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Собянина не стали штрафовать за поход в кафе без маски из-за «отсутствия доказательств»

Видео не подошло

Собянина не стали штрафовать за поход в кафе без маски из-за «отсутствия доказательств»
Видео не подошло

Москвичи позабыли о масках в транспорте, но мэрия напомнит о них штрафами — «Открытые медиа»

За нарушение режима придется заплатить 5 тысяч рублей

Москвичи позабыли о масках в транспорте, но мэрия напомнит о них штрафами — «Открытые медиа»
За нарушение режима придется заплатить 5 тысяч рублей

Россияне стали реже носить защитные маски и перчатки

В продуктовых магазинах и парках

Россияне стали реже носить защитные маски и перчатки
В продуктовых магазинах и парках

Собянин анонсировал новый этап снятия ограничений. Маски на улицах не нужны, митинги запрещены

По словам мэра, в город вернулась добрая праздничная атмосфера

Собянин анонсировал новый этап снятия ограничений. Маски на улицах не нужны, митинги запрещены
По словам мэра, в город вернулась добрая праздничная атмосфера

Оставшиеся ограничения в Москве снимут не раньше середины июля

Пока никаких фестивалей вне Красной площади

Оставшиеся ограничения в Москве снимут не раньше середины июля
Пока никаких фестивалей вне Красной площади

Москва выходит из карантина. Нужно ли носить маски и когда открываются рестораны?
Москва выходит из карантина. Нужно ли носить маски и когда открываются рестораны? Готовимся к параду Победы
Москва выходит из карантина. Нужно ли носить маски и когда открываются рестораны?

Москва выходит из карантина. Нужно ли носить маски и когда открываются рестораны?
Готовимся к параду Победы

С 1 июня в Москве — прогулочный режим: Как теперь гулять и бегать, нужны ли маски и зачем пропуска
С 1 июня в Москве — прогулочный режим: Как теперь гулять и бегать, нужны ли маски и зачем пропуска От обилия правил не в восторге даже Собянин
С 1 июня в Москве — прогулочный режим: Как теперь гулять и бегать, нужны ли маски и зачем пропуска

С 1 июня в Москве — прогулочный режим: Как теперь гулять и бегать, нужны ли маски и зачем пропуска
От обилия правил не в восторге даже Собянин

Пропускной режим в Москве продлили до 14 июня. Зато откроются парки и заработает велопрокат

Гулять можно по сложному, даже для Собянина, графику

Пропускной режим в Москве продлили до 14 июня. Зато откроются парки и заработает велопрокат
Гулять можно по сложному, даже для Собянина, графику

Сколько москвичей носят маски правильно

Большинство средств защиты болтаются ниже носа

Сколько москвичей носят маски правильно
Большинство средств защиты болтаются ниже носа

Масочный режим на улицах Петербурга: Как это выглядит на примере центра
Масочный режим на улицах Петербурга: Как это выглядит на примере центра Горожане в масках: обычных, креативных и на подбородке
Масочный режим на улицах Петербурга: Как это выглядит на примере центра

Масочный режим на улицах Петербурга: Как это выглядит на примере центра
Горожане в масках: обычных, креативных и на подбородке

«Масочники» и «антимасочники»: Культурный разлом на примере Мурино
«Масочники» и «антимасочники»: Культурный разлом на примере Мурино В котором масочный режим ввели за два дня до Петербурга и Москвы
«Масочники» и «антимасочники»: Культурный разлом на примере Мурино

«Масочники» и «антимасочники»: Культурный разлом на примере Мурино
В котором масочный режим ввели за два дня до Петербурга и Москвы

В Москве начал действовать масочный режим. Что изменилось в правилах карантина?
В Москве начал действовать масочный режим. Что изменилось в правилах карантина? Нерабочие дни в столице продолжаются, несмотря на заявления Путина
В Москве начал действовать масочный режим. Что изменилось в правилах карантина?

В Москве начал действовать масочный режим. Что изменилось в правилах карантина?
Нерабочие дни в столице продолжаются, несмотря на заявления Путина

Карантин в Москве продлили до лета

Переоформлять рабочие пропуска не придется

Карантин в Москве продлили до лета
Переоформлять рабочие пропуска не придется

Москвичам придется носить маски в общественном транспорте. Штраф — 5 тысяч рублей

Перчатки тоже станут обязательны

Москвичам придется носить маски в общественном транспорте. Штраф — 5 тысяч рублей
Перчатки тоже станут обязательны