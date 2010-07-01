Жители каких городов видят мэром своего города женщину
Наиболее готовы к такому раскладу москвичи
Baza — об элитном доходном доме, квартиры в котором Собянин раздает своим друзьям
В жилкомплексе в центре Москвы соседствуют прокуроры, главы департаментов, полицейские и режиссеры
Сколько москвичей поддержали бы Сергея Собянина на выборах президента России
Если бы выборы состоялись в это воскресенье, победил бы Владимир Путин
СМИ сообщили о планах Собянина идти на третий срок
По словам источников, чтобы повысить рейтинг, мэр проведет «показательный этап программы реновации»
Сергей Собянин — об отношении застройщиков к реновации
Мэр считает, что программа расселения и сноса пятиэтажек окупится за счет строительства новых домов
Сколько москвичей недовольны работой Собянина
По сравнению с окончанием первого срока работы Собянина в должности мэра горожане стали к нему лояльнее
Сергей Собянин — об агрессивном имидже Москвы
По словам мэра, в Москве сократилось число особо опасных преступлений
Собянин завёл канал на YouTube
Сейчас на канале только одно видео — про перезапуск портала мэра и правительства Москвы
Настольная игра «Пять лет Сергея Собянина»The Village подготовил настольную игру о пяти годах работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы
Настольная игра «Пять лет Сергея Собянина» The Village подготовил настольную игру о пяти годах работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы
Маурисио Макри, эмигрант и миллионер из Буэнос-Айреса В новом выпуске «Клуба мэров» — эмигрант и миллионер из Буэнос-Айреса Маурисио Макри, который критикует аргентинского президента, отдаёт зарплату на кухню для бедных и жалуется на похотливую жену
Юрий Лужков о защите русских в Севастополе
Юрий Лужков считает, что Украина должна вернуть России Крым
Как женщина-мэр изменила Петрозаводск Чтобы стать мэром Петрозаводска, отменить инаугурацию, золотые парашюты для чиновников и снизить тарифы на транспорт Галине Ширшиной понадобилось 5 месяцев. The Village узнал, как она все успевает.
Полный банкрот: Как бывший мэр Детройта оказался за решёткой The Village нашёл положительные и отрицательные стороны в работе Кваме Килпатрика, бывшего мэра обанкротившегося Детройта, которого на днях посадили в тюрьму на 28 лет.
Инаугурация Собянина пройдёт 12 сентября
Сергей Собянин официально займёт пост мэра Москвы 12 сентября.
Навальный официально стал кандидатом в мэры
Алексей Навальный зарегистрирован кандидатом на пост мэра Москвы, однако в случае обвинительного приговора по делу «Кировлеса» оппозиционер снимет свою кандидатуру.
Собянин поучаствует в выборах как самовыдвиженец
Сергею Собянину предстоит собрать 73 тысячи подписей, чтобы принять участие в выборах мэра как самовыдвигающемуся кандидату.
Цитата дня: Путин доверил Собянину порядок в Москве
Президент России принял отставку Сергея Собянина.
Цитата дня: Василий Уткин о необходимых качествах мэра
Василий Уткин заявил о своём человекоподобии и вознамерился баллотироваться на пост мэра города.
Досрочные выборы мэра Москвы могут пройти в сентябре
В сентябре 2013 года могут пройти досрочные выборы мэра Москвы, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источники в правительстве — а Сергей Собянин может подать в отставку уже завтра, передает «Дождь».
Борис на царстве: Всё о мэре Лондона Электронная карта убийств, спасение пчёл, общественные велосипеды и Олимпиада без машин — The Village собрал все материалы о решениях импозантного мэра Лондона Бориса Джонсона.
Иностранный опыт: Раскопанная река в Сеуле Главная река Сеула почти полвека находилась под землёй: на её месте проходило многополосное шоссе. Власти решили вернуть воду жителям и сделать из загазованного района центр городской активности.
Комплексы городского хозяйства: Артём Ефимов об одной проблеме московских властей Московские власти всех уровней, вплоть до мэра Сергея Собянина, регулярно попадают впросак из-за плохого пиара. Шеф-редактор The Village Артём Ефимов пробует понять, почему так выходит.
Мосгордума разрешила гражданам отзывать мэра
Мосгордума приняла закон о порядке отзыва мэра. Утверждённая процедура выглядит практически нереализуемой.