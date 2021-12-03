Где в Москве кататься на коньках, лыжах и санях И чем еще можно заняться в московских парках зимой
В «Сокольниках» открылась лыжная трасса с искусственным снегом
Она будет работать даже при нулевой температуре
Олимпийские чемпионы научат керлингу и биатлону в парке Горького
Гостей приглашают покататься на лыжах и коньках, научиться керлингу и биатлону
В Apple Watch появились новые функции для лыжников и сноубордистов
Смарт-часы Apple научились отслеживать перепады высот и другую статистику
Самые популярные места для фрирайда в России
Список возглавил курорт Шерегеш в Кемеровской области
В Москве 11 февраля пройдет всероссийская гонка «Лыжня России»
Гонка состоится во всех округах города
Россия отказалась от проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам
Одновременно с этим от участия в международных соревнованиях отстранили шестерых российских лыжников
В московских парках 17 ноября откроется зимний сезон
Старт приурочен к открытию катка в парке Горького
Соревнование «Московская лыжня» перенесли из-за тёплой погоды
Ранее из-за потепления перенесли лыжный марафон
Акройога, сайклинг, аквастендап: 7 нескучных спортивных тренировок на каникулы Рассказываем, как провести каникулы с пользой для здоровья и фигуры, при этом отдохнув от надоевшей беговой дорожки
Гид The Village: Зимний спорт в Москве Мотосноубординг, зорбинг, катание за снегоходом, тюбинг — The Village разобрался, куда в новогодние праздники отправиться тем, кто хочет вести активный образ жизни.
В парках Москвы проложат 100 километров лыжных трасс
В предстоящем зимнем сезоне в парках города появится почти 100 километров лыжных трасс.
На ВВЦ появится горнолыжный склон
На центральной аллее ВВЦ скоро откроется большой лыжный спуск, где в конце месяца стартует этап Кубка мира по горным лыжам и сноуборду.