Любителям сыра Погода опять незаладилась и многие мои знакомые, попрятались по домам и коротают дождливые вечера в компании бокала хорошего вина с сыром. Тут-то я и решила, что неплохо было бы немного просветиться и узнать побольше о любимом лакомстве грызунов:)