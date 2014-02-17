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Новости

В Москве пройдет «Ночь Миядзаки»

В «Каро Октябрь» всю ночь будут показывать японские мультики

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Новости

В Москве пройдет «Ночь Миядзаки» В «Каро Октябрь» всю ночь будут показывать японские мультики

Второй Bloom-n-Brew, ресторан «Миядзаки» и русская кухня
Открытия недели
Второй Bloom-n-Brew, ресторан «Миядзаки» и русская кухняВсе открытия недели — в регулярной подборке The Village
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Второй Bloom-n-Brew, ресторан «Миядзаки» и русская кухня
Открытия недели

Второй Bloom-n-Brew, ресторан «Миядзаки» и русская кухня Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ
Утро в мире
Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель МонэКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ
Утро в мире

Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Фильм с глюками»: Что роднит «Мешок без дна» Хамдамова с Линчем и Миядзаки
Кинопремьеры
«Фильм с глюками»: Что роднит «Мешок без дна» Хамдамова с Линчем и МиядзакиМария Кувшинова — об удачном черно-белом эксперименте автора «Анны Карамазофф»
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«Фильм с глюками»: Что роднит «Мешок без дна» Хамдамова с Линчем и Миядзаки
Кинопремьеры

«Фильм с глюками»: Что роднит «Мешок без дна» Хамдамова с Линчем и Миядзаки Мария Кувшинова — об удачном черно-белом эксперименте автора «Анны Карамазофф»

Фильм «Хлеб счастья»: Оставить работу в Токио ради пекарни на озере
Пищевая плёнка
Фильм «Хлеб счастья»: Оставить работу в Токио ради пекарни на озере The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В новом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о фильме «Хлеб счастья» Юкико Мисимы
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Фильм «Хлеб счастья»: Оставить работу в Токио ради пекарни на озере
Пищевая плёнка

Фильм «Хлеб счастья»: Оставить работу в Токио ради пекарни на озере The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В новом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о фильме «Хлеб счастья» Юкико Мисимы

26 хороших фильмов, вышедших за первые полгода 2014-го
Weekend
26 хороших фильмов, вышедших за первые полгода 2014-гоДи Каприо, Йоханссон, Джармуш, Андерсон, Коэны, Миядзаки — Милослав Чемоданов отобрал 26 киноудач первого полугодия 2014-го
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26 хороших фильмов, вышедших за первые полгода 2014-го
Weekend

26 хороших фильмов, вышедших за первые полгода 2014-го Ди Каприо, Йоханссон, Джармуш, Андерсон, Коэны, Миядзаки — Милослав Чемоданов отобрал 26 киноудач первого полугодия 2014-го

Митака, город соседа Тоторо
Часть целого
Митака, город соседа ТотороThe Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Митака, город соседа Тоторо в Токио
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Митака, город соседа Тоторо
Часть целого

Митака, город соседа Тоторо The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Митака, город соседа Тоторо в Токио

«Охотники за сокровищами», «Ветер крепчает», «Помпеи»
Фильмы недели
«Охотники за сокровищами», «Ветер крепчает», «Помпеи»Прощальный мультфильм Миядзаки, Клуни и Деймон против нацистов, Джон Сноу против вулкана — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
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«Охотники за сокровищами», «Ветер крепчает», «Помпеи»
Фильмы недели

«Охотники за сокровищами», «Ветер крепчает», «Помпеи» Прощальный мультфильм Миядзаки, Клуни и Деймон против нацистов, Джон Сноу против вулкана — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.

Предпоказ Германа, ночь Миядзаки, Пикассо в «Пушкинском» и еще 16 событий ближайших выходных
Выходные в городе
Предпоказ Германа, ночь Миядзаки, Пикассо в «Пушкинском» и еще 16 событий ближайших выходныхДетский рыцарский турнир и фестиваль необычных саней среди заметных событий 21-23 февраля.
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Предпоказ Германа, ночь Миядзаки, Пикассо в «Пушкинском» и еще 16 событий ближайших выходных
Выходные в городе

Предпоказ Германа, ночь Миядзаки, Пикассо в «Пушкинском» и еще 16 событий ближайших выходных Детский рыцарский турнир и фестиваль необычных саней среди заметных событий 21-23 февраля.

Закрытие Олимпиады, мужской день и открытие Фотобиеннале
События недели
Закрытие Олимпиады, мужской день и открытие ФотобиенналеПремьера «Кориолана» с Хиддлстоном, любимые женщины Гарри Виногранда в МАММ, сюрреалисты в «Пушкинском» и ещё несколько событий из календаря The Village.
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Закрытие Олимпиады, мужской день и открытие Фотобиеннале
События недели

Закрытие Олимпиады, мужской день и открытие Фотобиеннале Премьера «Кориолана» с Хиддлстоном, любимые женщины Гарри Виногранда в МАММ, сюрреалисты в «Пушкинском» и ещё несколько событий из календаря The Village.