Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Mutabor пройдет панк-фестиваль Minimum Pop

В Mutabor пройдет панк-фестиваль Minimum Pop

В «Открытом пространстве» пройдет книжный маркет. Прибыль переведут на помощь беженцам

В «Открытом пространстве» пройдет книжный маркет. Прибыль переведут на помощь беженцам

Рождественские ярмарки, где можно закупиться подарками
Рождественские ярмарки, где можно закупиться подарками Керамика, винтаж и современное искусство
Рождественские ярмарки, где можно закупиться подарками

Рождественские ярмарки, где можно закупиться подарками
Керамика, винтаж и современное искусство

«Винзавод» устроит новогодний маркет современного искусства
15 декабря 2021

«Винзавод» устроит новогодний маркет современного искусства

В ресторане Blanc состоится маркет виниловых пластинок
4 декабря 2021

В ресторане Blanc состоится маркет виниловых пластинок

обновлено6 ноября 2021

Ozon извинился за сбой со снижением стоимости товаров до рубля

«Ровесник» и AliExpress проведут маркет российских брендов
17 августа 2021

«Ровесник» и AliExpress проведут маркет российских брендов

Первый летний Vintage Marketplace пройдет в сквере музея ДПИ
22 июня 2021

Первый летний Vintage Marketplace пройдет в сквере музея ДПИ

На «Винзаводе» с 18 по 20 июня пройдет маркет современного искусства
16 июня 2021

На «Винзаводе» с 18 по 20 июня пройдет маркет современного искусства

На летней веранде Powerhouse 30 мая пройдет маркет «Сила винила»
23 мая 2021

На летней веранде Powerhouse 30 мая пройдет маркет «Сила винила»

В «Цветном» 22 мая пройдет маркет комнатных растений «Подоконник»
17 мая 2021

В «Цветном» 22 мая пройдет маркет комнатных растений «Подоконник»

На «Флаконе» 17 и 18 апреля пройдет зеленый маркет Growbox
11 апреля 2021

На «Флаконе» 17 и 18 апреля пройдет зеленый маркет Growbox

В ресторане Blanc пройдет маркет виниловых пластинок
21 марта 2021

В ресторане Blanc пройдет маркет виниловых пластинок

Встречи с писателями и семинар о гендерных исследованиях: Non/fiction объявила программу этого года
16 марта 2021

Встречи с писателями и семинар о гендерных исследованиях: Non/fiction объявила программу этого года

В выходные в Музее Москвы пройдет первый за полтора года «Маркет местной еды» в офлайн-формате
12 марта 2021

В выходные в Музее Москвы пройдет первый за полтора года «Маркет местной еды» в офлайн-формате

Seasons Project проведет в Москве «Птичий базар» с экокосметикой и керамикой
2 марта 2021

Seasons Project проведет в Москве «Птичий базар» с экокосметикой и керамикой

Весенний «Ламбада-маркет» пройдет в «Цветном»
27 февраля 2021

Весенний «Ламбада-маркет» пройдет в «Цветном»

В Artplay открылся маркет «4 сезона». До 23 февраля там можно купить подарки и поучаствовать в мастер-классах
21 февраля 2021

В Artplay открылся маркет «4 сезона». До 23 февраля там можно купить подарки и поучаствовать в мастер-классах

Мужской Vintage Marketplace пройдет 21 февраля в «Стрелке»
11 февраля 2021

Мужской Vintage Marketplace пройдет 21 февраля в «Стрелке»

13 января 2021

В «Горбушке» пройдет маркет виниловых пластинок

«Культраб» проведет новогодний маркет. Можно будет купить мерч Pussy Riot и «Холода»
25 декабря 2020

«Культраб» проведет новогодний маркет. Можно будет купить мерч Pussy Riot и «Холода»

От Гоши Рубчинского до кроссовок Nike: в ZNY Store на «Хлебозаводе» пройдет благотворительный маркет
23 декабря 2020

