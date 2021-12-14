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МЫ В СОЦСЕТЯХ

14 декабря 2021

Родители смогут подать заявку на бесплатное питание в молочной кухне через mos.ru

26 октября 2021

На mos.ru заработал сервис по вывозу ненужных вещей

Пользователи mos.ru смогут задать вопрос виртуальному консультанту

Чат-бот подскажет, как записаться к врачу или оплатить коммунальные услуги

Пользователи mos.ru смогут задать вопрос виртуальному консультанту

Сервис по поиску работы на сайте мэрии обновился

Там появился раздел с поиском вакансий

Сервис по поиску работы на сайте мэрии обновился

На сайте правительства Москвы запустили поиск бесплатных кружков для детей

Всего там доступны более 60 тысяч секций

На сайте правительства Москвы запустили поиск бесплатных кружков для детей

Сервис для отправки электронных открыток учителям «Школьная почта»

Проект будет работать с 5 по 9 октября

Сервис для отправки электронных открыток учителям «Школьная почта»

Карта столичных мероприятий на День города

На карте отображены такие пункты, как «Главные площадки», «День города в парках Москвы» и «Точки доступа Wi-Fi»

Карта столичных мероприятий на День города

Сайт московской мэрии запустил англоязычную версию

Англоязычная версия Mos.ru будет самостоятельным ресурсом, ориентированным на туристов и экспатов

Сайт московской мэрии запустил англоязычную версию