В парке Горького и Завидове пройдут бесплатные тренировки по йоге и виндсерфингу
Мастер-классы продлятся в течение всего лета
6 способов прийти в форму, не заходя в спортзал Слэклайн, батут, Kangoo Jumping и другие необычные уличные тренировки на лето
6 способов прийти в форму, не заходя в спортзал Слэклайн, батут, Kangoo Jumping и другие необычные уличные тренировки на лето
В Москве проведут серию бесплатных тренировок по катанию на лонгборде
Первая тренировка состоится 14 мая в 19:00 во «Дворце Пионеров» у памятника Мальчишу-Кибальчишу
Как делают лонгборды The Village продолжает выяснять, как производят разные вещи. На этот раз участники проекта Palesse показали нам, как они собирают модный подвид лонгбордов — городские круизёры
Как делают лонгборды The Village продолжает выяснять, как производят разные вещи. На этот раз участники проекта Palesse показали нам, как они собирают модный подвид лонгбордов — городские круизёры
В парке Горького появится прокат лонгбордов
На этих выходных в парке Горького открывается сезон проката велосипедов и роликов
Открытие спортивного сезона в парке Горького Этой весной в Нескучном саду и парке Горького откроются спортивные площадки, где можно будет играть в пинг-понг, футбол, гандбол, теннис, бадминтон и волейбол, заниматься паркуром и скейтбордингом.
Открытие спортивного сезона в парке Горького Этой весной в Нескучном саду и парке Горького откроются спортивные площадки, где можно будет играть в пинг-понг, футбол, гандбол, теннис, бадминтон и волейбол, заниматься паркуром и скейтбордингом.
Всё в твоих руках: 5 курьеров о передвижении по городу The Village поговорил с пятью курьерами в Петербурге и выяснил, на каком транспорте они передвигаются, как быстрее всего доставить корреспонденцию и сколько поездок надо сделать за день.
Биарритц: цивильный серфинг по-европейски За последний год культура серфинга в такой несерфовой стране как Россия подскочила на уровень выше, и виной тому – ставший уже по-турецки туристическим о. Бали и прилегающие к нему индонезийские окрестности. За это время в наших головах сложилась прочная ассоциация: серфинг – это Бали, Бали – это серфинг. Однако мало кто задумывается о том, что серфинг может быть намного ближе –...