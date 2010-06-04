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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Трансгендер Наташа Максимова в апрельском номере российского Tatler

Прецедент в отечественном глянце

Трансгендер Наташа Максимова в апрельском номере российского Tatler

«Я создала сестру — цифровую инстамодель»
«Я создала сестру — цифровую инстамодель» Саша Паника — о своем кибердвойнике в Instagram
«Я создала сестру — цифровую инстамодель»

«Я создала сестру — цифровую инстамодель»
Саша Паника — о своем кибердвойнике в Instagram

Света Уголек — модель с ожогами 45 % тела

Света Уголек — модель с ожогами 45 % тела Как полюбить себя, сбежав от побоев матери, детдома и Дальнего Востока

Света Уголек — модель с ожогами 45 % тела

Света Уголек — модель с ожогами 45 % тела
Как полюбить себя, сбежав от побоев матери, детдома и Дальнего Востока

Эротический журнал Areola запустил собственное модельное агентство

Само агентство напрямую с эротикой не связано

Эротический журнал Areola запустил собственное модельное агентство

На что живут модели
На что живут модели Девушка из Москвы, работающая в модном бизнесе три года, — о съемках, зарплате и конкуренции
На что живут модели

На что живут модели
Девушка из Москвы, работающая в модном бизнесе три года, — о съемках, зарплате и конкуренции

«Я работал моделью в Европе и Азии»
«Я работал моделью в Европе и Азии» Показы, съемки, вечеринки с наркотиками и пара месяцев в тюрьме — Иван Лепин из Челябинска рассказал о своем опыте работы в модной индустрии
«Я работал моделью в Европе и Азии»

«Я работал моделью в Европе и Азии»
Показы, съемки, вечеринки с наркотиками и пара месяцев в тюрьме — Иван Лепин из Челябинска рассказал о своем опыте работы в модной индустрии

Диана фон Фюрстенберг представила новый дизайн Google Glass

Очки дополненной реальности стали похожи на модный аксессуар

Диана фон Фюрстенберг представила новый дизайн Google Glass

Воркшоп для визажистов, фотографов, моделей!   Фотостудия «PI-STUDIO» приглашает  вас принять участие в воркшопе и конкурсе  на лучшую команду!

Воркшоп для визажистов, фотографов, моделей!