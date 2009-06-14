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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Stay Hungry — о том, зачем делать масштабную вечеринку для всех
Stay Hungry — о том, зачем делать масштабную вечеринку для всех The Village узнал, что ждёт гостей очередной Backyard Party
Stay Hungry — о том, зачем делать масштабную вечеринку для всех

Stay Hungry — о том, зачем делать масштабную вечеринку для всех
The Village узнал, что ждёт гостей очередной Backyard Party

В Москве 16 июля состоится «Ночной забег»

Дистанция забега составит десять километров

В Москве 16 июля состоится «Ночной забег»

Следующее «Архстояние» пройдёт в деревне Звизжи Калужской области

За три дня фестиваля в деревне планируется проебразить сельский клуб, сельпо и автобусную остановку

Следующее «Архстояние» пройдёт в деревне Звизжи Калужской области

В Москве пройдёт «Ночь искусств»

Участники фестиваля смогут попробовать себя в разных направлениях искусства — живописи, скульптуре, литературе, актёрском мастерстве и музыке

В Москве пройдёт «Ночь искусств»

Компаниям предлагают создать видеоотчёт о мероприятии из роликов в Instagram за 10 000 рублей

Предполагается, что такая услуга будет востребована среди event-менеджеров

Компаниям предлагают создать видеоотчёт о мероприятии из роликов в Instagram за 10 000 рублей

Showroom “Fashion File” 19 мая открылся новый showroom "Fashion File"

Showroom “Fashion File”