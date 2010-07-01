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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Жители каких городов видят мэром своего города женщину

Наиболее готовы к такому раскладу москвичи

Жители каких городов видят мэром своего города женщину

СМИ начали удалять новости о пародии на Путина и Собянина

Кажется, кто-то обиделся

СМИ начали удалять новости о пародии на Путина и Собянина

Baza — об элитном доходном доме, квартиры в котором Собянин раздает своим друзьям

В жилкомплексе в центре Москвы соседствуют прокуроры, главы департаментов, полицейские и режиссеры

Baza — об элитном доходном доме, квартиры в котором Собянин раздает своим друзьям

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Ему было 83 года

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Сколько москвичей поддержали бы Сергея Собянина на выборах президента России

Если бы выборы состоялись в это воскресенье, победил бы Владимир Путин

Сколько москвичей поддержали бы Сергея Собянина на выборах президента России

Сергей Собянин — о митинге 12 июня

Он назвал акцию «подлой и опасной провокацией»

Сергей Собянин — о митинге 12 июня

СМИ сообщили о планах Собянина идти на третий срок

По словам источников, чтобы повысить рейтинг, мэр проведет «показательный этап программы реновации»

СМИ сообщили о планах Собянина идти на третий срок

Сергей Собянин — об отношении застройщиков к реновации

Мэр считает, что программа расселения и сноса пятиэтажек окупится за счет строительства новых домов

Сергей Собянин — об отношении застройщиков к реновации

Сколько москвичей недовольны работой Собянина

По сравнению с окончанием первого срока работы Собянина в должности мэра горожане стали к нему лояльнее

Сколько москвичей недовольны работой Собянина

Сергей Собянин — об агрессивном имидже Москвы

По словам мэра, в Москве сократилось число особо опасных преступлений

Сергей Собянин — об агрессивном имидже Москвы

Собянин завёл канал на YouTube

Сейчас на канале только одно видео — про перезапуск портала мэра и правительства Москвы

Собянин завёл канал на YouTube

Настольная игра «Пять лет Сергея Собянина»

Настольная игра «Пять лет Сергея Собянина»The Village подготовил настольную игру о пяти годах работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы

Настольная игра «Пять лет Сергея Собянина»

Настольная игра «Пять лет Сергея Собянина»
The Village подготовил настольную игру о пяти годах работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы

Маурисио Макри, эмигрант и миллионер из Буэнос-Айреса
Маурисио Макри, эмигрант и миллионер из Буэнос-Айреса В новом выпуске «Клуба мэров» — эмигрант и миллионер из Буэнос-Айреса Маурисио Макри, который критикует аргентинского президента, отдаёт зарплату на кухню для бедных и жалуется на похотливую жену
Маурисио Макри, эмигрант и миллионер из Буэнос-Айреса

Маурисио Макри, эмигрант и миллионер из Буэнос-Айреса
В новом выпуске «Клуба мэров» — эмигрант и миллионер из Буэнос-Айреса Маурисио Макри, который критикует аргентинского президента, отдаёт зарплату на кухню для бедных и жалуется на похотливую жену

Юрий Лужков о защите русских в Севастополе

Юрий Лужков считает, что Украина должна вернуть России Крым

Юрий Лужков о защите русских в Севастополе

Как женщина-мэр изменила Петрозаводск
Как женщина-мэр изменила Петрозаводск Чтобы стать мэром Петрозаводска, отменить инаугурацию, золотые парашюты для чиновников и снизить тарифы на транспорт Галине Ширшиной понадобилось 5 месяцев. The Village узнал, как она все успевает.
Как женщина-мэр изменила Петрозаводск

Как женщина-мэр изменила Петрозаводск
Чтобы стать мэром Петрозаводска, отменить инаугурацию, золотые парашюты для чиновников и снизить тарифы на транспорт Галине Ширшиной понадобилось 5 месяцев. The Village узнал, как она все успевает.

