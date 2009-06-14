Stay Hungry — о том, зачем делать масштабную вечеринку для всех The Village узнал, что ждёт гостей очередной Backyard Party
Stay Hungry — о том, зачем делать масштабную вечеринку для всех The Village узнал, что ждёт гостей очередной Backyard Party
Следующее «Архстояние» пройдёт в деревне Звизжи Калужской области
За три дня фестиваля в деревне планируется проебразить сельский клуб, сельпо и автобусную остановку
В Москве пройдёт «Ночь искусств»
Участники фестиваля смогут попробовать себя в разных направлениях искусства — живописи, скульптуре, литературе, актёрском мастерстве и музыке
Компаниям предлагают создать видеоотчёт о мероприятии из роликов в Instagram за 10 000 рублей
Предполагается, что такая услуга будет востребована среди event-менеджеров