«Маркет местной еды» запускается в новом (зимнем) формате
Можно будет вкусно поесть и выпить в помещениях «Хлебозавода»
В Музее Москвы пройдет «Маркет местной еды» без одноразовых стаканчиков
На ярмарке приготовят гватемальский стритфуд, том-ям и британские пироги
На «Маркете местной еды» в эти выходные будут готовить блюда разных стран
Также в программе — лекции, выступления стендап-комиков, йога и растяжка, уроки английского и танцев
«Местная еда» проведет зеленый маркет с йогой и здоровой едой
Мероприятия пройдут 25 и 26 мая во дворе Музея Москвы
На «Маркете местной еды» пройдут кинопоказы под открытым небом и цветочный своп
Всего на мероприятие приедут более 50 проектов
Команда «Местной еды» проведет первый форум для гастроэнтузиастов
Участников ждут питчинг проектов и советы по созданию своего бизнеса
В День города в Музее Москвы пройдет «Маркет местной еды»
Также Музей Москвы 8 и 9 сентября проведет фестиваль «Музей и город»
Темой очередного «Маркета местной еды» станет «кино и мечта»
На фестивале проведут курсы профориентации и актерского мастерства, а также импровизированные кинопробы
«Маркет местной еды» объявил дату первого в этом сезоне фестиваля
Всего в 2018 году запланировано шесть мероприятий
Два суши-бара, «Чайная высота» на Тверской и классический итальянский аперитивный бар Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Одесский ресторан «Дюк-Дюк», новый «#Farш» и «Маркет местной еды» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Очередной «Маркет местной еды» пройдет 19–20 августа
Темой нынешнего фестиваля станет азиатская кухня
В выходные в Москве пройдет очередной «Маркет местной еды»
Темой гастрономического фестиваля вновь станет кофе
Очередной «Маркет местной еды» пройдет 17-18 июня
Темой нынешнего фестиваля стала посуда и девайсы
На 30-м «Маркете местной еды» будет цветочный фестиваль
Также объявлены темы всех маркетов до сентября
Первый «Маркет местной еды» 2017 года объявил участников
В маркете примут участие около 30 проектов
«Маркет местной еды» объявил список участников
Здесь можно будет найти тайские шашлыки от «Завтрака туриста», круассаны от la CREW и бургеры с крабом и диким лососем от Fish&Crab
«Маркет местной еды» объявил список участников
Гастрономический фестиваль, который раньше назывался «Городской маркет еды», пройдёт 25 и 26 июня