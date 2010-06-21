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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В парке Горького и Завидове пройдут бесплатные тренировки по йоге и виндсерфингу

Мастер-классы продлятся в течение всего лета

В парке Горького и Завидове пройдут бесплатные тренировки по йоге и виндсерфингу

6 способов прийти в форму, не заходя в спортзал
6 способов прийти в форму, не заходя в спортзал Слэклайн, батут, Kangoo Jumping и другие необычные уличные тренировки на лето
6 способов прийти в форму, не заходя в спортзал

6 способов прийти в форму, не заходя в спортзал
Слэклайн, батут, Kangoo Jumping и другие необычные уличные тренировки на лето

В Москве проведут серию бесплатных тренировок по катанию на лонгборде

Первая тренировка состоится 14 мая в 19:00 во «Дворце Пионеров» у памятника Мальчишу-Кибальчишу

В Москве проведут серию бесплатных тренировок по катанию на лонгборде

Как делают лонгборды
Как делают лонгборды The Village продолжает выяснять, как производят разные вещи. На этот раз участники проекта Palesse показали нам, как они собирают модный подвид лонгбордов — городские круизёры
Как делают лонгборды

Как делают лонгборды
The Village продолжает выяснять, как производят разные вещи. На этот раз участники проекта Palesse показали нам, как они собирают модный подвид лонгбордов — городские круизёры

В парке Горького появится прокат лонгбордов

На этих выходных в парке Горького открывается сезон проката велосипедов и роликов

В парке Горького появится прокат лонгбордов

Открытие спортивного сезона в парке Горького
Открытие спортивного сезона в парке Горького Этой весной в Нескучном саду и парке Горького откроются спортивные площадки, где можно будет играть в пинг-понг, футбол, гандбол, теннис, бадминтон и волейбол, заниматься паркуром и скейтбордингом.
Открытие спортивного сезона в парке Горького

Открытие спортивного сезона в парке Горького
Этой весной в Нескучном саду и парке Горького откроются спортивные площадки, где можно будет играть в пинг-понг, футбол, гандбол, теннис, бадминтон и волейбол, заниматься паркуром и скейтбордингом.

Всё в твоих руках: 5 курьеров о передвижении по городу The Village поговорил с пятью курьерами в Петербурге и выяснил, на каком транспорте они передвигаются, как быстрее всего доставить корреспонденцию и сколько поездок надо сделать за день.

Всё в твоих руках: 5 курьеров о передвижении по городу

Биарритц: цивильный серфинг по-европейски За последний год культура серфинга в такой несерфовой стране как Россия подскочила на уровень выше, и виной тому – ставший уже по-турецки туристическим о. Бали и прилегающие к нему индонезийские окрестности. За это время в наших головах сложилась прочная ассоциация: серфинг – это Бали, Бали – это серфинг. Однако мало кто задумывается о том, что серфинг может быть намного ближе –...

Биарритц: цивильный серфинг по-европейски