Полный банкрот: Как бывший мэр Детройта оказался за решёткой
Полный банкрот: Как бывший мэр Детройта оказался за решёткой The Village нашёл положительные и отрицательные стороны в работе Кваме Килпатрика, бывшего мэра обанкротившегося Детройта, которого на днях посадили в тюрьму на 28 лет.
Полный банкрот: Как бывший мэр Детройта оказался за решёткой

Полный банкрот: Как бывший мэр Детройта оказался за решёткой
The Village нашёл положительные и отрицательные стороны в работе Кваме Килпатрика, бывшего мэра обанкротившегося Детройта, которого на днях посадили в тюрьму на 28 лет.

Инаугурация Собянина пройдёт 12 сентября

Сергей Собянин официально займёт пост мэра Москвы 12 сентября.

Инаугурация Собянина пройдёт 12 сентября

Навальный официально стал кандидатом в мэры

Алексей Навальный зарегистрирован кандидатом на пост мэра Москвы, однако в случае обвинительного приговора по делу «Кировлеса» оппозиционер снимет свою кандидатуру.

Навальный официально стал кандидатом в мэры

Собянин поучаствует в выборах как самовыдвиженец

Сергею Собянину предстоит собрать 73 тысячи подписей, чтобы принять участие в выборах мэра как самовыдвигающемуся кандидату.

Собянин поучаствует в выборах как самовыдвиженец

Цитата дня: Путин доверил Собянину порядок в Москве

Президент России принял отставку Сергея Собянина.

Цитата дня: Путин доверил Собянину порядок в Москве

Цитата дня: Василий Уткин о необходимых качествах мэра

Василий Уткин заявил о своём человекоподобии и вознамерился баллотироваться на пост мэра города.

Цитата дня: Василий Уткин о необходимых качествах мэра

Досрочные выборы мэра Москвы могут пройти в сентябре

В сентябре 2013 года могут пройти досрочные выборы мэра Москвы, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источники в правительстве — а Сергей Собянин может подать в отставку уже завтра, передает «Дождь».

Досрочные выборы мэра Москвы могут пройти в сентябре

Борис на царстве: Всё о мэре Лондона
Борис на царстве: Всё о мэре Лондона Электронная карта убийств, спасение пчёл, общественные велосипеды и Олимпиада без машин — The Village собрал все материалы о решениях импозантного мэра Лондона Бориса Джонсона.
Борис на царстве: Всё о мэре Лондона

Борис на царстве: Всё о мэре Лондона
Электронная карта убийств, спасение пчёл, общественные велосипеды и Олимпиада без машин — The Village собрал все материалы о решениях импозантного мэра Лондона Бориса Джонсона.

Иностранный опыт: Раскопанная река в Сеуле
Иностранный опыт: Раскопанная река в Сеуле Главная река Сеула почти полвека находилась под землёй: на её месте проходило многополосное шоссе. Власти решили вернуть воду жителям и сделать из загазованного района центр городской активности.
Иностранный опыт: Раскопанная река в Сеуле

Иностранный опыт: Раскопанная река в Сеуле
Главная река Сеула почти полвека находилась под землёй: на её месте проходило многополосное шоссе. Власти решили вернуть воду жителям и сделать из загазованного района центр городской активности.

Комплексы городского хозяйства: Артём Ефимов об одной проблеме московских властей
Комплексы городского хозяйства: Артём Ефимов об одной проблеме московских властей Московские власти всех уровней, вплоть до мэра Сергея Собянина, регулярно попадают впросак из-за плохого пиара. Шеф-редактор The Village Артём Ефимов пробует понять, почему так выходит.
Комплексы городского хозяйства: Артём Ефимов об одной проблеме московских властей

Комплексы городского хозяйства: Артём Ефимов об одной проблеме московских властей
Московские власти всех уровней, вплоть до мэра Сергея Собянина, регулярно попадают впросак из-за плохого пиара. Шеф-редактор The Village Артём Ефимов пробует понять, почему так выходит.