От Гоши Рубчинского до кроссовок Nike: в ZNY Store на «Хлебозаводе» пройдет благотворительный маркет

В аутлетах Vnukovo и Novaya Riga пройдет зимняя распродажа с елочным базаром
18 декабря 2020

В аутлетах Vnukovo и Novaya Riga пройдет зимняя распродажа с елочным базаром

Новогодний онлайн-маркет Seasons с елочными игрушками и керамикой
Ссылка дня
16 декабря 2020

Новогодний онлайн-маркет Seasons с елочными игрушками и керамикой

Новогодний Vintage Marketplace пройдет в эти выходные в «Цветном»
8 декабря 2020

Новогодний Vintage Marketplace пройдет в эти выходные в «Цветном»

Осенний Vintage Marketplace пройдет в Telegraph Hall
13 октября 2020

Осенний Vintage Marketplace пройдет в Telegraph Hall

10 октября 2020

«Сверстник» на Палихе закрывается. Прощальный маркет проведут в начале ноября

В «Цветном» пройдет Vintage Marketplace
11 августа 2020

В «Цветном» пройдет Vintage Marketplace

2 августа 2020

Каждые выходные в «Афимолле» можно будет продать ненужные вещи

В ресторане Blanc пройдет летний маркет товаров для дома
2 августа 2020

В ресторане Blanc пройдет летний маркет товаров для дома

31 июля 2020

Команда Redneck Ware закроет проект прощальным маркетом в «Цветном»

В Powerhouse пройдет гаражная распродажа c пинг-понгом и танцами

Тех, кого не интересует шопинг, зовут на концерт группы Verbludes

В Powerhouse пройдет гаражная распродажа c пинг-понгом и танцами

Летний Vintage Marketplace пройдет в инстаграме

В маркете примут участие проекты из Токио и Парижа

Летний Vintage Marketplace пройдет в инстаграме

В «Цветном» пройдет двухдневный маркет комнатных растений

С мастер-классами и лекциями для растениеводов

В «Цветном» пройдет двухдневный маркет комнатных растений

Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения
Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения Концерт Lindemann, фестиваль ирландского кино и маркет комнатных растений
Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения

Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения
Концерт Lindemann, фестиваль ирландского кино и маркет комнатных растений

Один день в «Доме культур» посвятят 80-м и 90-м годам

Гостей приглашают посетить винтажный маркет и попробовать блюда тех лет

Один день в «Доме культур» посвятят 80-м и 90-м годам

На Artplay пройдет Super Sexy Second с вещами не дороже 100 рублей

Гостей ждут музыка, веганские угощения и лекции

На Artplay пройдет Super Sexy Second с вещами не дороже 100 рублей

Секонд-хенд «Окно» начал распродажу с единой ценой на все и бесплатным алкоголем

Скидки продлятся до 31 января

Секонд-хенд «Окно» начал распродажу с единой ценой на все и бесплатным алкоголем

В ресторане Blanc пройдет аукцион винтажных вещей с ценами от 500 рублей

Свои товары привезут московские проекты

В ресторане Blanc пройдет аукцион винтажных вещей с ценами от 500 рублей

На «Флаконе» и «Хлебозаводе» состоится серия маркетов «Рождественская разбериха»

Купить можно будет подарки, предметы интерьера и угощения

На «Флаконе» и «Хлебозаводе» состоится серия маркетов «Рождественская разбериха»

