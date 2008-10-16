Что покупать на рынках в июне? От картофеля до шелковицы – The Village узнал о 15 сезонных продуктах
Что покупать на рынках в июне? От картофеля до шелковицы – The Village узнал о 15 сезонных продуктах
Сезон молодых овощей: Морковь The Village продолжает серию материалов о местных продуктах: для начала мы разбираемся, что можно приготовить из сезонных овощей, когда они созревают в наших широтах. В новом материале — морковь.
Сезон молодых овощей: Морковь The Village продолжает серию материалов о местных продуктах: для начала мы разбираемся, что можно приготовить из сезонных овощей, когда они созревают в наших широтах. В новом материале — морковь.
Праздничный кекс Маленькие маффины и большие кексы, которые можно приготовить где-то за полчаса, а потом запечь еще менее чем за час. Все время получаются очень вкусными и праздничными!
Чечевица с шампиньонами Простая еда для вегетарианцев или тех, кто любит вкусные овощные блюда.
Морковное чудо Недавно была в Москве и порадовала себя визитом в "Море внутри". Первое на что в меню я обратила внимание - это интересные супы, и рискнула попробовать. "Морковное чудо" - само название-то чего стоит. Вот так я влюбилась в летнюю веранду и чудо-суп.
Яблочно-морковный пирог Вы любите миндальные пирожные? Моя семья их просто обожает, так что я решила испечь этот пирог. Кратко: миндально-морковное тесто и нежные печеные яблоки сверху с тонким слоем варенья.