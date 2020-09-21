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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Кухня на районе», Пушкинский музей и Delivery Club запустили меню по мотивам картины Клода Моне
21 сентября 2020

«Кухня на районе», Пушкинский музей и Delivery Club запустили меню по мотивам картины Клода Моне

«Кухня на районе» запустила специальное меню в коллаборации с «Гаражом»

Для тех, кто соскучился по азиатской похлебке из музейного кафе

«Кухня на районе» запустила специальное меню в коллаборации с «Гаражом»

«Кухня на районе» начала доставлять завтраки из яиц от Eggsellent

Меню будут менять каждую неделю

«Кухня на районе» начала доставлять завтраки из яиц от Eggsellent

The Singleton и московские рестораны представили совместные гастрономические сеты

Их можно попробовать в Community, Bijou и других заведениях

The Singleton и московские рестораны представили совместные гастрономические сеты

В «Кофемании» появилось вечернее меню

Как в Европе

В «Кофемании» появилось вечернее меню

В приложении «Яндекс.Карт» теперь можно узнать меню кафе и цены в салонах красоты

Искать рестораны можно по названиям блюд, а салоны красоты — по услугам

В приложении «Яндекс.Карт» теперь можно узнать меню кафе и цены в салонах красоты

В Marketplace появились коктейли от бара El Copitas

Коллаборация продлится до конца лета

В Marketplace появились коктейли от бара El Copitas

Арам Мнацаканов обновит меню «Стрелки»

Он же перезапустит киоск с уличной едой во дворе Института

Арам Мнацаканов обновит меню «Стрелки»

Шеф-повар Евгений Викентьев открыл ресторан Cell в Берлине

В ресторане есть два сет-меню по 110 евро

Шеф-повар Евгений Викентьев открыл ресторан Cell в Берлине

Московские шеф-повара проведут «Гастроночь» на Усачевском рынке

Каждй из них представит в корнере рынка специальное меню

Московские шеф-повара проведут «Гастроночь» на Усачевском рынке

Шеф-повар Хорхе Вайехо открыл такерию на гастромаркете «Вокруг света»

В заведении можно будет попробовать начос с сальсой или гуакамоле, кесадильи и пончики чуррос

Шеф-повар Хорхе Вайехо открыл такерию на гастромаркете «Вокруг света»

В меню бургерных Burger Heroes появились салаты и куриные крылышки

Нововведениями занимались шеф-повара сети Петр Рабчевский и Михаил Цыплаков

В меню бургерных Burger Heroes появились салаты и куриные крылышки

Ресторан Ladurée обновил меню десертов

Из прежних сладостей остались только два пирожных

Ресторан Ladurée обновил меню десертов

В винном баре I Like Wine обновили меню

В нем появилось около десятка новых позиций

В винном баре I Like Wine обновили меню

В обновлении сервиса Uber Eats появилась функция оценки заведений и блюд

Мнение пользователей повлияет на приоритет выдачи ресторанов

В обновлении сервиса Uber Eats появилась функция оценки заведений и блюд

В ресторане «Тамани» появились завтраки

Ежедневно с 10:00 до 12:00 в ресторане готовят завтраки из блюд национальных кухонь

В ресторане «Тамани» появились завтраки

В ресторане «Жаръ Grill & Bar» обновили меню

Обновленное меню запустил новый шеф-повар заведения Константин Гущин

В ресторане «Жаръ Grill & Bar» обновили меню

Рестораны на ВДНХ обновили сезонное меню на осень

Посетителям предложат согревающие напитки и горячие пироги

Рестораны на ВДНХ обновили сезонное меню на осень

В ресторане Sixty появились бургеры с крабом и десерт в форме фуражки

В заведении прошло сезонное обновление меню

В ресторане Sixty появились бургеры с крабом и десерт в форме фуражки

Концептуальный бар 15/17 Bar & Grill обновил меню

В нем более десяти новых позиций

Концептуальный бар 15/17 Bar & Grill обновил меню

В ресторане «Южане» полностью обновилось меню

Ассортимент мяса в основном меню ресторана расширился

В ресторане «Южане» полностью обновилось меню

От «Бефстроганова» до «Красного бархата»: Откуда произошли классические названия блюд
От «Бефстроганова» до «Красного бархата»: Откуда произошли классические названия блюд The Village выяснил, почему огурцы — «битые», а Джо — непременно «неряшливый»
От «Бефстроганова» до «Красного бархата»: Откуда произошли классические названия блюд

От «Бефстроганова» до «Красного бархата»: Откуда произошли классические названия блюд
The Village выяснил, почему огурцы — «битые», а Джо — непременно «неряшливый»

«Зелёная богиня» или «Дочь мясника»: Что у вас в тарелке?
«Зелёная богиня» или «Дочь мясника»: Что у вас в тарелке? The Village нашёл самые странные названия в меню московских заведений и выяснил, что под ними скрывается
«Зелёная богиня» или «Дочь мясника»: Что у вас в тарелке?

