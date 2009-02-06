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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сыр Oltermanni будет выпускаться под брендом Laplandia в России

Сыр Oltermanni будет выпускаться под брендом Laplandia в России

Создатель сырков «Б. Ю. Александров» — о неблагодарных вегетарианцах, выращенных на молоке матери

Александров превозносит коровье молоко, но запускает производство растительного

Создатель сырков «Б. Ю. Александров» — о неблагодарных вегетарианцах, выращенных на молоке матери

Billa начала продавать продукцию «Вкусвилла»

Цены останутся прежними

Billa начала продавать продукцию «Вкусвилла»

Самые полезные йогурты с наполнителем по версии Роскачества

Серьезные нарушения выявили в двух марках из 24

Самые полезные йогурты с наполнителем по версии Роскачества

Уничтожать ввозимые россиянами зарубежные сыры и мясо (обновлено)

Производители опасаются возбудителей опасных болезней животных

Уничтожать ввозимые россиянами зарубежные сыры и мясо (обновлено)

Какова доля фальсифицированного молока в России

Молочную продукцию активно экспортируют за рубеж

Какова доля фальсифицированного молока в России

Ретейлеры предупредили о возможных проблемах с поставками молочных продуктов

Перебои могут возникнуть летом из-за новых ветеринарных норм

Ретейлеры предупредили о возможных проблемах с поставками молочных продуктов

До конца года на всех платформах МЦК появятся автоматы «Вкусвилла» и «Кофе хауза»

Там можно будет найти сэндвичи, молочные продукты и кофейные напитки

До конца года на всех платформах МЦК появятся автоматы «Вкусвилла» и «Кофе хауза»

На фестивале сыра на ВДНХ представят сорта с вином и жареный камамбер

Купить фермерскую продукцию можно на выходных

На фестивале сыра на ВДНХ представят сорта с вином и жареный камамбер

Danone запустила доставку молочных продуктов и детского питания

Пока что сервис работает в Москве и в пределах 30 километров от МКАД

Danone запустила доставку молочных продуктов и детского питания

Производители предупредили об угрозе роста цен на молочную продукцию

Она возникла из-за ограничений Россельхознадзора на поставку сырого молока из некоторых регионов страны

Производители предупредили об угрозе роста цен на молочную продукцию

Эксперт «Росконтроля» — о том, как фальсифицируют молоко в России
Эксперт «Росконтроля» — о том, как фальсифицируют молоко в России The Village выяснил, что на самом деле добавляют в молочные продукты и чем это опасно
Эксперт «Росконтроля» — о том, как фальсифицируют молоко в России

Эксперт «Росконтроля» — о том, как фальсифицируют молоко в России
The Village выяснил, что на самом деле добавляют в молочные продукты и чем это опасно

В российском молоке нашли гипс и мыло

Отечественные производители используют различные примеси для защиты молока от скисания, провоцируя тем самым пищевые отравления

В российском молоке нашли гипс и мыло

Ввоз молочной продукции из Белоруссии намерены ограничить

Решение об ограничениях примут по итогам переговоров с министром сельского хозяйства Белоруссии

Ввоз молочной продукции из Белоруссии намерены ограничить

Россельхознадзор предложил запретить украинские сладости

Он будет распространяться на те кондитерские изделия, при производстве которых используется уже запрещённая молочная продукция

Россельхознадзор предложил запретить украинские сладости

Россия запретила ввоз молочных продуктов с Украины

Запрет касается всей молочной продукции, включая сыры

Россия запретила ввоз молочных продуктов с Украины

В Россию запретили ввоз молочных продуктов из Литвы

Роспотребнадзор счёл молочную продукцию из Литвы, в том числе сыры «Сваля», некачественными.

В Россию запретили ввоз молочных продуктов из Литвы

Любителям сыра Погода опять незаладилась и многие мои знакомые, попрятались по домам и&nbsp;коротают дождливые вечера&nbsp;в компании бокала хорошего вина с сыром. Тут-то я и решила, что неплохо было бы немного просветиться и узнать побольше о любимом лакомстве грызунов:)

Любителям сыра

Creme Fraiche (крем фреш) Creme Fraiche - французская сметана. По вкусу она приятней, чем обычная сметана. Делается в домашних условиях очень легко. Для приготовления обычно используются 30% сливки, но на мой личный вкус, лучше всего получается из 20%.

Creme Fraiche (крем фреш)

Нужно ли нам пить молоко? Так ли на самом деле полезны молочные продукты, как об этом твердит телевизионная реклама?

Нужно ли нам пить молоко?