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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Молчат дома» — самая популярная в мире русскоязычная музыка прямо сейчас
«Молчат дома» — самая популярная в мире русскоязычная музыка прямо сейчас Постпанк, который уделал Моргенштерна
«Молчат дома» — самая популярная в мире русскоязычная музыка прямо сейчас

«Молчат дома» — самая популярная в мире русскоязычная музыка прямо сейчас
Постпанк, который уделал Моргенштерна

С 30 апреля между Москвой и Минском начали ходить «Ласточки»
обновлено30 апреля 2021

С 30 апреля между Москвой и Минском начали ходить «Ласточки»

13 августа 2020

В офис «Яндекса» в Минске пришли вооруженные люди

10 августа 2020

В Беларуси жестко подавили митинги в день выборов. На них побеждает Лукашенко

Инди-рок из Минска и Пинска: Познакомьтесь с группой «Союз»

Инди-рок из Минска и Пинска: Познакомьтесь с группой «Союз»«Беларусь — это очень классный буфер»

Инди-рок из Минска и Пинска: Познакомьтесь с группой «Союз»

Инди-рок из Минска и Пинска: Познакомьтесь с группой «Союз»
«Беларусь — это очень классный буфер»

Сколько стоит жизнь в Минске
Сколько стоит жизнь в Минске Дорого ли снять квартиру в спальном районе, купить запрещенных в России продуктов и перекусить драник-бургером
Сколько стоит жизнь в Минске

Сколько стоит жизнь в Минске
Дорого ли снять квартиру в спальном районе, купить запрещенных в России продуктов и перекусить драник-бургером

Лоукостер «Победа» начнет летать в города Белоруссии

Перевозчик запустит рейсы из Москвы и Петербурга

Лоукостер «Победа» начнет летать в города Белоруссии

Большая деревня: 7 лучших постов от франшиз The Village
Большая деревня: 7 лучших постов от франшиз The Village Что интересного публиковали редакции — от Киева до Владивостока
Большая деревня: 7 лучших постов от франшиз The Village

Большая деревня: 7 лучших постов от франшиз The Village
Что интересного публиковали редакции — от Киева до Владивостока

Алкоголь, красный цвет и бычьи туши: Что нужно знать о творчестве Хаима Сутина
Алкоголь, красный цвет и бычьи туши: Что нужно знать о творчестве Хаима Сутина Гид по большой выставке экспрессивного художника в Пушкинском музее
Алкоголь, красный цвет и бычьи туши: Что нужно знать о творчестве Хаима Сутина

Алкоголь, красный цвет и бычьи туши: Что нужно знать о творчестве Хаима Сутина
Гид по большой выставке экспрессивного художника в Пушкинском музее

Busfor начал продажу билетов на автобусы между Москвой, Минском, Варшавой и Киевом

Компания начала продавать билеты на рейсы фирмы Intercars, выполняемые на автобусах повышенной комфортности

Busfor начал продажу билетов на автобусы между Москвой, Минском, Варшавой и Киевом

The Village запустит франшизу в Минске в мае

Сейчас издание в Белоруссии набирает команду

The Village запустит франшизу в Минске в мае

В Москве запускаются интеллектуальные игры «МозгоБойня»

Ранее проект стартовал в Белоруссии и Германии

В Москве запускаются интеллектуальные игры «МозгоБойня»

Сколько стоили билеты на поезд в 2015 году

Сервис Tutu.ru выяснил, на сколько подорожали билеты в 2015 году и какие направления это затронуло больше всего

Сколько стоили билеты на поезд в 2015 году

«Победе» разрешили летать в Германию, Францию и Словакию

Однако рейсы начнут выполняться только после отмены Минтрансом условия обязательного двухлетнего налёта по России для допуска к зарубежным перевозкам

