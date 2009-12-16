Бюджетные лыжные курорты Европы

Устроить себе отпуск на горнолыжном курорте, да еще такой, чтобы не бил по карману - дело непростое. Особенно с учетом дополнительных трат, таких как снаряжение, специальная одежда и проездные на подъемник. С другой стороны, кто ищет, тот всегда найдет, поэтому мы изучили некоторые европейские горнолыжные курорты и предлагаем читателям Lookatme.ru наиболее бюджетные из них.