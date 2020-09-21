Фестиваль OFF Moscow: специальное меню в ресторанах-участниках фестиваля Во время Omnivore Food Festival все приехавшие в Москву иностранные шеф-повара будут готовить на кухнях столичных ресторанов. The Village публикует список ресторанов и анонсы фестивальных меню