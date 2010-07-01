Прямая речь: Экс-мэр Чикаго о профессии градоначальника Бывший мэр Чикаго, который проработал на этом посту 22 года, рассказал на Петербургском экономическом форуме о том, как надо общаться с бизнесом и горожанами и куда направлять инвестиции.