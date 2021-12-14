Пользователи mos.ru смогут задать вопрос виртуальному консультанту
Чат-бот подскажет, как записаться к врачу или оплатить коммунальные услуги
На сайте правительства Москвы запустили поиск бесплатных кружков для детей
Всего там доступны более 60 тысяч секций
Сервис для отправки электронных открыток учителям «Школьная почта»
Проект будет работать с 5 по 9 октября
Карта столичных мероприятий на День города
На карте отображены такие пункты, как «Главные площадки», «День города в парках Москвы» и «Точки доступа Wi-Fi»
Сайт московской мэрии запустил англоязычную версию
Англоязычная версия Mos.ru будет самостоятельным ресурсом, ориентированным на туристов и экспатов