«Детский мир» не будет открывать магазин в Охотном ряду
Руководство ТЦ не устроила концепция арендатора
«Детский мир» не будет открывать магазин в Охотном ряду Руководство ТЦ не устроила концепция арендатора
В «Модном сезоне» пройдет фестиваль средиземноморской кухни
Программа маркета насчитывает 23 участника
В «Модном сезоне» пройдет фестиваль средиземноморской кухни Программа маркета насчитывает 23 участника
В «Модном сезоне» пройдет фестиваль российского сыра Мероприятие пройдет с 3 по 5 марта
«Детский мир» откроет флагманский магазин около Кремля
«Детский мир» может занять площади ретейлера одежды Podium market
«Детский мир» откроет флагманский магазин около Кремля «Детский мир» может занять площади ретейлера одежды Podium market
В «Модном Сезоне» пройдёт блошиный рынок La Foire De Paris
Блошиный рынок во французском стиле пройдёт с 12 по 14 февраля
В «Модном Сезоне» пройдёт блошиный рынок La Foire De Paris Блошиный рынок во французском стиле пройдёт с 12 по 14 февраля
В галерее «Модный сезон» пройдёт марокканская ярмарка
Здесь будут продавать марокканские продукты и предметы ремесла
В галерее «Модный сезон» пройдёт марокканская ярмарка
Здесь будут продавать марокканские продукты и предметы ремесла
В «Модном сезоне» открылся мужской корнер Podium Sport
В корнере продаётся экипировка для занятий спортом — одежда, обувь и аксессуары
В «Модном сезоне» открылся мужской корнер Podium Sport В корнере продаётся экипировка для занятий спортом — одежда, обувь и аксессуары
В торговом центре «Модный сезон» пройдёт ярмарка кошерной еды
На маркете можно будет купить хумус, тхину, мюсли, сыры, колбасы, суджук, компоты, мёд-суфле с добавками, морепродукты и лимонады
В торговом центре «Модный сезон» пройдёт ярмарка кошерной еды На маркете можно будет купить хумус, тхину, мюсли, сыры, колбасы, суджук, компоты, мёд-суфле с добавками, морепродукты и лимонады
В торговом центре «Модный сезон» пройдёт ярмарка «Настоящая еда»
На маркете можно будет купить деликатесы из Франции, Италии, Испании, Турции, Греции и других прибрежных стран
В торговом центре «Модный сезон» пройдёт ярмарка «Настоящая еда» На маркете можно будет купить деликатесы из Франции, Италии, Испании, Турции, Греции и других прибрежных стран
В «Модном сезоне» открылось кафе Red Mango
В меню — пять видов замороженного йогурта, в том числе клубничный, ванильный и шоколадный
В «Модном сезоне» открылось кафе Red Mango В меню — пять видов замороженного йогурта, в том числе клубничный, ванильный и шоколадный
Фоторепортаж: «Голодные игры» бабушек На гастрономическом фестивале Babooshka Kitchen Fest пожилые дамы из России, Грузии, Молдовы, Казахстана и Италии готовили блюда по своим семейным рецептам.
В «Модном сезоне» открывается продуктовая ярмарка выходного дня
Каждые выходные в торговом доме «Модный сезон» на Манежной площади будет работать ярмарка с ресторанами национальной кухни, молодыми кулинарными проектами и мастер-классами.
В «Модном сезоне» открывается продуктовая ярмарка выходного дня Каждые выходные в торговом доме «Модный сезон» на Манежной площади будет работать ярмарка с ресторанами национальной кухни, молодыми кулинарными проектами и мастер-классами.
«Студия Лебедева» провела ребрендинг «Галереи Москва»
Торговый центр в гостинице «Москва» получил новое название, а также фирменный стиль от «Студии Лебедева».