Мосгордума разрешила гражданам отзывать мэра

Мосгордума приняла закон о порядке отзыва мэра. Утверждённая процедура выглядит практически нереализуемой.

Мосгордума разрешила гражданам отзывать мэра

Клуб мэров: Рам Эмануэль, Чикаго
Клуб мэров: Рам Эмануэль, Чикаго The Village продолжает серию о действующих мэрах крупных городов. В новом выпуске — мэр-сквернослов, который старается поженить бюджет и деньги бизнеса, воюет со школьными учителями и мафией.
Клуб мэров: Рам Эмануэль, Чикаго

Клуб мэров: Рам Эмануэль, Чикаго
The Village продолжает серию о действующих мэрах крупных городов. В новом выпуске — мэр-сквернослов, который старается поженить бюджет и деньги бизнеса, воюет со школьными учителями и мафией.

Москвичи снова будут выбирать мэра В столицу возвращаются выборы мэра — правда, кандидатами смогут стать не все желающие, а лишь те, кто прошёл фильтры, максимально жёсткие из возможных.

Москвичи снова будут выбирать мэра

Примерное поведение: 5 сериалов об управлении городом
Примерное поведение: 5 сериалов об управлении городом The Village запускает серию материалов о фильмах, сериалах и играх, которые помогают лучше вникнуть в устройство мегаполисов. В первом выпуске — история безумного мэра Чикаго и еще 4 телешоу.
Примерное поведение: 5 сериалов об управлении городом

Примерное поведение: 5 сериалов об управлении городом
The Village запускает серию материалов о фильмах, сериалах и играх, которые помогают лучше вникнуть в устройство мегаполисов. В первом выпуске — история безумного мэра Чикаго и еще 4 телешоу.

Сергей Собянин дал интервью «Газете.Ru» Шероховатая плитка и неработающие выделенки, забор на Триумфальной и будущее «Красного Октября» — «Газета.Ru» провела онлайн-интервью с мэром Москвы. The Village выбрал самые интересные цитаты.

Сергей Собянин дал интервью «Газете.Ru»

Итоги недели: Общественные туалеты в Москве
Итоги недели: Общественные туалеты в Москве На этой неделе на московских улицах были замечены туалеты, расписанные под хохлому. The Village собрал все цифры, посвящённые общественным туалетам в городе.
Итоги недели: Общественные туалеты в Москве

Итоги недели: Общественные туалеты в Москве
На этой неделе на московских улицах были замечены туалеты, расписанные под хохлому. The Village собрал все цифры, посвящённые общественным туалетам в городе.

С 15 июля начнут выдавать лицензии на такси Получить первые разрешения на перевозку частные извозчики смогут уже завтра.

С 15 июля начнут выдавать лицензии на такси

Жителям ЮВАО рассылают листовки с «заслугами Собянина» В почтовых ящиках и на дверях подъездов на юго-востоке Москвы появились листовки от имени пресс-службы района с перечислением 18 полезных дел мэра.

Жителям ЮВАО рассылают листовки с «заслугами Собянина»

Прямая речь: Экс-мэр Чикаго о профессии градоначальника Бывший мэр Чикаго, который проработал на этом посту 22 года, рассказал на Петербургском экономическом форуме о том, как надо общаться с бизнесом и горожанами и куда направлять инвестиции.

Прямая речь: Экс-мэр Чикаго о профессии градоначальника

Петр Бирюков назначен исполняющим обязанности мэра На время визита в Сеул делегации правительства Москвы во главе с Сергеем Собяниным столицей руководит Петр Бирюков

Петр Бирюков назначен исполняющим обязанности мэра

Собянин поедет набираться опыта в Сеул Мэр Москвы собирается перенять опыт решения транспортных проблем из столицы Южной Кореи

Собянин поедет набираться опыта в Сеул

Запущен новый сайт мэра и правительства Москвы Запущен обновленный официальный сайт мэра и правительства Москвы. На разработку сайта было потрачено 413 тысяч рублей

