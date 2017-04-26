Подрядчика управделами президента освободили из-под стражи под залог Суд принял такое решение из соображений «гуманизма»
Апелляционная инстанция Мосгорсуда освободила из-под стражи гендиректора «ППФ „Мастер“» Василия Смирнова, арестованного по обвинению в крупном хищении средств при реконструкции «Центра реабилитации» управления делами президента России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Адвокаты бизнесмена, отстаивая недопустимость ареста, ссылались на то, что вменяемое их подзащитному преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности, а следствие не предоставило достаточных подтверждений того, что обвиняемый может препятствовать ходу расследования. Кроме того, защитники отметили, что Смирнов, хотя и отрицает свою вину, полностью возместил ущерб по делу.
Судья Дмитрий Пронякин удовлетворил жалобу защиты, указав в своем решении, что суд руководствовался «принципом гуманизма» при применении более мягкой, чем заключение под стражу, меры пресечения.
Представители бизнесмена, который вышел на свободу 17 апреля, внесли залог в 71 миллион рублей.
Пресненский суд Москвы 6 апреля арестовал бизнесмена Василия Смирнова, компания которого ранее реконструировала здания Госдумы и правительства России.
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