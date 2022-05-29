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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Последний День города. Лев Левченко — о том, как Москва отпраздновала 875-летие на фоне *****
Последний День города. Лев Левченко — о том, как Москва отпраздновала 875-летие на фоне *****
Последний День города. Лев Левченко — о том, как Москва отпраздновала 875-летие на фоне *****

Последний День города. Лев Левченко — о том, как Москва отпраздновала 875-летие на фоне *****

На концерте группы «Ленинград» в Москве двое зрителей упали с трибуны. Одна из пострадавших умерла в больнице

На концерте группы «Ленинград» в Москве двое зрителей упали с трибуны. Одна из пострадавших умерла в больнице

Улицы около «Лужников» перекроют вечером 15 июля из-за концерта Лепса

Улицы около «Лужников» перекроют вечером 15 июля из-за концерта Лепса

Улицы возле стадиона «Лужники» перекроют вечером 29 мая
29 мая 2022

Улицы возле стадиона «Лужники» перекроют вечером 29 мая

«Залог успеха в России — быть аполитичным»: Репортаж с концерта в поддержку Крыма и Vладимира Путина
«Залог успеха в России — быть аполитичным»: Репортаж с концерта в поддержку Крыма и Vладимира Путина
«Залог успеха в России — быть аполитичным»: Репортаж с концерта в поддержку Крыма и Vладимира Путина

«Залог успеха в России — быть аполитичным»: Репортаж с концерта в поддержку Крыма и Vладимира Путина

18 марта 2022

На «Спортивной» — столпотворение. Сегодня в Лужниках концерт в честь «присоединения» Крыма

Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам
Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам Говорим об иноагентах, доступной Москве и борьбе за свои права
Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам

Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам
Говорим об иноагентах, доступной Москве и борьбе за свои права

В Лужниках загорелся склад пиротехники. Вместе с пожаром раздаются взрывы
обновлено19 июня 2021

В Лужниках загорелся склад пиротехники. Вместе с пожаром раздаются взрывы

Дворец гимнастики в «Лужниках» стал победителем международной премии MIPIM Awards
16 сентября 2020

Дворец гимнастики в «Лужниках» стал победителем международной премии MIPIM Awards

Каким будет прозрачный дворец единоборств в «Лужниках»

Здание откроют осенью 2021 года

Каким будет прозрачный дворец единоборств в «Лужниках»

Объявлена программа бегового сезона в Москве и Петербурге

Забеги продлятся с февраля по октябрь

Объявлена программа бегового сезона в Москве и Петербурге

Park Live объявил хедлайнеров 2020 года (обновлено)

Фестиваль пройдет на новой площадке в середине июля

Park Live объявил хедлайнеров 2020 года (обновлено)

Как выглядит Дворец водных видов спорта в Лужниках. Сегодня он открылся для всех

Билет на день для взрослых стоит 2,4 тысячи рублей в будни

Как выглядит Дворец водных видов спорта в Лужниках. Сегодня он открылся для всех

Novikov Group откроет три заведения в «Лужниках»

Среди них — кофейня, ресторан и точка фастфуда

Novikov Group откроет три заведения в «Лужниках»

Московский выпускной пройдет в следующем году в «Лужниках»

До этого его площадкой традиционно становился парк Горького

Московский выпускной пройдет в следующем году в «Лужниках»

В «Лужниках» открылся скалодром с шестью уровнями сложности

На нем смогут проводить международные соревнования

В «Лужниках» открылся скалодром с шестью уровнями сложности

Плавательный центр в «Лужниках» достроят ко Дню города

Но откроют только через пару месяцев

Плавательный центр в «Лужниках» достроят ко Дню города

На третьем Rhymes Show выступят Хаски, Face и «ЛСП»

Рэп-фестиваль пройдет в Петербурге и Москве

На третьем Rhymes Show выступят Хаски, Face и «ЛСП»

В «Лужниках» и «Москва-сити» будут тестировать сети 5G

Координировать пилотные зоны будет департамент информационных технологий

В «Лужниках» и «Москва-сити» будут тестировать сети 5G

Каким будет оздоровительный комплекс в «Лужниках» с крышей в виде парусов

Здание выполнят в духе Фрэнка Ллойда Райта

Каким будет оздоровительный комплекс в «Лужниках» с крышей в виде парусов

Каким будет Дворец водных видов спорта в «Лужниках» после реконструкции

В комплексе разместятся три бассейна, серфинг-тренажер и аквапарк с девятью водными горками

