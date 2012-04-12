На месте выставочных пространств галеристы собираются развивать новые проекты. Как рассказал Марат Гельман агентству «РИА Новости», в его помещении расположится продюсерский центр «Культурный альянс», который будет популяризировать искусство российских регионов. В свою очередь Айдан Салахова заявила, что за более чем 20-летнее существование галереи свою миссию как галериста она уже выполнила, поэтому теперь хочет посвятить себя творчеству и преподаванию — на месте «Айдан» Салахова откроет мастерскую Aidan Studio. Наконец Елена Селина собирается заняться кураторским проектом. Впрочем, Салахова и Гельман согласны, что на их уход из бизнеса повлияла и непростая ситуация на арт-рынке в целом. «У нас есть личные причины, и есть общее понимание того, что происходит: порядка 80 % всех коллекционеров, собиравших современное искусство, покинули Россию», — пояснил Гельман. По его словам, нынешняя ситуация в стране не располагает к коллекционированию, а содержать галереи, которые только выставляют, но не продают работы, сегодня невыгодно.