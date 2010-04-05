17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Марат Гельман: «Я больше не хочу скандалов»
Марат Гельман: «Я больше не хочу скандалов» Вернувшийся в Россию галерист — о коронавирусе, политическом искусстве и о том, как заменить чиновников художниками
Марат Гельман: «Я больше не хочу скандалов»

Марат Гельман: «Я больше не хочу скандалов»
Вернувшийся в Россию галерист — о коронавирусе, политическом искусстве и о том, как заменить чиновников художниками

Галерею Марата Гельмана выселяют с «Винзавода» (обновлено)

Гельман связывает это с аукционом в поддержку фигурантов «болотного дела»

Галерею Марата Гельмана выселяют с «Винзавода» (обновлено)
Гельман связывает это с аукционом в поддержку фигурантов «болотного дела»

Галерея Марата Гельмана возобновляет работу

Работа галереи после перерыва начинается с выставки петербургских художников Флоренских.

Галерея Марата Гельмана возобновляет работу
Работа галереи после перерыва начинается с выставки петербургских художников Флоренских.

События недели: Woodkid, Земфира и открытие «Симачёва»
События недели: Woodkid, Земфира и открытие «Симачёва» Гравюры Эшера в ММСИ, Рождественский блошиный рынок на Тишинке, новое кино из Франции и ещё несколько событий из календаря The Village
События недели: Woodkid, Земфира и открытие «Симачёва»

События недели: Woodkid, Земфира и открытие «Симачёва»
Гравюры Эшера в ММСИ, Рождественский блошиный рынок на Тишинке, новое кино из Франции и ещё несколько событий из календаря The Village

Винзаводы стоят: Что происходит со старейшим арт-кластером Москвы
Винзаводы стоят: Что происходит со старейшим арт-кластером Москвы Последний год «Винзавод» окружает негативный информационный фон: галереи уходят, директора сменяются, Гельмана выгоняют — The Village попытался разобраться, что происходит в кластере на «Курской».
Винзаводы стоят: Что происходит со старейшим арт-кластером Москвы

Винзаводы стоят: Что происходит со старейшим арт-кластером Москвы
Последний год «Винзавод» окружает негативный информационный фон: галереи уходят, директора сменяются, Гельмана выгоняют — The Village попытался разобраться, что происходит в кластере на «Курской».

Планы на выходные: 20−22 сентября
Планы на выходные: 20−22 сентября Фестиваль американского кино, миротворческий телемарафон, лекция замдиректора Центра Помпиду, открытие сезона в Monasterio, ярмарка еды и семь выставок в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 20−22 сентября

Планы на выходные: 20−22 сентября
Фестиваль американского кино, миротворческий телемарафон, лекция замдиректора Центра Помпиду, открытие сезона в Monasterio, ярмарка еды и семь выставок в числе заметных событий выходных.

Марата Гельмана попросили покинуть «Винзавод»

Проект «Культурный альянс» Марата Гельмана выселяют с «Винзавода».

Марата Гельмана попросили покинуть «Винзавод»
Проект «Культурный альянс» Марата Гельмана выселяют с «Винзавода».

Что происходит в Перми после «культурной революции»
Что происходит в Перми после «культурной революции» Руководитель отдела специальных корреспондентов «Ленты.ру» Иван Колпаков отправился в Пермь и посмотрел, что произошло с его родным городом после «культурной революции».
Что происходит в Перми после «культурной революции»

Что происходит в Перми после «культурной революции»
Руководитель отдела специальных корреспондентов «Ленты.ру» Иван Колпаков отправился в Пермь и посмотрел, что произошло с его родным городом после «культурной революции».

Люди в городе: Первые посетители выставки Icons в Петербурге
Люди в городе: Первые посетители выставки Icons в Петербурге The Village побывал на открытии самой обсуждаемой выставки последнего месяца Icons и поговорил с первыми посетителями о «православнутости», педагогах в рясе и необходимости пометки «18+».
Люди в городе: Первые посетители выставки Icons в Петербурге

Люди в городе: Первые посетители выставки Icons в Петербурге
The Village побывал на открытии самой обсуждаемой выставки последнего месяца Icons и поговорил с первыми посетителями о «православнутости», педагогах в рясе и необходимости пометки «18+».

События недели: «Хоббит», Мэрилин Мэнсон, выставка Recycle
События недели: «Хоббит», Мэрилин Мэнсон, выставка Recycle Дайджест городских событий этой недели: «Ижевск» Марата Гельмана, Рождество с LavkaLavka и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: «Хоббит», Мэрилин Мэнсон, выставка Recycle

События недели: «Хоббит», Мэрилин Мэнсон, выставка Recycle
Дайджест городских событий этой недели: «Ижевск» Марата Гельмана, Рождество с LavkaLavka и ещё несколько событий из календаря The Village.

На «Винзаводе» закрываются сразу три галереи Галеристы Марат Гельман, Айдан Салахова и Елена Селина решили сменить профиль деятельности и закрывают выставочные площади на «Винзаводе».

На «Винзаводе» закрываются сразу три галереи
Галеристы Марат Гельман, Айдан Салахова и Елена Селина решили сменить профиль деятельности и закрывают выставочные площади на «Винзаводе».

10 лучших квартир The Village собрал лучшие квартиры, опубликованные в 2010 году

10 лучших квартир
The Village собрал лучшие квартиры, опубликованные в 2010 году

Квартира Марата Гельмана
Квартира Марата Гельмана Квартира семьи галериста Марата Гельмана.
Квартира Марата Гельмана

Квартира Марата Гельмана
Квартира семьи галериста Марата Гельмана.