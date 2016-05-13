Под футбол: 3 рецепта закусок Куриные крылья, брускетта с ростбифом и хачапури на шампуре
Под футбол: 3 рецепта закусок Куриные крылья, брускетта с ростбифом и хачапури на шампуре
5 сэндвичей от простых до сложных Пять рецептов для тех, кто считает сэндвич полноценной едой
5 сэндвичей от простых до сложных Пять рецептов для тех, кто считает сэндвич полноценной едой
Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly Рассказываем о новых ресторанах, барах и магазинах Москвы
Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly Рассказываем о новых ресторанах, барах и магазинах Москвы
На «Павелецкой» открылся третий ресторан Meatless
После открытия еще одного зала он станет самым большим заведением сети
На «Павелецкой» открылся третий ресторан Meatless После открытия еще одного зала он станет самым большим заведением сети
На Пятницкой откроется мясной ресторан Meatless
Практически все блюда в заведении будут готовить на гриле — от каре ягнёнка до чизкейка