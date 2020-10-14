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2020-10-14T12:40:54.000+03:00
14 октября 2020
По Москве-реке разлилось масляное пятно
2020-10-13T18:19:15.000+03:00
13 октября 2020
В Москву-реку попала зеленая жидкость. Власти говорят, что она неопасна
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