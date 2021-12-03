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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Яндекс» составил гид по российским горнолыжным курортам
3 декабря 2021

«Яндекс» составил гид по российским горнолыжным курортам

Где в Москве кататься на коньках, лыжах и санях
Где в Москве кататься на коньках, лыжах и санях И чем еще можно заняться в московских парках зимой
Где в Москве кататься на коньках, лыжах и санях

Где в Москве кататься на коньках, лыжах и санях
И чем еще можно заняться в московских парках зимой

В «Сокольниках» открылась лыжная трасса с искусственным снегом

Она будет работать даже при нулевой температуре

В «Сокольниках» открылась лыжная трасса с искусственным снегом

Олимпийские чемпионы научат керлингу и биатлону в парке Горького

Гостей приглашают покататься на лыжах и коньках, научиться керлингу и биатлону

Олимпийские чемпионы научат керлингу и биатлону в парке Горького

В Apple Watch появились новые функции для лыжников и сноубордистов

Смарт-часы Apple научились отслеживать перепады высот и другую статистику

В Apple Watch появились новые функции для лыжников и сноубордистов

Самые популярные места для фрирайда в России

Список возглавил курорт Шерегеш в Кемеровской области

Самые популярные места для фрирайда в России

В Москве 11 февраля пройдет всероссийская гонка «Лыжня России»

Гонка состоится во всех округах города

В Москве 11 февраля пройдет всероссийская гонка «Лыжня России»

Россия отказалась от проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам

Одновременно с этим от участия в международных соревнованиях отстранили шестерых российских лыжников

Россия отказалась от проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам

На ВДНХ впервые открылся прокат лыж

Стоимость услуги составляет 350 рублей в час

На ВДНХ впервые открылся прокат лыж

В московских парках 17 ноября откроется зимний сезон

Старт приурочен к открытию катка в парке Горького

В московских парках 17 ноября откроется зимний сезон

Соревнование «Московская лыжня» перенесли из-за тёплой погоды

Ранее из-за потепления перенесли лыжный марафон

Соревнование «Московская лыжня» перенесли из-за тёплой погоды

Акройога, сайклинг, аквастендап: 7 нескучных спортивных тренировок на каникулы
Акройога, сайклинг, аквастендап: 7 нескучных спортивных тренировок на каникулы Рассказываем, как провести каникулы с пользой для здоровья и фигуры, при этом отдохнув от надоевшей беговой дорожки
Акройога, сайклинг, аквастендап: 7 нескучных спортивных тренировок на каникулы

Акройога, сайклинг, аквастендап: 7 нескучных спортивных тренировок на каникулы
Рассказываем, как провести каникулы с пользой для здоровья и фигуры, при этом отдохнув от надоевшей беговой дорожки

Сергей Нарышкин — о снеге 30 декабря

Сергей Нарышкин заверил, что 30 декабря в Моске будет снег

Сергей Нарышкин — о снеге 30 декабря

Туризм с патриотизмом Корреспондент The Village провела праздники в Красной Поляне и рассказала о том, как отдыхали патриоты на российских горнолыжных курортах

Туризм с патриотизмом

Гид The Village: Зимний спорт в Москве
Гид The Village: Зимний спорт в Москве Мотосноубординг, зорбинг, катание за снегоходом, тюбинг — The Village разобрался, куда в новогодние праздники отправиться тем, кто хочет вести активный образ жизни.
Гид The Village: Зимний спорт в Москве

Гид The Village: Зимний спорт в Москве
Мотосноубординг, зорбинг, катание за снегоходом, тюбинг — The Village разобрался, куда в новогодние праздники отправиться тем, кто хочет вести активный образ жизни.

В парках Москвы проложат 100 километров лыжных трасс

В предстоящем зимнем сезоне в парках города появится почти 100 километров лыжных трасс.

В парках Москвы проложат 100 километров лыжных трасс

На ВВЦ появится горнолыжный склон

На центральной аллее ВВЦ скоро откроется большой лыжный спуск, где в конце месяца стартует этап Кубка мира по горным лыжам и сноуборду.

На ВВЦ появится горнолыжный склон

В «Битце» построят спортивный комплекс В Битцевском парке появится новый спортивный центр, однако лыжную трассу, на которой проходят все тренировки, могут застроить жилыми домами.

В «Битце» построят спортивный комплекс

Новогодний трип в Trysil (Трисиль) в Норвегию Небольшой отчет о том, как мы съездили в Норвежский Trysil (Трисиль) и Шведский Salen (Сален)

Новогодний трип в Trysil (Трисиль) в Норвегию

Как изменится Красная Поляна к 2014 году Futuresochi следит за трансформацией Красной Поляны в горнолыжный курорт мирового уровня.

Как изменится Красная Поляна к 2014 году

Бюджетные лыжные курорты Европы Устроить себе отпуск на горнолыжном курорте, да еще такой, чтобы не бил по карману - дело непростое. Особенно с учетом дополнительных трат, таких как снаряжение, специальная одежда и проездные на подъемник. С другой стороны, кто ищет, тот всегда найдет, поэтому мы изучили некоторые европейские горнолыжные курорты и предлагаем читателям Lookatme.ru наиболее бюджетные из них.

Бюджетные лыжные курорты Европы