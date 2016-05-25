11 коктейлей на игристом к бою курантов Новогодние напитки для тех, кому хочется разнообразия
11 коктейлей на игристом к бою курантов Новогодние напитки для тех, кому хочется разнообразия
«Тюленье счастье» и ещё два летних коктейля от шеф-бармена Mondriaan Михаил Молотов — о том, что пить этим летом
«Тюленье счастье» и ещё два летних коктейля от шеф-бармена Mondriaan Михаил Молотов — о том, что пить этим летом
Девять новых ресторанов, кафе и баров мая The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
Девять новых ресторанов, кафе и баров мая The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
На Петровке открылся бар Mondriaan Bar
За коктейльную карту отвечает Михаил Молотов, известный по работе в заведениях Noor, Mendeleev и GQ