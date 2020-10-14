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По Москве-реке разлилось масляное пятно
14 октября 2020

По Москве-реке разлилось масляное пятно

13 октября 2020

В Москву-реку попала зеленая жидкость. Власти говорят, что она неопасна