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Сезон молодых овощей: Морковь
Сезон молодых овощей: Морковь The Village продолжает серию материалов о местных продуктах: для начала мы разбираемся, что можно приготовить из сезонных овощей, когда они созревают в наших широтах. В новом материале — морковь.
Сезон молодых овощей: Морковь

Сезон молодых овощей: Морковь
The Village продолжает серию материалов о местных продуктах: для начала мы разбираемся, что можно приготовить из сезонных овощей, когда они созревают в наших широтах. В новом материале — морковь.

Праздничный кекс Маленькие маффины и большие кексы, которые можно приготовить где-то за полчаса, а потом запечь еще менее чем за час. Все время получаются очень вкусными и праздничными!

Праздничный кекс
Маленькие маффины и большие кексы, которые можно приготовить где-то за полчаса, а потом запечь еще менее чем за час. Все время получаются очень вкусными и праздничными!

Чечевица с шампиньонами Простая еда для вегетарианцев или тех, кто любит вкусные овощные блюда.

Чечевица с шампиньонами
Простая еда для вегетарианцев или тех, кто любит вкусные овощные блюда.

Морковное чудо Недавно была в Москве и порадовала себя визитом в "Море внутри". Первое на что в меню я обратила внимание - это интересные супы, и рискнула попробовать. "Морковное чудо" - само название-то чего стоит. Вот так я влюбилась в летнюю веранду и чудо-суп.

Морковное чудо
Недавно была в Москве и порадовала себя визитом в "Море внутри". Первое на что в меню я обратила внимание - это интересные супы, и рискнула попробовать. "Морковное чудо" - само название-то чего стоит. Вот так я влюбилась в летнюю веранду и чудо-суп.

Яблочно-морковный пирог Вы любите миндальные пирожные? Моя семья их просто обожает, так что я решила испечь этот пирог. Кратко: миндально-морковное тесто и нежные печеные яблоки сверху с тонким слоем варенья.

Яблочно-морковный пирог
Вы любите миндальные пирожные? Моя семья их просто обожает, так что я решила испечь этот пирог. Кратко: миндально-морковное тесто и нежные печеные яблоки сверху с тонким слоем варенья.

Сырный суп Суп чрезвычайно быстр и прост в приготовлении.

Сырный суп
Суп чрезвычайно быстр и прост в приготовлении.