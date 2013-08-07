«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка» Собрали мемы о процессе над оппозиционером
Суд может навсегда заблокировать YouTube
Все из-за закона, который обязывает блокировать весь сайт, а не отдельную ссылку
Суд может навсегда заблокировать YouTube Все из-за закона, который обязывает блокировать весь сайт, а не отдельную ссылку
«Яндекс» — об отказе удалять ссылки на пиратский контент по требованию РКН
Компания назвала требования регулятора незаконными
«Яндекс» — об отказе удалять ссылки на пиратский контент по требованию РКН Компания назвала требования регулятора незаконными
Мосгорсуд отменил приговор Елене Мисюриной
Дело врача-гематолога отправили на пересмотр в прокуратуру
Мосгорсуд отменил приговор Елене Мисюриной Дело врача-гематолога отправили на пересмотр в прокуратуру
Суд смягчил условия домашнего ареста директору РАМТ
Софье Апфельбаум, обвиняемой по делу «Седьмой студии», разрешили двухчасовые прогулки
Суд смягчил условия домашнего ареста директору РАМТ Софье Апфельбаум, обвиняемой по делу «Седьмой студии», разрешили двухчасовые прогулки
Мосгорсуд признал законным арест Навального на 20 суток
Таким образом, политик не сможет выйти на свободу к запланированным на 7 октября митингам
Мосгорсуд признал законным арест Навального на 20 суток Таким образом, политик не сможет выйти на свободу к запланированным на 7 октября митингам
Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту «дела 26 марта»
Суд сократил пребывание Андрея Косых в колонии общего режима на два месяца
Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту «дела 26 марта»
Суд сократил пребывание Андрея Косых в колонии общего режима на два месяца
Следствие опечатало вещи экс-директора «Гоголь-центра»
Также Мосгорсуд признал законным продление ареста фигурантов дела «Седьмой студии»
Следствие опечатало вещи экс-директора «Гоголь-центра» Также Мосгорсуд признал законным продление ареста фигурантов дела «Седьмой студии»
Мосгорсуд отклонил первый иск против программы сноса хрущевок
Сейчас в суде рассматриваются еще четыре аналогичных заявления
Мосгорсуд отклонил первый иск против программы сноса хрущевок Сейчас в суде рассматриваются еще четыре аналогичных заявления
«Матч ТВ» потребовал закрыть пользовательские блоги на Sports.ru
Телеканал недоволен встраиванием своих роликов из YouTube
«Матч ТВ» потребовал закрыть пользовательские блоги на Sports.ru Телеканал недоволен встраиванием своих роликов из YouTube
Суд отменил заочный арест находящегося в международном розыске Пугачёва
Теперь к его поискам нельзя будет привлечь Интерпол
Суд отменил заочный арест находящегося в международном розыске Пугачёва Теперь к его поискам нельзя будет привлечь Интерпол
Мосгорсуд обвинил сооснователя The Pirate Bay в распространении пиратского видео на Rutor.org
Сейчас он отбывает наказание в Швеции за организацию хакерских атак
Мосгорсуд обвинил сооснователя The Pirate Bay в распространении пиратского видео на Rutor.org Сейчас он отбывает наказание в Швеции за организацию хакерских атак
«Росбалт» опротестует решение суда об отзыве лицензии за использование матерных YouTube-роликов
Если решение об аннулировании свидетельства о регистрации СМИ оставят в силе, то «Росбалт» не сможет продолжить свою работу
«Росбалт» опротестует решение суда об отзыве лицензии за использование матерных YouTube-роликов Если решение об аннулировании свидетельства о регистрации СМИ оставят в силе, то «Росбалт» не сможет продолжить свою работу
Торрент-трекер Rutracker.org может быть заблокирован по антипиратскому закону
Администрация ресурса уже ограничила доступ к спорному контенту, однако если пользователи загрузят его вновь в течение 15 дней, то Роскомнадзор сможет заблокировать сайт на уровне интернет-провайдеров
Торрент-трекер Rutracker.org может быть заблокирован по антипиратскому закону Администрация ресурса уже ограничила доступ к спорному контенту, однако если пользователи загрузят его вновь в течение 15 дней, то Роскомнадзор сможет заблокировать сайт на уровне интернет-провайдеров
Роскомнадзор опубликовал список сайтов с нелегальным видео
Ранее Мосгорсуд отказывался называть адреса порталов, в адрес которых поступили жалобы от правообладателей
Роскомнадзор опубликовал список сайтов с нелегальным видео Ранее Мосгорсуд отказывался называть адреса порталов, в адрес которых поступили жалобы от правообладателей
Мосгорсуд удовлетворил жалобу на «Турбофильм» и rutor.org в рамках действия антипиратского закона
Компания ЗАО «Сейчас» попросила ограничить доступ к российским телесериалам «Интерны», «Саша, Таня», «Универ. Новая общага» и к первым четырём сезонам сериала «Компьютерщики»