15 февраля Сергей Собянин ответил на 32 вопроса москвичей во время онлайн-интервью в редакции издания «Газета.Ru». The Village выбрал лучшие цитаты мэра о ситуации в городе и о планах развития Москвы.





О МИТИНГАХ

Поклонная гора показала, что есть достаточно много людей, которые не согласны с тем, что говорят на Болотной. Но у города позиция такая: мы предоставляем возможность и тем и другим помитинговать и высказать свои мнения. Сотни тысяч людей, десятки тысяч людей по требованиям директоров не пойдут. Москвичи не те люди, которые выстраиваются хором, ходят и маршируют. Они никогда против своей воли не пойдут. Сколько я с ними встречался — они мне всегда в глаза говорят то, что думают.

У нас много площадей разных в Москве. На Триумфальной площади строительная площадка, всё ограждено заборами. Там строится подземная стоянка, должна строиться. Там ведутся какие-то археологические раскопки, еще что-то. Всё там затянулось достаточно. Я уже дважды говорил с инвесторами, чтобы они ускорили строительство. Никаких политических предпочтений по поводу Триумфалки нет. Я бы с удовольствием снес этот забор — и митингуйте сколько хотите.

О ГОРОДСКИХ САЙТАХ

Мы не так давно создали портал «Дороги Москвы», и теперь каждый москвич может обратиться и сказать, что вот эта дорога убирается плохо или хорошо, оставить свои замечания, фотографии. И по требованиям москвичей, по их жалобам мы вводим наказания такие же, как по линии административной инспекции. Перепроверяем и наказываем.

Портал «Наш город», в который мы собираем мнения всех жителей о том, что сделано во дворе и подъезде, какие проблемы, что они хотят там видеть. На основании этого мы начинаем работать с подрядчиками, каждого перепроверяем. Затем там, где вообще не было предусмотрено благоустройство, к примеру, мы формируем программу уже этого года на основании того, что просят и требуют жители от нас. Сейчас, буквально в скором времени, появится еще одна услуга, когда можно оценить не только работы капитального характера благоустройства, но и текущую эксплуатацию дома, подъезда, управляющей компании и так далее.

О МЕТРО

Мы поставили задачу за 5 лет построить 75 километров. То есть это стройка, которая потребует аккумулировать все ресурсы, финансовые городские ресурсы, проектные организации, строителей, не только Москвы, но и всей России. Это своего рода БАМ для Москвы. И сегодня мы работаем на 40 площадках — уже зашли, начали проектировать и строить. Но одномоментно, естественно, эти проблемы не решишь.

О ВЫДЕЛЕННЫХ ПОЛОСАХ

Надо сегодня понимать, что автобусы ездят неравномерно и нарушают график не потому, что там разгильдяи работают, а потому, что сегодня по той линии, где идет автобус, стоят машины, существуют пробки транспортные. И автобусы просто физически не могут туда ехать. Для этого создаются выделенные полосы, чтобы автобусы могли четко по графику ходить. Но выделенные полосы сегодня не работают в том виде и в том режиме, который положен. Потому что сегодня пока мало кто соблюдает правила дорожного движения, штрафы мизерные, система наказаний пока не отработана. Надеюсь, что с лета система изменится. Потому что штрафы вырастают кратно, начинается фотофиксация нарушений. И, я думаю, желающих нарушать будет меньше.

ОБ ОЧЕРЕДЯХ В ДЕТСКИЕ САДЫ

Москва — один из немногих вообще городов нашей страны, где практически очередей нет для детей старше трех лет. Они все, как правило, устроены в детские сады. Другой вопрос, что люди хотят не этот детский сад, а другой. Для москвичей, прописанных, зарегистрированных сегодня очередь снята. Но это не означает, что проблема снята. У нас каждый год прибывает 35–40 тысяч детишек новых. Если раньше у нас уменьшалось каждый год, то сейчас прибавляется. У нас положительная демография, в прошлом году родилось 125 тысяч детей.

