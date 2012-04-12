На «Винзаводе» закрываются сразу три галереи Галеристы Марат Гельман, Айдан Салахова и Елена Селина решили сменить профиль деятельности и закрывают выставочные площади на «Винзаводе».
Сразу три известные столичные галереи, расположенные в арт-центре «Винзавод», закрываются: «Галерея Марата Гельмана», «Айдан» и «Галерея XL». Впрочем, съезжать из помещений на Курской они не намерены, смена руководства арт-центра с этим тоже никак не связана: напомним, основатель и директор «Винзавода» Софья Троценко в середине марта ушла на работу в мэрию.
На месте выставочных пространств галеристы собираются развивать новые проекты. Как рассказал Марат Гельман агентству «РИА Новости», в его помещении расположится продюсерский центр «Культурный альянс», который будет популяризировать искусство российских регионов. В свою очередь Айдан Салахова заявила, что за более чем 20-летнее существование галереи свою миссию как галериста она уже выполнила, поэтому теперь хочет посвятить себя творчеству и преподаванию — на месте «Айдан» Салахова откроет мастерскую Aidan Studio. Наконец Елена Селина собирается заняться кураторским проектом.
Впрочем, Салахова и Гельман согласны, что на их уход из бизнеса повлияла и непростая ситуация на арт-рынке в целом. «У нас есть личные причины, и есть общее понимание того, что происходит: порядка 80 % всех коллекционеров, собиравших современное искусство, покинули Россию», — пояснил Гельман. По его словам, нынешняя ситуация в стране не располагает к коллекционированию, а содержать галереи, которые только выставляют, но не продают работы, сегодня невыгодно.
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Елена Пантелеева, директор ЦСИ «Винзавод»: «Состав арт-участников «Винзавода», как и арендные ставки на пространства, которые они занимают, остаются прежними. Три галереи просто меняют свой формат. Каждый из этих трех легендарных профессионалов чувствует, что исчерпал себя в галерейной области. Но я надеюсь, что выбранные ими направления — работа со студентами, собственное творчество, кураторская деятельность или продвижение региональных художников — будут по-прежнему давать интересные информационные поводы для прессы и привлекать зрительскую аудиторию. Эта ситуация также является хорошим поводом для того, чтобы задуматься русским коллекционерам о том, почему они не тратят деньги на русских художников, а отечественной прессе попытаться больше уделять внимания событиям в отечественном искусстве не только с точки зрения критики (что очень важно), но и с позиции просвещения.».
Комментарии
вы не замечали, что если в надписях на сигаретах заменить "курения" на "Россия", получает куда более осмысленно?
Россия убивает. Россия является причиной медленной и болезненной смерти. И пр.
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