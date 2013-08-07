Торрент-трекер Rutracker.org может быть заблокирован по антипиратскому закону

Администрация ресурса уже ограничила доступ к спорному контенту, однако если пользователи загрузят его вновь в течение 15 дней, то Роскомнадзор сможет заблокировать сайт на уровне интернет-провайдеров