Рождественские ярмарки, где можно закупиться подарками Керамика, винтаж и современное искусство
Встречи с писателями и семинар о гендерных исследованиях: Non/fiction объявила программу этого года
В выходные в Музее Москвы пройдет первый за полтора года «Маркет местной еды» в офлайн-формате
В Artplay открылся маркет «4 сезона». До 23 февраля там можно купить подарки и поучаствовать в мастер-классах
От Гоши Рубчинского до кроссовок Nike: в ZNY Store на «Хлебозаводе» пройдет благотворительный маркет
В Powerhouse пройдет гаражная распродажа c пинг-понгом и танцами
Тех, кого не интересует шопинг, зовут на концерт группы Verbludes
Летний Vintage Marketplace пройдет в инстаграме
В маркете примут участие проекты из Токио и Парижа
В «Цветном» пройдет двухдневный маркет комнатных растений
С мастер-классами и лекциями для растениеводов
Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения Концерт Lindemann, фестиваль ирландского кино и маркет комнатных растений
Один день в «Доме культур» посвятят 80-м и 90-м годам
Гостей приглашают посетить винтажный маркет и попробовать блюда тех лет
На Artplay пройдет Super Sexy Second с вещами не дороже 100 рублей
Гостей ждут музыка, веганские угощения и лекции
Секонд-хенд «Окно» начал распродажу с единой ценой на все и бесплатным алкоголем
Скидки продлятся до 31 января
В ресторане Blanc пройдет аукцион винтажных вещей с ценами от 500 рублей
Свои товары привезут московские проекты
На «Флаконе» и «Хлебозаводе» состоится серия маркетов «Рождественская разбериха»
Купить можно будет подарки, предметы интерьера и угощения
В adidas на Кузнецком Мосту пройдет винтажный маркет
Там проведут лекцию об осознанном потреблении
Во Vnukovo и Novaya Riga Outlet Village пройдут новогодние распродажи
Аутлеты предложат попробовать рождественские угощения и купить елочные игрушки
В музее Москвы пройдет зимний фестиваль с маркетом новогодних подарков
Не хотите ничего покупать — приходите поесть
В усадьбе на Хохловке пройдет предновогодний Vintage Marketplace
Посетители первыми смогут увидеть здание после реконструкции
На Artplay пройдет крупнейший «Догмаркет». Там можно обнять собак
На мероприятии распродадут товары для питомцев и соберут деньги на помощь бездомным животным
Faces & Laces Locals объявили первую волну лайн-апа Black Market (обновлено)
Он будет приурочен к «черной пятнице»
В «Цветном» пройдет осенний винтажный маркет
70 магазинов с винтажными вещами займут два этажа универмага
Около Головинского канала пройдет фестиваль малых рек с принт-маркетом и велоэкскурсиями
В программе — маркет от Veter Festival, концерт на станции метро «Войковская» и граффити-джем
В культурном центре «ЗИЛ» пройдет фестиваль DIY-культуры с дворовыми играми
Гостей ждут мастер-классы по созданию чего угодно
Какими будут первые выходные осени «Морфей» в «Мутаборе», «Ламбада-маркет» и куча свопов
В Музее Москвы пройдет «Маркет местной еды» без одноразовых стаканчиков
На ярмарке приготовят гватемальский стритфуд, том-ям и британские пироги
Cosmos Moscow вместе с рестораном Blanc организует гаражную распродажу
Свои вещи будут распродавать блогеры и стилисты
«Ламбада-маркет» проведет на Даниловском рынке поп-ап
На мини-версии ярмарки можно будет купить одежду, украшения и экокосметику
В «Эклерной Клер» пройдет двухдневный маркет товаров для дома
На нем представят локальные бренды
В «Стрелке» пройдет вторая часть юбилейной ярмарки «Ламбада-маркет»
В программе около 250 участников и три музыкальные точки с диджеями