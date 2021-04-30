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С 30 апреля между Москвой и Минском начали ходить «Ласточки»
обновлено30 апреля 2021

С 30 апреля между Москвой и Минском начали ходить «Ласточки»

13 августа 2020

В офис «Яндекса» в Минске пришли вооруженные люди

10 августа 2020

В Беларуси жестко подавили митинги в день выборов. На них побеждает Лукашенко