«Зелёная богиня» или «Дочь мясника»: Что у вас в тарелке?
The Village нашёл самые странные названия в меню московских заведений и выяснил, что под ними скрывается

В ресторане Soluxe Club обновилось меню

Шеф-повар Чэнь Юнцзян ввёл в каждый раздел меню традиционные китайские блюда и свои авторские находки

В ресторане Soluxe Club обновилось меню

В ресторане Tarantino появилось новое меню

Бренд-шеф ресторана Виктор Апасьев назвал главным продуктом этой зимы утку

В ресторане Tarantino появилось новое меню

В ресторане Nikolas' появилось новое меню

Концепция ресторана при этом не поменялась

В ресторане Nikolas' появилось новое меню

В «Китайских новостях» на Тверской появились вегетарианские блюда

Пока в меню три новых блюда, в планах — ещё пять

В «Китайских новостях» на Тверской появились вегетарианские блюда

На Трубной открылся крафтовый бар «Герои»

Цены на пиво в баре варьируются от 200 до 280 рублей за пинту

На Трубной открылся крафтовый бар «Герои»

В Tutto Bene появится временное меню итальянского ресторана

В основе меню – рыба и морепродукты

В Tutto Bene появится временное меню итальянского ресторана

В Mitzva Bar появились комплексные обеды

Обед в израильском стиле стоит 490 рублей

В Mitzva Bar появились комплексные обеды

Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваля

Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваляThe Village выбрал 22 ресторана с наиболее интересным фестивальным меню и распределил их по трём направлениям

Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваля

Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваля
The Village выбрал 22 ресторана с наиболее интересным фестивальным меню и распределил их по трём направлениям

В бургерной «#Farш» появились завтраки

Их готовят каждый день с 8 утра и до полудня

В бургерной «#Farш» появились завтраки

Взрослое меню в The Burger Brothers
Взрослое меню в The Burger Brothers В The Burger Brothers на «Красном Октябре» теперь можно съесть не только бургер и яичницу
Взрослое меню в The Burger Brothers

Взрослое меню в The Burger Brothers
В The Burger Brothers на «Красном Октябре» теперь можно съесть не только бургер и яичницу

Гастрономический фестиваль Omnivore-2015
Гастрономический фестиваль Omnivore-2015 Расписание мастер-классов, фестивальное меню в ресторанах, ужины и вечеринка в DI Telegraph — полное расписание событий и мест, где можно будет попробовать еду шефов — участников Omnivore Moscow
Гастрономический фестиваль Omnivore-2015

Гастрономический фестиваль Omnivore-2015
Расписание мастер-классов, фестивальное меню в ресторанах, ужины и вечеринка в DI Telegraph — полное расписание событий и мест, где можно будет попробовать еду шефов — участников Omnivore Moscow

Шеф-повар Saxon + Parole Александр Прошенков и новые блюда в меню

В московском меню ресторана и бара Saxon + Parole новые блюда

Шеф-повар Saxon + Parole Александр Прошенков и новые блюда в меню

В Dewar's Powerhouse появилось дневное меню

В ресторане Dewar's Powerhouse начало действовать меню с недорогими блюдами для ланча.

В Dewar's Powerhouse появилось дневное меню

Московских рестораторов попросят указывать калорийность блюд

Чиновники собираются убедить рестораны указывать калорийность пищи.

Московских рестораторов попросят указывать калорийность блюд

В Москве пройдёт Фестиваль молодых овощей

Фестиваль молодых овощей LavkaLavka: специальное меню в ресторанах и фермерский рынок в парке.

В Москве пройдёт Фестиваль молодых овощей

В баре «Стрелка» появится специальное меню для проекта «Бистро 16» С завтрашнего дня в «Стрелке» начнет действовать экспресс-меню для посетителей скамьи Себастьяна Виринка

В баре «Стрелка» появится специальное меню для проекта «Бистро 16»

6 новых итальянских ресторанов в Москве
6 новых итальянских ресторанов в Москве The Village сделал подборку мест с итальянской кухней, открывшихся в Москве в последнее время.
6 новых итальянских ресторанов в Москве

6 новых итальянских ресторанов в Москве
The Village сделал подборку мест с итальянской кухней, открывшихся в Москве в последнее время.

Фестиваль OFF Moscow: специальное меню в ресторанах-участниках фестиваля Во время Omnivore Food Festival все приехавшие в Москву иностранные шеф-повара будут готовить на кухнях столичных ресторанов. The Village публикует список ресторанов и анонсы фестивальных меню

Фестиваль OFF Moscow: специальное меню в ресторанах-участниках фестиваля

Отменный ужин с бокалом вина за 1500 - 2000 рублей. Как?Где?Почему? Статья посвящена кухни Шеф-повару клуба и ресторану «Восемь с половиной долларов»

Отменный ужин с бокалом вина за 1500 - 2000 рублей. Как?Где?Почему?