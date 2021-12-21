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Гид The Village21 декабря 2021

Рождественские ярмарки, где можно закупиться подарками Керамика, винтаж и современное искусство

Рождественские ярмарки, где можно закупиться подарками
АвторЯся Контарь
РедакторПаша Яблонский

До Нового года всего десять дней, а подарки все еще не куплены. Набрать приятных мелочей друзьям, отыскать что-то партнеру или партнерке и прихватить пару безделушек родственникам — все это можно сделать на предновогодних ярмарках. Собрали для вас самые интересные из них.

New Year-r-r Art Market

Когда

20 декабря, 13:00

Где

Art & Brut

Сколько

бесплатно

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В этом году возник особый тренд на поддержку молодого искусства — покупать работы локальных художников, кажется, начали даже те, кто раньше совсем не задумывался о коллекционировании. Так, в галерее Art & Brut в Армянском переулке пройдет очередной предновогодний арт-маркет молодого искусства. Там можно будет пообщаться с молодыми галеристами и приобрести работы из онлайн-галерей по доступным ценам.

Новогодний маркет в «ГРАУНД Солянке»

Когда

23 декабря, 12:00

Где

«ГРАУНД Солянка»

Сколько

бесплатно

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Галерея «ГРАУНД Солянка» впервые организует в своем пространстве новогодний базар. Мероприятие пройдет под лозунгом «Что может быть лучше искусства в подарок!», а на прилавках окажется примерно всё: от ручной и печатной графики, зинов и авторских книг до ювелирных украшений и уникальной керамики, CD-дисков и раритетного винила по цене от 100 до 90 тысяч рублей.

Рождественский маркет современного искусства х Открытие пяти выставок в Cube.Moscow

Когда

23 декабря, 12:00

Где

Cube.Moscow

Сколько

200 рублей

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Еще один праздничный маркет пройдет в арт-пространстве Cube.Moscow на Тверской. Там будут продавать работы резидентов Cube — в том числе картины Кирилла Кто, Миши Никитина, Алексея Ланцева и других современных художников.

А еще в день маркета в Cube.Moscow откроется сразу пять новых выставок: персоналка московской дизайнерки Ольги Никич с работами на шелке и агитационными плакатами в защиту окружающей среды Panthera tigris altaica; новая серия объектов Натальи Стручковой Loop; совместная экспозиция Тимофея Караффа-Корбута и Григория Мумрикова с лайтбоксами по религиозным сюжетам «Вертеп» и коллекция фоторабот художника Максима Ксуты, вдохновленная творчеством двух американских художников-абстракционистов Клиффорда Стилла и Сая Твомбли — «Still Art/Тихая жизнь».

Market Market х Speed Dating with Presents в Blanc

Когда

25 декабря, 13:00

Где

Blanc

Сколько

бесплатно

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В Blanc в Хохловском переулке устраивают спиддейтинг. Правда, свидания будут проходить не с потенциальными партнерами, а с подарками. Организаторы просят приходить на маркет нарядными и с собаками, но без собак, конечно, тоже можно.

Новогодний маркет современного искусства Win-Win III

Когда

25 и 26 декабря

Где

«Винзавод»

Сколько

бесплатно

Подробнее

В это же время в трех пространствах на «Винзаводе» будут продавать живопись, графику, скульптуры и другие форматы современного искусства. В маркете участвуют около сотни разных художников, галерей, творческих объединений и мастерских — так что вам точно будет из чего выбрать.

Rassvet Christmas Fair

Когда

ДК «Рассвет»

Где

25 и 26 декабря

Сколько

бесплатно

Подробнее

И еще один субботний маркет — да какой! В пространстве ДК «Рассвет» проведут благотворительную ярмарку с модным крафтом, антикварной барахолкой, продукцией инклюзивных мастерских, мерчем социальных проектов и, конечно же, сотнями видов новогодних елок.

Однако у привычного, казалось бы, события есть одна важная особенность: все участники ярмарки будут торговать в пользу различных благотворительных организаций и направят им часть своей выручки. Так что, приобретая подарки на маркете, вы не только радуете себя и близких, но и помогаете фондам и социальным проектам: центру равных возможностей для детей-сирот «Вверх», фонду борьбы с лейкемией, медиапорталу «Такие дела», фонду помощи людям с БАС «Живи сейчас», правозащитному центру «Мемориал» (власти считают его иноагентом), и не только.

Vintage Marketplace в особняке мадам Чертковой

Когда

26 декабря, 11:00

Где

ул. Мясницкая, 7

Сколько

300 рублей

Подробнее

Когда-то в особняке Чертковых на Мясницкой любили бывать Пушкин, Гоголь, Толстой и даже Наполеон, а теперь там проводят винтажный маркет. Заглянуть стоит как минимум из-за богатой истории места и коллекционных лотов с восточными перстнями и средневековыми сумочками на маркете.