Каким будет Дворец водных видов спорта в «Лужниках» после реконструкции

В Москве пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»

30 и 31 марта на Малой арене «Лужников» выступят FMX-байкеры и BMX-велосипедисты

В Москве пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»

Группа Rammstein перенесла московский концерт в «Лужники»

Поклонникам не хватило мест на стадионе «ВТБ Арена»

Группа Rammstein перенесла московский концерт в «Лужники»

Каким будет теннисный клуб в «Лужниках» с фасадами в виде потоков воды

Здание построят в стиле декоструктивизма

Каким будет теннисный клуб в «Лужниках» с фасадами в виде потоков воды

Вечером в субботу канатная дорога будет работать бесплатно

Бесплатный проезд будет действовать с 18:00 до 22:00

Вечером в субботу канатная дорога будет работать бесплатно

Каким будет Дворец единоборств в «Лужниках» с беговыми дорожками на крыше

Здание будет почти полностью прозрачным

Каким будет Дворец единоборств в «Лужниках» с беговыми дорожками на крыше

На Фестивальной площади в «Лужниках» открылся бесплатный каток

Каток будет работать до 8 января

На Фестивальной площади в «Лужниках» открылся бесплатный каток

«Лужники» признали лучшим стадионом в мире по видимости с трибун

Реконструкция стадиона обошлась городу в 26,6 миллиарда рублей

«Лужники» признали лучшим стадионом в мире по видимости с трибун

Канатная дорога на Воробьевых горах катает пассажиров по кругу

Посетители новой канатной дороги заметили, что сесть и сойти можно только на одной станции

Канатная дорога на Воробьевых горах катает пассажиров по кругу

Канатная дорога на Воробьевых горах будет работать бесплатно первый месяц

На станции «Лужники» пассажирам уже доступен фуд-корт

Канатная дорога на Воробьевых горах будет работать бесплатно первый месяц

На Воробьевых горах открылась первая в Москве канатная дорога

Это первая и единственная в городе канатка

На Воробьевых горах открылась первая в Москве канатная дорога

Bon Jovi приедут в Россию с первым за 30 лет концертом

Музыканты выступят 31 мая в «Лужниках»

Bon Jovi приедут в Россию с первым за 30 лет концертом

«Ведомости» узнали о планах «Яндекса» построить штаб-квартиру возле «Лужников»

Общая площадь комплекса может составить до 250 тысяч квадратных метров

«Ведомости» узнали о планах «Яндекса» построить штаб-квартиру возле «Лужников»

Сергей Кузнецов — о будущем московской архитектуры

Сергей Кузнецов — о будущем московской архитектурыИнтервью с главным архитектором Москвы

Сергей Кузнецов — о будущем московской архитектуры

Сергей Кузнецов — о будущем московской архитектуры
Интервью с главным архитектором Москвы

В «Лужниках» нашли неразорвавшийся снаряд времен войны

Его обнаружили сотрудники коммунальных служб при проведении земляных работ

В «Лужниках» нашли неразорвавшийся снаряд времен войны

В «Лужниках» пройдет первый фестиваль дронов в России

На нем пройдут гонки дронов с призовым фондом в 2,5 миллиона рублей

В «Лужниках» пройдет первый фестиваль дронов в России

Участники Pussy Riot выбежали на поле «Лужников» во время финала ЧМ-2018

Активисты в полицейской форме выразили протест против незаконных арестов

Участники Pussy Riot выбежали на поле «Лужников» во время финала ЧМ-2018

«Здесь вам не Москва-река»: 13 хороших бассейнов в городе
«Здесь вам не Москва-река»: 13 хороших бассейнов в городе Самые дешевые абонементы, самые большие бассейны и персональные уроки плавания
«Здесь вам не Москва-река»: 13 хороших бассейнов в городе

«Здесь вам не Москва-река»: 13 хороших бассейнов в городе
Самые дешевые абонементы, самые большие бассейны и персональные уроки плавания

В Москве появится временная дорожная разметка к ЧМ-2018

Новые линии нанесут на территориях вблизи стадионов «Спартак» и «Лужники»

