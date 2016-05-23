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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Маркет местной еды» впервые пройдет онлайн

Уже в эти выходные

«Маркет местной еды» впервые пройдет онлайн

«Маркет местной еды» запускается в новом (зимнем) формате

Можно будет вкусно поесть и выпить в помещениях «Хлебозавода»

«Маркет местной еды» запускается в новом (зимнем) формате

В Музее Москвы пройдет «Маркет местной еды» без одноразовых стаканчиков

На ярмарке приготовят гватемальский стритфуд, том-ям и британские пироги

В Музее Москвы пройдет «Маркет местной еды» без одноразовых стаканчиков

На «Маркете местной еды» в эти выходные будут готовить блюда разных стран

Также в программе — лекции, выступления стендап-комиков, йога и растяжка, уроки английского и танцев

На «Маркете местной еды» в эти выходные будут готовить блюда разных стран

«Местная еда» проведет зеленый маркет с йогой и здоровой едой

Мероприятия пройдут 25 и 26 мая во дворе Музея Москвы

«Местная еда» проведет зеленый маркет с йогой и здоровой едой

На «Маркете местной еды» пройдут кинопоказы под открытым небом и цветочный своп

Всего на мероприятие приедут более 50 проектов

На «Маркете местной еды» пройдут кинопоказы под открытым небом и цветочный своп

Команда «Местной еды» проведет первый форум для гастроэнтузиастов

Участников ждут питчинг проектов и советы по созданию своего бизнеса

Команда «Местной еды» проведет первый форум для гастроэнтузиастов

В День города в Музее Москвы пройдет «Маркет местной еды»

Также Музей Москвы 8 и 9 сентября проведет фестиваль «Музей и город»

В День города в Музее Москвы пройдет «Маркет местной еды»

Темой очередного «Маркета местной еды» станет «кино и мечта»

На фестивале проведут курсы профориентации и актерского мастерства, а также импровизированные кинопробы

Темой очередного «Маркета местной еды» станет «кино и мечта»

«Маркет местной еды» объявил дату первого в этом сезоне фестиваля

Всего в 2018 году запланировано шесть мероприятий

«Маркет местной еды» объявил дату первого в этом сезоне фестиваля

Два суши-бара, «Чайная высота» на Тверской и классический итальянский аперитивный бар
Два суши-бара, «Чайная высота» на Тверской и классический итальянский аперитивный бар Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Два суши-бара, «Чайная высота» на Тверской и классический итальянский аперитивный бар

Два суши-бара, «Чайная высота» на Тверской и классический итальянский аперитивный бар
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

На Пушкинской откроется поп-ап «Местной еды»

Открытие состоится 9 и 10 сентября

На Пушкинской откроется поп-ап «Местной еды»

Одесский ресторан «Дюк-Дюк», новый «#Farш» и «Маркет местной еды»
Одесский ресторан «Дюк-Дюк», новый «#Farш» и «Маркет местной еды» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Одесский ресторан «Дюк-Дюк», новый «#Farш» и «Маркет местной еды»

Одесский ресторан «Дюк-Дюк», новый «#Farш» и «Маркет местной еды»
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Очередной «Маркет местной еды» пройдет 19–20 августа

Темой нынешнего фестиваля станет азиатская кухня

Очередной «Маркет местной еды» пройдет 19–20 августа

В выходные в Москве пройдет очередной «Маркет местной еды»

Темой гастрономического фестиваля вновь станет кофе

В выходные в Москве пройдет очередной «Маркет местной еды»

Очередной «Маркет местной еды» пройдет 17-18 июня

Темой нынешнего фестиваля стала посуда и девайсы

Очередной «Маркет местной еды» пройдет 17-18 июня

На 30-м «Маркете местной еды» будет цветочный фестиваль

Также объявлены темы всех маркетов до сентября

На 30-м «Маркете местной еды» будет цветочный фестиваль

Первый «Маркет местной еды» 2017 года объявил участников

В маркете примут участие около 30 проектов

Первый «Маркет местной еды» 2017 года объявил участников

«Маркет местной еды» объявил список участников

Здесь можно будет найти тайские шашлыки от «Завтрака туриста», круассаны от la CREW и бургеры с крабом и диким лососем от Fish&Crab

«Маркет местной еды» объявил список участников

«Маркет местной еды» объявил список участников

Гастрономический фестиваль, который раньше назывался «Городской маркет еды», пройдёт 25 и 26 июня

«Маркет местной еды» объявил список участников

Следующий «Городской маркет еды» пройдёт 25 и 26 июня

Главной темой летнего маркета станет хлеб

Следующий «Городской маркет еды» пройдёт 25 и 26 июня