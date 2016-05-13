Под футбол: 3 рецепта закусок Куриные крылья, брускетта с ростбифом и хачапури на шампуре
Под футбол: 3 рецепта закусок Куриные крылья, брускетта с ростбифом и хачапури на шампуре
Смотреть и есть: Куда идти на трансляции чемпионата мира 9 хороших мест с едой и футболом
Смотреть и есть: Куда идти на трансляции чемпионата мира 9 хороших мест с едой и футболом
5 сэндвичей от простых до сложных Пять рецептов для тех, кто считает сэндвич полноценной едой
5 сэндвичей от простых до сложных Пять рецептов для тех, кто считает сэндвич полноценной едой
«Патрики за 1 000»: Что и где есть на Пятницкой Гид по одной из главных гастрономических улиц города
«Патрики за 1 000»: Что и где есть на Пятницкой Гид по одной из главных гастрономических улиц города
Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly Рассказываем о новых ресторанах, барах и магазинах Москвы
Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly Рассказываем о новых ресторанах, барах и магазинах Москвы
На «Павелецкой» открылся третий ресторан Meatless
После открытия еще одного зала он станет самым большим заведением сети
На Пятницкой откроется мясной ресторан Meatless
Практически все блюда в заведении будут готовить на гриле — от каре ягнёнка до чизкейка