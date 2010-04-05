Марат Гельман: «Я больше не хочу скандалов» Вернувшийся в Россию галерист — о коронавирусе, политическом искусстве и о том, как заменить чиновников художниками
Марат Гельман: «Я больше не хочу скандалов» Вернувшийся в Россию галерист — о коронавирусе, политическом искусстве и о том, как заменить чиновников художниками
Галерею Марата Гельмана выселяют с «Винзавода» (обновлено)
Гельман связывает это с аукционом в поддержку фигурантов «болотного дела»
Галерею Марата Гельмана выселяют с «Винзавода» (обновлено) Гельман связывает это с аукционом в поддержку фигурантов «болотного дела»
Галерея Марата Гельмана возобновляет работу
Работа галереи после перерыва начинается с выставки петербургских художников Флоренских.
Галерея Марата Гельмана возобновляет работу Работа галереи после перерыва начинается с выставки петербургских художников Флоренских.
События недели: Woodkid, Земфира и открытие «Симачёва» Гравюры Эшера в ММСИ, Рождественский блошиный рынок на Тишинке, новое кино из Франции и ещё несколько событий из календаря The Village
События недели: Woodkid, Земфира и открытие «Симачёва» Гравюры Эшера в ММСИ, Рождественский блошиный рынок на Тишинке, новое кино из Франции и ещё несколько событий из календаря The Village
Винзаводы стоят: Что происходит со старейшим арт-кластером Москвы Последний год «Винзавод» окружает негативный информационный фон: галереи уходят, директора сменяются, Гельмана выгоняют — The Village попытался разобраться, что происходит в кластере на «Курской».
Винзаводы стоят: Что происходит со старейшим арт-кластером Москвы Последний год «Винзавод» окружает негативный информационный фон: галереи уходят, директора сменяются, Гельмана выгоняют — The Village попытался разобраться, что происходит в кластере на «Курской».
Планы на выходные: 20−22 сентября Фестиваль американского кино, миротворческий телемарафон, лекция замдиректора Центра Помпиду, открытие сезона в Monasterio, ярмарка еды и семь выставок в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 20−22 сентября Фестиваль американского кино, миротворческий телемарафон, лекция замдиректора Центра Помпиду, открытие сезона в Monasterio, ярмарка еды и семь выставок в числе заметных событий выходных.
Марата Гельмана попросили покинуть «Винзавод»
Проект «Культурный альянс» Марата Гельмана выселяют с «Винзавода».
Марата Гельмана попросили покинуть «Винзавод» Проект «Культурный альянс» Марата Гельмана выселяют с «Винзавода».
Что происходит в Перми после «культурной революции» Руководитель отдела специальных корреспондентов «Ленты.ру» Иван Колпаков отправился в Пермь и посмотрел, что произошло с его родным городом после «культурной революции».
Что происходит в Перми после «культурной революции» Руководитель отдела специальных корреспондентов «Ленты.ру» Иван Колпаков отправился в Пермь и посмотрел, что произошло с его родным городом после «культурной революции».
Люди в городе: Первые посетители выставки Icons в Петербурге The Village побывал на открытии самой обсуждаемой выставки последнего месяца Icons и поговорил с первыми посетителями о «православнутости», педагогах в рясе и необходимости пометки «18+».
Люди в городе: Первые посетители выставки Icons в Петербурге The Village побывал на открытии самой обсуждаемой выставки последнего месяца Icons и поговорил с первыми посетителями о «православнутости», педагогах в рясе и необходимости пометки «18+».
События недели: «Хоббит», Мэрилин Мэнсон, выставка Recycle Дайджест городских событий этой недели: «Ижевск» Марата Гельмана, Рождество с LavkaLavka и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: «Хоббит», Мэрилин Мэнсон, выставка Recycle Дайджест городских событий этой недели: «Ижевск» Марата Гельмана, Рождество с LavkaLavka и ещё несколько событий из календаря The Village.
На «Винзаводе» закрываются сразу три галереи Галеристы Марат Гельман, Айдан Салахова и Елена Селина решили сменить профиль деятельности и закрывают выставочные площади на «Винзаводе».