В adidas на Кузнецком Мосту пройдет винтажный маркет

Там проведут лекцию об осознанном потреблении

В adidas на Кузнецком Мосту пройдет винтажный маркет

Во Vnukovo и Novaya Riga Outlet Village пройдут новогодние распродажи

Аутлеты предложат попробовать рождественские угощения и купить елочные игрушки

Во Vnukovo и Novaya Riga Outlet Village пройдут новогодние распродажи

На «Флаконе» пройдет предновогодний Garage Sale

Посетителей ждут скидки до 70 %

На «Флаконе» пройдет предновогодний Garage Sale

В музее Москвы пройдет зимний фестиваль с маркетом новогодних подарков

Не хотите ничего покупать — приходите поесть

В музее Москвы пройдет зимний фестиваль с маркетом новогодних подарков

На Трехгорной мануфактуре пройдет новогодний «Ламбада-маркет»

Он продлится три дня

На Трехгорной мануфактуре пройдет новогодний «Ламбада-маркет»

В усадьбе на Хохловке пройдет предновогодний Vintage Marketplace

Посетители первыми смогут увидеть здание после реконструкции

В усадьбе на Хохловке пройдет предновогодний Vintage Marketplace

На Даниловском рынке пройдет виниловый маркет с диджей-сетами

Пластинки привезут 20 продавцов

На Даниловском рынке пройдет виниловый маркет с диджей-сетами

На Artplay пройдет крупнейший «Догмаркет». Там можно обнять собак

На мероприятии распродадут товары для питомцев и соберут деньги на помощь бездомным животным

На Artplay пройдет крупнейший «Догмаркет». Там можно обнять собак

Faces & Laces Locals объявили первую волну лайн-апа Black Market (обновлено)

Он будет приурочен к «черной пятнице»

Faces & Laces Locals объявили первую волну лайн-апа Black Market (обновлено)

В «Цветном» пройдет осенний винтажный маркет

70 магазинов с винтажными вещами займут два этажа универмага

В «Цветном» пройдет осенний винтажный маркет

Около Головинского канала пройдет фестиваль малых рек с принт-маркетом и велоэкскурсиями

В программе — маркет от Veter Festival, концерт на станции метро «Войковская» и граффити-джем

Около Головинского канала пройдет фестиваль малых рек с принт-маркетом и велоэкскурсиями

В культурном центре «ЗИЛ» пройдет фестиваль DIY-культуры с дворовыми играми

Гостей ждут мастер-классы по созданию чего угодно

В культурном центре «ЗИЛ» пройдет фестиваль DIY-культуры с дворовыми играми

Какими будут первые выходные осени
Какими будут первые выходные осени «Морфей» в «Мутаборе», «Ламбада-маркет» и куча свопов
Какими будут первые выходные осени

Какими будут первые выходные осени
«Морфей» в «Мутаборе», «Ламбада-маркет» и куча свопов

В Музее Москвы пройдет «Маркет местной еды» без одноразовых стаканчиков

На ярмарке приготовят гватемальский стритфуд, том-ям и британские пироги

В Музее Москвы пройдет «Маркет местной еды» без одноразовых стаканчиков

Cosmos Moscow вместе с рестораном Blanc организует гаражную распродажу

Свои вещи будут распродавать блогеры и стилисты

Cosmos Moscow вместе с рестораном Blanc организует гаражную распродажу

«Ламбада-маркет» проведет на Даниловском рынке поп-ап

На мини-версии ярмарки можно будет купить одежду, украшения и экокосметику

«Ламбада-маркет» проведет на Даниловском рынке поп-ап

В «Эклерной Клер» пройдет двухдневный маркет товаров для дома

На нем представят локальные бренды

В «Эклерной Клер» пройдет двухдневный маркет товаров для дома

В Noor пройдет маркет винила

В программе — музыка и летние напитки

В Noor пройдет маркет винила

В «Стрелке» пройдет вторая часть юбилейной ярмарки «Ламбада-маркет»

В программе около 250 участников и три музыкальные точки с диджеями

В «Стрелке» пройдет вторая часть юбилейной ярмарки «Ламбада-маркет»

Завтра пройдет благотворительный фестиваль собак из приютов

Новым хозяевам дадут подарки

Завтра пройдет благотворительный фестиваль собак из приютов

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