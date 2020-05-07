Собянина не стали штрафовать за поход в кафе без маски из-за «отсутствия доказательств»
Видео не подошло
Собянина не стали штрафовать за поход в кафе без маски из-за «отсутствия доказательств» Видео не подошло
Москвичи позабыли о масках в транспорте, но мэрия напомнит о них штрафами — «Открытые медиа»
За нарушение режима придется заплатить 5 тысяч рублей
Москвичи позабыли о масках в транспорте, но мэрия напомнит о них штрафами — «Открытые медиа» За нарушение режима придется заплатить 5 тысяч рублей
Россияне стали реже носить защитные маски и перчатки В продуктовых магазинах и парках
Собянин анонсировал новый этап снятия ограничений. Маски на улицах не нужны, митинги запрещены
По словам мэра, в город вернулась добрая праздничная атмосфера
Собянин анонсировал новый этап снятия ограничений. Маски на улицах не нужны, митинги запрещены По словам мэра, в город вернулась добрая праздничная атмосфера
Оставшиеся ограничения в Москве снимут не раньше середины июля
Пока никаких фестивалей вне Красной площади
Оставшиеся ограничения в Москве снимут не раньше середины июля Пока никаких фестивалей вне Красной площади
Москва выходит из карантина. Нужно ли носить маски и когда открываются рестораны? Готовимся к параду Победы
Москва выходит из карантина. Нужно ли носить маски и когда открываются рестораны? Готовимся к параду Победы
С 1 июня в Москве — прогулочный режим: Как теперь гулять и бегать, нужны ли маски и зачем пропуска От обилия правил не в восторге даже Собянин
С 1 июня в Москве — прогулочный режим: Как теперь гулять и бегать, нужны ли маски и зачем пропуска От обилия правил не в восторге даже Собянин
Пропускной режим в Москве продлили до 14 июня. Зато откроются парки и заработает велопрокат
Гулять можно по сложному, даже для Собянина, графику
Пропускной режим в Москве продлили до 14 июня. Зато откроются парки и заработает велопрокат Гулять можно по сложному, даже для Собянина, графику
Сколько москвичей носят маски правильно Большинство средств защиты болтаются ниже носа
Масочный режим на улицах Петербурга: Как это выглядит на примере центра Горожане в масках: обычных, креативных и на подбородке
Масочный режим на улицах Петербурга: Как это выглядит на примере центра
Горожане в масках: обычных, креативных и на подбородке
«Масочники» и «антимасочники»: Культурный разлом на примере Мурино В котором масочный режим ввели за два дня до Петербурга и Москвы
«Масочники» и «антимасочники»: Культурный разлом на примере Мурино
В котором масочный режим ввели за два дня до Петербурга и Москвы
В Москве начал действовать масочный режим. Что изменилось в правилах карантина? Нерабочие дни в столице продолжаются, несмотря на заявления Путина