Новогодний маркет в «Цветном»

Когда

4–31 декабря

Где

Цветной

Сколько

бесплатно

Подробнее

Весь декабрь на минус первом этаже «Цветного» будет работать ежедневный маркет с известными брендами и новогодними подарками. Как и в прошлом году, там можно будет найти все товары, необходимые для празднования: от блестящих костюмов Dior и Prada и винтажных нарядов от Strogo vintage до экологичных аксессуаров от Kotomka.Zero и украшений в виде ушек от Depst. А после шопинга можно будет упаковать подарки в специальных отделах и перекусить на тематических фуд-кортах на последнем этаже.

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10 необычных, но нужных вещей с новогоднего маркета в «Цветном»

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«Ламбада-маркет»

Когда

25 и 26 декабря

Где

Трехгорная мануфактура (комплекс «Надежда»)

Сколько

бесплатно

Подробнее

Горячо любимая москвичами «Ламбада-маркет» возвращается в свою привычную зимнюю локацию на Трехгорной мануфактуре. Как и всегда, на ярмарке будет все и на любой вкус: от праздничных платьев и украшений до новогодних игрушек, венков и самых настоящих елей, пушистых сосен и пихт, которые можно будет заказать с доставкой на дом. А за музыкальное настроение ответят автор шлягера «Белая стрекоза любви» Николай Воронов, фри-джаз-ансамбль под руководством Сергея Храмцевича Sober Head, фронтмен народной группы «Ветерок» Петр Чинават, панк-дуэт Olta Karawane и многие другие.

Экоярмарка в Раменском

Когда

25 декабря, 16:00

Где

Раменское

Сколько

бесплатно

Подробнее

Если деньги на новогодние подарки тратить не хочется, а под елку положить что-то все-таки надо, можете отправиться на площадь Победы в Раменском. Там можно будет обменять ненужные гирлянды, свечи, керамические статуэтки тигров, новогодние свитеры и прочие не пригодившиеся подарки прошлых лет на что-то более стоящее. Оставшиеся после экосвопа вещи будут переданы в благотворительный фонд помощи детям-сиротам и многодетным семьям «Русская береза».

ГУМ-ярмарка

Когда

29 ноября — 29 февраля

Где

Красная площадь

Сколько

бесплатно

Подробнее

Ярмарка на Красной площади в этом году масштабнее, чем раньше: впервые здесь больше 60 шале. И хоть приобретать в них особо нечего, за исключением матрешек, магнитов с Путиным и павловопосадских платков, сюда можно зайти, чтобы попробовать традиционные блюда из разных стран мира: чешские трдельники, сбитень на меду и жареные каштаны или покататься на коньках.

Маркет «4 сезона»

Когда

25 и 26 декабря

Где

Хлебозавод

Сколько

бесплатно

Подробнее

На территории «Хлебозавода» в субботу и воскресенье заработает традиционный маркет «4 сезона». Подобные ярмарки — это не только множество украшений и необычных хендмейд-подарков, но и отличный способ проникнуться новогодней атмосферой. Посетителей ждут как стандартные маркеты и фуд-корт с экопродуктами, так и мастер-классы по росписи новогодних пряников и изготовлению новогоднего флорентийского саше, фотозона и лекции об истории создания карнавальных масок.

Новогодний маркет «Мамин день» на «Флаконе»

Когда

25 и 26 декабря

Где

«Флакон»

Сколько

бесплатно

Подробнее

По соседству с «Хлебозаводом», на дизайн-заводе «Флакон», тоже организуют маркет для ценителей авторских работ и локальных брендов. Среди участников: более 60 компаний из Москвы и других городов, а помимо новогоднего шопинга в программе — строительство замков из Lego, роспись имбирных пряников и гастромаркет. Также на маркете заработает отдельное пространство, где дети смогут сами продать или обменять свои старые вещи и игрушки.

Ярмарки на фестивале «Путешествие в Рождество»

Когда

10 декабря — 9 января

Где

площадки фестиваля

Сколько

бесплатно

Подробнее

Традиционная столичная ярмарка-фестиваль снова поглотила московский центр. И хоть «Путешествие в Рождество» — мероприятие, скорее, для любителей погулять среди украшенных площадок, поесть горячих блинов и покататься на каруселях, в некоторых домиках «Московских сезонов» можно будет приобрести традиционные рождественские сувениры, сладости и праздничные венки.

Обложка: Валерий Белобеев / Ламбада-маркет

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