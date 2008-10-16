Морковное чудо Недавно была в Москве и порадовала себя визитом в "Море внутри". Первое на что в меню я обратила внимание - это интересные супы, и рискнула попробовать. "Морковное чудо" - само название-то чего стоит. Вот так я влюбилась в летнюю веранду и чудо-суп.