Последний День города. Лев Левченко — о том, как Москва отпраздновала 875-летие на фоне *****
На концерте группы «Ленинград» в Москве двое зрителей упали с трибуны. Одна из пострадавших умерла в больнице
«Залог успеха в России — быть аполитичным»: Репортаж с концерта в поддержку Крыма и Vладимира Путина
На «Спортивной» — столпотворение. Сегодня в Лужниках концерт в честь «присоединения» Крыма
Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам Говорим об иноагентах, доступной Москве и борьбе за свои права
Объявлена программа бегового сезона в Москве и Петербурге
Забеги продлятся с февраля по октябрь
Park Live объявил хедлайнеров 2020 года (обновлено)
Фестиваль пройдет на новой площадке в середине июля
Как выглядит Дворец водных видов спорта в Лужниках. Сегодня он открылся для всех
Билет на день для взрослых стоит 2,4 тысячи рублей в будни
Novikov Group откроет три заведения в «Лужниках»
Среди них — кофейня, ресторан и точка фастфуда
Московский выпускной пройдет в следующем году в «Лужниках»
До этого его площадкой традиционно становился парк Горького
В «Лужниках» открылся скалодром с шестью уровнями сложности
На нем смогут проводить международные соревнования
На третьем Rhymes Show выступят Хаски, Face и «ЛСП»
Рэп-фестиваль пройдет в Петербурге и Москве
В «Лужниках» и «Москва-сити» будут тестировать сети 5G
Координировать пилотные зоны будет департамент информационных технологий
Каким будет оздоровительный комплекс в «Лужниках» с крышей в виде парусов
Здание выполнят в духе Фрэнка Ллойда Райта
Каким будет Дворец водных видов спорта в «Лужниках» после реконструкции
В комплексе разместятся три бассейна, серфинг-тренажер и аквапарк с девятью водными горками
В Москве пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»
30 и 31 марта на Малой арене «Лужников» выступят FMX-байкеры и BMX-велосипедисты
Группа Rammstein перенесла московский концерт в «Лужники»
Поклонникам не хватило мест на стадионе «ВТБ Арена»
Каким будет теннисный клуб в «Лужниках» с фасадами в виде потоков воды
Здание построят в стиле декоструктивизма
Вечером в субботу канатная дорога будет работать бесплатно
Бесплатный проезд будет действовать с 18:00 до 22:00
Каким будет Дворец единоборств в «Лужниках» с беговыми дорожками на крыше
Здание будет почти полностью прозрачным
На Фестивальной площади в «Лужниках» открылся бесплатный каток
Каток будет работать до 8 января
«Лужники» признали лучшим стадионом в мире по видимости с трибун
Реконструкция стадиона обошлась городу в 26,6 миллиарда рублей
Канатная дорога на Воробьевых горах катает пассажиров по кругу
Посетители новой канатной дороги заметили, что сесть и сойти можно только на одной станции
Канатная дорога на Воробьевых горах будет работать бесплатно первый месяц
На станции «Лужники» пассажирам уже доступен фуд-корт
На Воробьевых горах открылась первая в Москве канатная дорога
Это первая и единственная в городе канатка
«Ведомости» узнали о планах «Яндекса» построить штаб-квартиру возле «Лужников»
Общая площадь комплекса может составить до 250 тысяч квадратных метров
Сергей Кузнецов — о будущем московской архитектуры Интервью с главным архитектором Москвы
В «Лужниках» нашли неразорвавшийся снаряд времен войны
Его обнаружили сотрудники коммунальных служб при проведении земляных работ
В «Лужниках» пройдет первый фестиваль дронов в России
На нем пройдут гонки дронов с призовым фондом в 2,5 миллиона рублей
Участники Pussy Riot выбежали на поле «Лужников» во время финала ЧМ-2018
Активисты в полицейской форме выразили протест против незаконных арестов
«Здесь вам не Москва-река»: 13 хороших бассейнов в городе
Самые дешевые абонементы, самые большие бассейны и персональные уроки плавания
В Москве появится временная дорожная разметка к ЧМ-2018
Новые линии нанесут на территориях вблизи стадионов «Спартак» и «Лужники»
Любимые хобби россиян, игровая криптовалюта и недоступные «Лужники»
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Пешеходам и автомобилистам запретят приближаться к «Лужникам»
Ограничения введут на время чемпионата мира по футболу
Канатную дорогу на Воробьевых горах не успеют запустить к ЧМ-2018
Ее откроют уже после завершения мундиаля
На стадионах ЧМ появятся места для болельщиков с лишним весом
Чтобы попасть туда, надо предъявить справку от врача
Московские парки введут скидки для болельщиков чемпионата мира
10%-ная скидка ждет посетителей парка Горького, «Музеона» и «Зарядья»
Более чем на 50 участках в Москве ограничат движение из-за чемпионата мира
Перекрытия начнутся с 1 июня и продлятся полтора месяца
Реплики исторических панно украсят бассейн «Лужники»
Сейчас закончен монолитный каркас здания, его планируют достроить в 2018 году
«Зарядье» и «Лужники» вошли в шорт-лист международной архитектурной премии
Итоги объявят в марте
В «Лужниках» пройдет спортивный фестиваль Winter Games
Гостей приглашают сыграть в хоккей с шайбой, побороться в доспехах и посетить славянскую ярмарку
Собянин назвал главные достижения 2017 года
По его словам, они влияют не только на настоящее, но и на будущее Москвы
На МЦК открылись еще три площадки для концертов живой музыки
Всего в Москве 18 мест для музыкальных концертов
В «Лужниках» к ЧМ-2018 появится ландшафтная подсветка
В дни матчей включат праздничное освещение
Канатная дорога между «Лужниками» и Воробьевыми горами откроется в 2018 году
На дороге откроются три станции
Мэрия Москвы — о субботней давке в «Лужниках»
Чиновники связали заторы на стадионе с его особенностями после реконструкции
МВД объяснило причины задержки болельщиков на трибунах после матча в «Лужниках»
Посетители матча Россия — Аргентина не могли покинуть стадион в течение часа
Движение на нескольких улицах в районе «Лужников» ограничат 4 ноября
Ограничения связаны с проведением праздничного митинга-концерта
Как реконструировали парк «Лужники» к ЧМ-2018The Village побывал на открывшейся после реконструкции территории вокруг главного стадиона города
Как реконструировали парк «Лужники» к ЧМ-2018 The Village побывал на открывшейся после реконструкции территории вокруг главного стадиона города
В Москве закончилась реконструкция спортивного парка «Лужники»
Она приурочена к чемпионату мира по футболу