В Москве появится временная дорожная разметка к ЧМ-2018

Любимые хобби россиян, игровая криптовалюта и недоступные «Лужники»

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Любимые хобби россиян, игровая криптовалюта и недоступные «Лужники»

Пешеходам и автомобилистам запретят приближаться к «Лужникам»

Ограничения введут на время чемпионата мира по футболу

Пешеходам и автомобилистам запретят приближаться к «Лужникам»

После ЧМ-2018 в «Лужниках» откроют музей футбола

Часть экспонатов уже подобрана

После ЧМ-2018 в «Лужниках» откроют музей футбола

Канатную дорогу на Воробьевых горах не успеют запустить к ЧМ-2018

Ее откроют уже после завершения мундиаля

Канатную дорогу на Воробьевых горах не успеют запустить к ЧМ-2018

На стадионах ЧМ появятся места для болельщиков с лишним весом

Чтобы попасть туда, надо предъявить справку от врача

На стадионах ЧМ появятся места для болельщиков с лишним весом

Московские парки введут скидки для болельщиков чемпионата мира

10%-ная скидка ждет посетителей парка Горького, «Музеона» и «Зарядья»

Московские парки введут скидки для болельщиков чемпионата мира

Более чем на 50 участках в Москве ограничат движение из-за чемпионата мира

Перекрытия начнутся с 1 июня и продлятся полтора месяца

Более чем на 50 участках в Москве ограничат движение из-за чемпионата мира

В «Лужниках» построят теннисный клуб

Строительство планируют завершить к 2020 году

В «Лужниках» построят теннисный клуб

Реплики исторических панно украсят бассейн «Лужники»

Сейчас закончен монолитный каркас здания, его планируют достроить в 2018 году

Реплики исторических панно украсят бассейн «Лужники»

«Зарядье» и «Лужники» вошли в шорт-лист международной архитектурной премии

Итоги объявят в марте

«Зарядье» и «Лужники» вошли в шорт-лист международной архитектурной премии

В «Лужниках» пройдет спортивный фестиваль Winter Games

Гостей приглашают сыграть в хоккей с шайбой, побороться в доспехах и посетить славянскую ярмарку

В «Лужниках» пройдет спортивный фестиваль Winter Games

Собянин назвал главные достижения 2017 года

По его словам, они влияют не только на настоящее, но и на будущее Москвы

Собянин назвал главные достижения 2017 года

На МЦК открылись еще три площадки для концертов живой музыки

Всего в Москве 18 мест для музыкальных концертов

На МЦК открылись еще три площадки для концертов живой музыки

В «Лужниках» к ЧМ-2018 появится ландшафтная подсветка

В дни матчей включат праздничное освещение

В «Лужниках» к ЧМ-2018 появится ландшафтная подсветка

Канатная дорога между «Лужниками» и Воробьевыми горами откроется в 2018 году

На дороге откроются три станции

Канатная дорога между «Лужниками» и Воробьевыми горами откроется в 2018 году

Мэрия Москвы — о субботней давке в «Лужниках»

Чиновники связали заторы на стадионе с его особенностями после реконструкции

Мэрия Москвы — о субботней давке в «Лужниках»

МВД объяснило причины задержки болельщиков на трибунах после матча в «Лужниках»

Посетители матча Россия — Аргентина не могли покинуть стадион в течение часа

МВД объяснило причины задержки болельщиков на трибунах после матча в «Лужниках»

В районе «Лужников» на сутки ограничат движение

Изменения вводятся с 11 по 12 ноября

В районе «Лужников» на сутки ограничат движение

Движение на нескольких улицах в районе «Лужников» ограничат 4 ноября

Ограничения связаны с проведением праздничного митинга-концерта

Движение на нескольких улицах в районе «Лужников» ограничат 4 ноября

Как реконструировали парк «Лужники» к ЧМ-2018

Как реконструировали парк «Лужники» к ЧМ-2018The Village побывал на открывшейся после реконструкции территории вокруг главного стадиона города

Как реконструировали парк «Лужники» к ЧМ-2018

Как реконструировали парк «Лужники» к ЧМ-2018
The Village побывал на открывшейся после реконструкции территории вокруг главного стадиона города

В Москве закончилась реконструкция спортивного парка «Лужники»

Она приурочена к чемпионату мира по футболу

В Москве закончилась реконструкция спортивного парка «Лужники»

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