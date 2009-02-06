Создатель сырков «Б. Ю. Александров» — о неблагодарных вегетарианцах, выращенных на молоке матери
Александров превозносит коровье молоко, но запускает производство растительного
Самые полезные йогурты с наполнителем по версии Роскачества
Серьезные нарушения выявили в двух марках из 24
Уничтожать ввозимые россиянами зарубежные сыры и мясо (обновлено)
Производители опасаются возбудителей опасных болезней животных
Какова доля фальсифицированного молока в России
Молочную продукцию активно экспортируют за рубеж
Ретейлеры предупредили о возможных проблемах с поставками молочных продуктов
Перебои могут возникнуть летом из-за новых ветеринарных норм
До конца года на всех платформах МЦК появятся автоматы «Вкусвилла» и «Кофе хауза»
Там можно будет найти сэндвичи, молочные продукты и кофейные напитки
На фестивале сыра на ВДНХ представят сорта с вином и жареный камамбер
Купить фермерскую продукцию можно на выходных
Danone запустила доставку молочных продуктов и детского питания
Пока что сервис работает в Москве и в пределах 30 километров от МКАД
Производители предупредили об угрозе роста цен на молочную продукцию
Она возникла из-за ограничений Россельхознадзора на поставку сырого молока из некоторых регионов страны
Эксперт «Росконтроля» — о том, как фальсифицируют молоко в России The Village выяснил, что на самом деле добавляют в молочные продукты и чем это опасно
В российском молоке нашли гипс и мыло
Отечественные производители используют различные примеси для защиты молока от скисания, провоцируя тем самым пищевые отравления
Ввоз молочной продукции из Белоруссии намерены ограничить
Решение об ограничениях примут по итогам переговоров с министром сельского хозяйства Белоруссии
Россельхознадзор предложил запретить украинские сладости
Он будет распространяться на те кондитерские изделия, при производстве которых используется уже запрещённая молочная продукция
Россия запретила ввоз молочных продуктов с Украины
Запрет касается всей молочной продукции, включая сыры
В Россию запретили ввоз молочных продуктов из Литвы
Роспотребнадзор счёл молочную продукцию из Литвы, в том числе сыры «Сваля», некачественными.