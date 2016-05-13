17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Под футбол: 3 рецепта закусок
Под футбол: 3 рецепта закусок Куриные крылья, брускетта с ростбифом и хачапури на шампуре
Под футбол: 3 рецепта закусок

Под футбол: 3 рецепта закусок
Куриные крылья, брускетта с ростбифом и хачапури на шампуре

Почти салат: 3 рецепта холодных супов
Почти салат: 3 рецепта холодных супов Гаспачо, свекольный и суп с мацони
Почти салат: 3 рецепта холодных супов

Почти салат: 3 рецепта холодных супов
Гаспачо, свекольный и суп с мацони

5 сэндвичей от простых до сложных
5 сэндвичей от простых до сложных Пять рецептов для тех, кто считает сэндвич полноценной едой
5 сэндвичей от простых до сложных

5 сэндвичей от простых до сложных
Пять рецептов для тех, кто считает сэндвич полноценной едой

Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly
Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly Рассказываем о новых ресторанах, барах и магазинах Москвы
Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly

Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly
Рассказываем о новых ресторанах, барах и магазинах Москвы

На «Павелецкой» открылся третий ресторан Meatless

После открытия еще одного зала он станет самым большим заведением сети

На «Павелецкой» открылся третий ресторан Meatless
После открытия еще одного зала он станет самым большим заведением сети

На Пятницкой откроется мясной ресторан Meatless

Практически все блюда в заведении будут готовить на гриле — от каре ягнёнка до чизкейка

На Пятницкой откроется мясной ресторан Meatless
Практически все блюда в заведении будут готовить на гриле — от каре ягнёнка до чизкейка