«Победе» разрешили летать в Германию, Францию и Словакию

Зубная паства: Кому и зачем нужен стоматологический туризм
Зубная паства: Кому и зачем нужен стоматологический туризм The Village узнал, куда москвичи едут лечить зубы, сколько это стоит и в какие клиники лучше не ходить ни за какие коврижки
Зубная паства: Кому и зачем нужен стоматологический туризм

Зубная паства: Кому и зачем нужен стоматологический туризм
The Village узнал, куда москвичи едут лечить зубы, сколько это стоит и в какие клиники лучше не ходить ни за какие коврижки

Президенты России и Украины встретились в Минске

Владимир Путин и Пётр Порошенко обменялись рукопожатиями

Президенты России и Украины встретились в Минске

Что нового: Социолог Анна Шадрина о непопулярности брака
Что нового: Социолог Анна Шадрина о непопулярности брака Автор только что вышедшей книги «Не замужем: Секс, любовь и семья за пределами брака» о непопулярности брака у горожан, пропаганде традиционных ценностей и о семье как клубе по интересам.
Что нового: Социолог Анна Шадрина о непопулярности брака

Что нового: Социолог Анна Шадрина о непопулярности брака
Автор только что вышедшей книги «Не замужем: Секс, любовь и семья за пределами брака» о непопулярности брака у горожан, пропаганде традиционных ценностей и о семье как клубе по интересам.

Как у них: Чего требуют на митингах жители Афин, Минска, Тель-Авива и Гонконга
Как у них: Чего требуют на митингах жители Афин, Минска, Тель-Авива и Гонконга Мародёрство и драки с полицейскими в Афинах, антикитайские лозунги в Гонконге и транспаранты «Я осёл. Я проголосовал за Олланда» в Лионе — The Village узнал, как протестуют жители разных стран.
Как у них: Чего требуют на митингах жители Афин, Минска, Тель-Авива и Гонконга

Как у них: Чего требуют на митингах жители Афин, Минска, Тель-Авива и Гонконга
Мародёрство и драки с полицейскими в Афинах, антикитайские лозунги в Гонконге и транспаранты «Я осёл. Я проголосовал за Олланда» в Лионе — The Village узнал, как протестуют жители разных стран.

Рассекая волны: 3 истории о преодолении себя в бизнесе
Рассекая волны: 3 истории о преодолении себя в бизнесе H&F рассказывает истории предпринимателей, которые открыли свой бизнес после того, как получили серьёзные травмы.
Рассекая волны: 3 истории о преодолении себя в бизнесе

Рассекая волны: 3 истории о преодолении себя в бизнесе
H&F рассказывает истории предпринимателей, которые открыли свой бизнес после того, как получили серьёзные травмы.

Планы на осень: 10 книг
Планы на осень: 10 книг Новые Владимир Сорокин и Джон Грин, бестселлеры New York Times и номинанты «Букера», а также впервые изданная на русском классика — Лиза Биргер по просьбе The Village выбрала десять важных книг осени.
Планы на осень: 10 книг

Планы на осень: 10 книг
Новые Владимир Сорокин и Джон Грин, бестселлеры New York Times и номинанты «Букера», а также впервые изданная на русском классика — Лиза Биргер по просьбе The Village выбрала десять важных книг осени.

Кинотеатр «Минск» отремонтируют в 2011 году Кинотеатр «Минск» на Можайском шоссе в этом году ждет капитальный ремонт

Кинотеатр «Минск» отремонтируют в 2011 году

Работа на извоз: 8 мегаполисов в борьбе с нелегальным такси The Village проанализировал успешный опыт борьбы 8 мегаполисов с нелегальными таксистами и вывел эффективные решения проблемы

Работа на извоз: 8 мегаполисов в борьбе с нелегальным такси

Неизвестная Беларусь. Стереотипы восприятия Беларусь – это страна-легенда, страна-сказка. Кое-что о ней знают на востоке, с трудом догадываются о существовании на западе. Но даже те немногие, которые слышали о Беларуси, имеют о ней в основном стереотипное представление, заложенное еще во времена Советского Союза.

Неизвестная Беларусь. Стереотипы восприятия