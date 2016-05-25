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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Что пьют в городе: Самые популярные коктейли Москвы
Что пьют в городе: Самые популярные коктейли Москвы «Три товарища», «Саманта» и «Амели»
Что пьют в городе: Самые популярные коктейли Москвы

Что пьют в городе: Самые популярные коктейли Москвы
«Три товарища», «Саманта» и «Амели»

11 коктейлей на игристом к бою курантов
11 коктейлей на игристом к бою курантов Новогодние напитки для тех, кому хочется разнообразия
11 коктейлей на игристом к бою курантов

11 коктейлей на игристом к бою курантов
Новогодние напитки для тех, кому хочется разнообразия

«Тюленье счастье» и ещё два летних коктейля от шеф-бармена Mondriaan
«Тюленье счастье» и ещё два летних коктейля от шеф-бармена Mondriaan Михаил Молотов — о том, что пить этим летом
«Тюленье счастье» и ещё два летних коктейля от шеф-бармена Mondriaan

«Тюленье счастье» и ещё два летних коктейля от шеф-бармена Mondriaan
Михаил Молотов — о том, что пить этим летом

Девять новых ресторанов, кафе и баров мая
Девять новых ресторанов, кафе и баров мая The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
Девять новых ресторанов, кафе и баров мая

Девять новых ресторанов, кафе и баров мая
The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца

Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого
Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого

Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

На Петровке открылся бар Mondriaan Bar

За коктейльную карту отвечает Михаил Молотов, известный по работе в заведениях Noor, Mendeleev и GQ

На Петровке открылся бар Mondriaan Bar