О ЧИНОВНИКАХ ИЗ БИЗНЕСА

Мне не важно, занимался он бизнесом или был чиновником. Главное, чтобы у него в голове было понимание, как работать, чтобы он ответственно относился к своим обязанностям и был хорошим организатором. А был он там в бизнесе или не был… Если будет левачить, будет подыгрывать своим бывшим коллегам — мы его просто уволим, вот и всё.

О «КРАСНОМ ОКТЯБРЕ»

Инвесторы по соглашению с городом затратили 400 миллионов долларов, чтобы вывести оттуда промышленные объекты и чтобы им разрешили строить. Когда они пришли к нам и говорят: «Ну вот, мы 400 миллионов потратили, фабрику перевели, теперь дайте нам разрешение на строительство», мы говорим: «Давайте документы, что у вас, какие предварительные видения». Они дают какие-то совершенно немыслимые объемы. По-моему, там 150 тысяч квадратных метров. Мы уменьшили в разы, дошли до 25 тысяч. Уже вообще экономически не окупаемо для компании с учетом тех затрат, которые провели. Тем не менее заставили их уменьшить. У нас пока нет ни проекта, ни конкретных там каких-то проектных решений по конкретным зданиям.

Все основные здания, которые там сегодня существуют, они не подлежат разрушению. Они остаются. Более того, они реконструируются и сохраняются. Что там внутри будет — это дело арендаторов. Мы за то, чтобы этот культурный кластер как был, так и сохранился. Мы об этом говорили с инвесторами, говорили о том, чтобы они привлекали ту же «Стрелку», чтобы она помогла разработать проекты на кластерном «Октябре», чтобы максимально сохранила тот кластер, который там естественным образом образовался за последние два-три года.

О ПЛИТКЕ

Выбран оптимальный вариант, далеко не самый дешевый. Мы все-таки отбирали, чтобы и шероховатость была, и устойчивость к погодным условиям. Чтобы она не была скользкая. С другой стороны, мы не делали гранитную плитку, потому что это совсем уже другие расходы, другие затраты. Плюс к тому мы все-таки максимально старались снизить цену на конкурсах. Тем не менее там понимали, у нас есть гарантийные сроки, если что-то не происходит — подрядчик за свои деньги должен переделывать, восстанавливать. Поэтому мы будем и дальше мониторить качество, что там происходит, и подтягивать тех, кто допустил брачок, чтобы они исправляли своевременно.

О РЕАГЕНТАХ НА ДОРОГАХ

Москва по объему затрат занимает первое место в мире по уборке города, что касается снега. Таких экстремальных условий для такого крупного мегаполиса вообще не существует нигде. Мы как-то приводили пример Стокгольма: смотрите, как классно, там всё хорошо убирают. Я посмотрел распечатки погоды по Стокгольму — там минусовые температуры бывают дней 15 в году днем, а всё остальное — это плюсовая температура. Совершенно другие климатические условия.

После того как перестали применять реагенты, в свое время они были отменены, по-моему, в 2008 году, было огромное количество травм, просто огромное, в наши больницы тысячи людей обращались. Потом мы все-таки приняли решение вернуться к применению реагентов, но не тех, которые были. Выработали новые стандарты, выработали состав этих реагентов, чтобы они максимально были безопасны и экологически чисты.

О ЛЕСАХ И ПАРКАХ

Мы возвращаем городу лесопарковый защитный пояс. Это 35 тысяч гектаров. Это больше, чем мы сегодня имеем, в полтора раза. Это тот лесозащитный пояс, который в свое время был изъят у Москвы и сегодня находится в безобразном состоянии, и там работы выше крыши, что называется, чтобы лечить этот лес, восстанавливать. И мы готовы идти на эти затраты. Уже выделили миллиард рублей для того, чтобы начинать эксплуатировать уже в этом году этот огромный массив лесной. Плюс к тому на новых территориях это еще десятки тысяч лесных территорий. Мы не собираемся их вырубать, наоборот, хотим создать там типа национальных парков больших, чтобы их сохранить.