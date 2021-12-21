Рождественские ярмарки, где можно закупиться подарками

New Year-r-r Art Market

Когда 20 декабря, 13:00 Где Art & Brut Сколько бесплатно Подробнее

В этом году возник особый тренд на поддержку молодого искусства — покупать работы локальных художников, кажется, начали даже те, кто раньше совсем не задумывался о коллекционировании. Так, в галерее Art & Brut в Армянском переулке пройдет очередной предновогодний арт-маркет молодого искусства. Там можно будет пообщаться с молодыми галеристами и приобрести работы из онлайн-галерей по доступным ценам.

Новогодний маркет в «ГРАУНД Солянке»

Когда 23 декабря, 12:00 Где «ГРАУНД Солянка» Сколько бесплатно Подробнее

Галерея «ГРАУНД Солянка» впервые организует в своем пространстве новогодний базар. Мероприятие пройдет под лозунгом «Что может быть лучше искусства в подарок!», а на прилавках окажется примерно всё: от ручной и печатной графики, зинов и авторских книг до ювелирных украшений и уникальной керамики, CD-дисков и раритетного винила по цене от 100 до 90 тысяч рублей.

Рождественский маркет современного искусства х Открытие пяти выставок в Cube.Moscow

Когда 23 декабря, 12:00 Где Cube.Moscow Сколько 200 рублей Подробнее

Еще один праздничный маркет пройдет в арт-пространстве Cube.Moscow на Тверской. Там будут продавать работы резидентов Cube — в том числе картины Кирилла Кто, Миши Никитина, Алексея Ланцева и других современных художников.

А еще в день маркета в Cube.Moscow откроется сразу пять новых выставок: персоналка московской дизайнерки Ольги Никич с работами на шелке и агитационными плакатами в защиту окружающей среды Panthera tigris altaica; новая серия объектов Натальи Стручковой Loop; совместная экспозиция Тимофея Караффа-Корбута и Григория Мумрикова с лайтбоксами по религиозным сюжетам «Вертеп» и коллекция фоторабот художника Максима Ксуты, вдохновленная творчеством двух американских художников-абстракционистов Клиффорда Стилла и Сая Твомбли — «Still Art/Тихая жизнь».