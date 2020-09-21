«Кухня на районе», Пушкинский музей и Delivery Club запустили меню по мотивам картины Клода Моне
«Кухня на районе» запустила специальное меню в коллаборации с «Гаражом»
Для тех, кто соскучился по азиатской похлебке из музейного кафе
«Кухня на районе» начала доставлять завтраки из яиц от Eggsellent
Меню будут менять каждую неделю
The Singleton и московские рестораны представили совместные гастрономические сеты
Их можно попробовать в Community, Bijou и других заведениях
В приложении «Яндекс.Карт» теперь можно узнать меню кафе и цены в салонах красоты
Искать рестораны можно по названиям блюд, а салоны красоты — по услугам
Арам Мнацаканов обновит меню «Стрелки»
Он же перезапустит киоск с уличной едой во дворе Института
Шеф-повар Евгений Викентьев открыл ресторан Cell в Берлине
В ресторане есть два сет-меню по 110 евро
Московские шеф-повара проведут «Гастроночь» на Усачевском рынке
Каждй из них представит в корнере рынка специальное меню
Шеф-повар Хорхе Вайехо открыл такерию на гастромаркете «Вокруг света»
В заведении можно будет попробовать начос с сальсой или гуакамоле, кесадильи и пончики чуррос
В меню бургерных Burger Heroes появились салаты и куриные крылышки
Нововведениями занимались шеф-повара сети Петр Рабчевский и Михаил Цыплаков
В обновлении сервиса Uber Eats появилась функция оценки заведений и блюд
Мнение пользователей повлияет на приоритет выдачи ресторанов
В ресторане «Тамани» появились завтраки
Ежедневно с 10:00 до 12:00 в ресторане готовят завтраки из блюд национальных кухонь
В ресторане «Жаръ Grill & Bar» обновили меню
Обновленное меню запустил новый шеф-повар заведения Константин Гущин
Рестораны на ВДНХ обновили сезонное меню на осень
Посетителям предложат согревающие напитки и горячие пироги
В ресторане Sixty появились бургеры с крабом и десерт в форме фуражки
В заведении прошло сезонное обновление меню
В ресторане «Южане» полностью обновилось меню
Ассортимент мяса в основном меню ресторана расширился
От «Бефстроганова» до «Красного бархата»: Откуда произошли классические названия блюд The Village выяснил, почему огурцы — «битые», а Джо — непременно «неряшливый»
«Зелёная богиня» или «Дочь мясника»: Что у вас в тарелке? The Village нашёл самые странные названия в меню московских заведений и выяснил, что под ними скрывается
В ресторане Soluxe Club обновилось меню
Шеф-повар Чэнь Юнцзян ввёл в каждый раздел меню традиционные китайские блюда и свои авторские находки
В ресторане Tarantino появилось новое меню
Бренд-шеф ресторана Виктор Апасьев назвал главным продуктом этой зимы утку
В ресторане Nikolas' появилось новое меню
Концепция ресторана при этом не поменялась
В «Китайских новостях» на Тверской появились вегетарианские блюда
Пока в меню три новых блюда, в планах — ещё пять
На Трубной открылся крафтовый бар «Герои»
Цены на пиво в баре варьируются от 200 до 280 рублей за пинту
В Mitzva Bar появились комплексные обеды
Обед в израильском стиле стоит 490 рублей
Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваляThe Village выбрал 22 ресторана с наиболее интересным фестивальным меню и распределил их по трём направлениям
Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваля The Village выбрал 22 ресторана с наиболее интересным фестивальным меню и распределил их по трём направлениям
Взрослое меню в The Burger Brothers В The Burger Brothers на «Красном Октябре» теперь можно съесть не только бургер и яичницу
Гастрономический фестиваль Omnivore-2015 Расписание мастер-классов, фестивальное меню в ресторанах, ужины и вечеринка в DI Telegraph — полное расписание событий и мест, где можно будет попробовать еду шефов — участников Omnivore Moscow
Шеф-повар Saxon + Parole Александр Прошенков и новые блюда в меню
В московском меню ресторана и бара Saxon + Parole новые блюда
В Dewar's Powerhouse появилось дневное меню
В ресторане Dewar's Powerhouse начало действовать меню с недорогими блюдами для ланча.
Московских рестораторов попросят указывать калорийность блюд
Чиновники собираются убедить рестораны указывать калорийность пищи.
В Москве пройдёт Фестиваль молодых овощей
Фестиваль молодых овощей LavkaLavka: специальное меню в ресторанах и фермерский рынок в парке.