В «Сокольниках» открылась лыжная трасса с искусственным снегом
Она будет работать даже при нулевой температуре
В «Сокольниках» открылась лыжная трасса с искусственным снегом Она будет работать даже при нулевой температуре
Олимпийские чемпионы научат керлингу и биатлону в парке Горького
Гостей приглашают покататься на лыжах и коньках, научиться керлингу и биатлону
Олимпийские чемпионы научат керлингу и биатлону в парке Горького Гостей приглашают покататься на лыжах и коньках, научиться керлингу и биатлону
В Apple Watch появились новые функции для лыжников и сноубордистов
Смарт-часы Apple научились отслеживать перепады высот и другую статистику
В Apple Watch появились новые функции для лыжников и сноубордистов Смарт-часы Apple научились отслеживать перепады высот и другую статистику
Самые популярные места для фрирайда в России
Список возглавил курорт Шерегеш в Кемеровской области
Самые популярные места для фрирайда в России Список возглавил курорт Шерегеш в Кемеровской области
В Москве 11 февраля пройдет всероссийская гонка «Лыжня России»
Гонка состоится во всех округах города
В Москве 11 февраля пройдет всероссийская гонка «Лыжня России» Гонка состоится во всех округах города
Россия отказалась от проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам
Одновременно с этим от участия в международных соревнованиях отстранили шестерых российских лыжников
Россия отказалась от проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам Одновременно с этим от участия в международных соревнованиях отстранили шестерых российских лыжников
На ВДНХ впервые открылся прокат лыж Стоимость услуги составляет 350 рублей в час
В московских парках 17 ноября откроется зимний сезон
Старт приурочен к открытию катка в парке Горького
В московских парках 17 ноября откроется зимний сезон Старт приурочен к открытию катка в парке Горького
Соревнование «Московская лыжня» перенесли из-за тёплой погоды
Ранее из-за потепления перенесли лыжный марафон
Соревнование «Московская лыжня» перенесли из-за тёплой погоды
Ранее из-за потепления перенесли лыжный марафон
Сергей Нарышкин — о снеге 30 декабря Сергей Нарышкин заверил, что 30 декабря в Моске будет снег
Туризм с патриотизмом Корреспондент The Village провела праздники в Красной Поляне и рассказала о том, как отдыхали патриоты на российских горнолыжных курортах
Гид The Village: Зимний спорт в Москве Мотосноубординг, зорбинг, катание за снегоходом, тюбинг — The Village разобрался, куда в новогодние праздники отправиться тем, кто хочет вести активный образ жизни.
В парках Москвы проложат 100 километров лыжных трасс
В предстоящем зимнем сезоне в парках города появится почти 100 километров лыжных трасс.
В парках Москвы проложат 100 километров лыжных трасс В предстоящем зимнем сезоне в парках города появится почти 100 километров лыжных трасс.
На ВВЦ появится горнолыжный склон
На центральной аллее ВВЦ скоро откроется большой лыжный спуск, где в конце месяца стартует этап Кубка мира по горным лыжам и сноуборду.