Запущен новый сайт мэра и правительства Москвы

Собянин решил увольнять чиновников за плохо убранный снег Глав управ районов, нн территории которых плохо убирают снег, будут увольнять. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин

Собянин решил увольнять чиновников за плохо убранный снег

Собянин ответит на вопросы пользователей Facebook в новом шоу на ТВЦ Сергей Собянин 22 декабря выступит в новом шоу ТВЦ «Наш город». В нем он ответит на несколько вопросов пользователей Facebook

Собянин ответит на вопросы пользователей Facebook в новом шоу на ТВЦ

Общественным транспортом будут управлять через ГЛОНАСС В Москве управлять общественным транспортом будут с использованием автоматизированной системы на базе ГЛОНАСС

Общественным транспортом будут управлять через ГЛОНАСС

Прямая речь: Директор сети «Стардог's» о сносе уличных палаток The Village поговорил с директором по развитию сети быстрого питания «Стардог's» о сносе киосков в Москве и о дальнейших действиях компании

Прямая речь: Директор сети «Стардог's» о сносе уличных палаток

Премьера ролика Андрея Лошака «Несносная Москва»
Премьера ролика Андрея Лошака «Несносная Москва» Видеоролик, созданный обществом «Архнадзор» и Андреем Лошаком, рассказывает о главной московской проблеме. Премьера на The Village
Премьера ролика Андрея Лошака «Несносная Москва»

Премьера ролика Андрея Лошака «Несносная Москва»
Видеоролик, созданный обществом «Архнадзор» и Андреем Лошаком, рассказывает о главной московской проблеме. Премьера на The Village

Московский мэр: хроника событий
Московский мэр: хроника событий Хроники избрания нового мэра Москвы
Московский мэр: хроника событий

Московский мэр: хроника событий
Хроники избрания нового мэра Москвы

Вторая мэровая: Супруги бывшего и будущего градоначальников The Village сравнил жен бывшего и будущего мэров Москвы

Вторая мэровая: Супруги бывшего и будущего градоначальников

Медведев предложил Собянина на пост мэра Москвы Президент России Дмитрий Медведев выбрал на пост мэра Москвы вице-премьера, главу аппарата правительства России Сергея Собянина

Медведев предложил Собянина на пост мэра Москвы

Половина москвичей хотят лично выбирать мэра Почти 50% москвичей считают, что мэр столицы должен избираться непосредственно жителями города, а 6% ждут от нового мэра только плохого

Половина москвичей хотят лично выбирать мэра

Выборы мэра покажут в прямом эфире Обсуждение кандидатуры на пост мэра Москвы и процедуру его избрания Мосгордумой могут показать в прямом эфире

Выборы мэра покажут в прямом эфире

Карты не врут: кто станет новым мэром?
Карты не врут: кто станет новым мэром? Профессиональные гадалка и астролог рассказали The Village о том, кто из четырех претендентов станет новым мэром Москвы
Карты не врут: кто станет новым мэром?

Карты не врут: кто станет новым мэром?
Профессиональные гадалка и астролог рассказали The Village о том, кто из четырех претендентов станет новым мэром Москвы

Власти города создают программу по мониторингу СМИ Власти города планируют создать программу по мониторингу тысяч сообщений СМИ и мнений граждан в интернете

Власти города создают программу по мониторингу СМИ

Объявлены кандидаты на пост мэра На пост мэра Москвы предлагают Игоря Левитина, Сергея Собянина, Валерия Шанцева и Людмилу Швецову

Объявлены кандидаты на пост мэра

В Москве появится департамент пропаганды
В Москве появится департамент пропаганды По сообщениям анонимного источника из правительства, в структурах исполнительной власти Москвы появится новый департамент. Рабочее название — Департамент пропаганды и информации.
В Москве появится департамент пропаганды

В Москве появится департамент пропаганды
По сообщениям анонимного источника из правительства, в структурах исполнительной власти Москвы появится новый департамент. Рабочее название — Департамент пропаганды и информации.