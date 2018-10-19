Во вторник в Москве откроют сезон речных прогулок Тогда же по Москве-реке пройдет парад судов
Власти на два года отложили запуск городского водного транспорта
Этот проект сейчас не является приоритетным для Москвы
Власти на два года отложили запуск городского водного транспорта Этот проект сейчас не является приоритетным для Москвы
Каким будет новый парк Москвы на набережной ЗИЛа с водным садом и плавучим СПА
Новый центр притяжения в русле реки
Каким будет новый парк Москвы на набережной ЗИЛа с водным садом и плавучим СПА Новый центр притяжения в русле реки
В столице покажут выставку о Москве-реке, получившую приз на Миланской триеннале
Концепция разработана архитектурным бюро «Меганом»
В столице покажут выставку о Москве-реке, получившую приз на Миланской триеннале Концепция разработана архитектурным бюро «Меганом»
В Москву-реку слили загрязненную известняком воду. Река окрасилась в белый цвет
Виновных пока не нашли
В Москву-реку слили загрязненную известняком воду. Река окрасилась в белый цвет Виновных пока не нашли
Участок канала имени Москвы откроют не раньше конца июля (обновлено)
Несколько дней назад над Тушинским тоннелем снова произошла утечка воды
Участок канала имени Москвы откроют не раньше конца июля (обновлено) Несколько дней назад над Тушинским тоннелем снова произошла утечка воды
Речные прогулки по Москве теперь можно оплачивать картой «Тройка»
Билет будет стоить на 100 рублей дешевле обычного
Речные прогулки по Москве теперь можно оплачивать картой «Тройка» Билет будет стоить на 100 рублей дешевле обычного
На Москве-реке открыли летнюю навигацию Сезон продлится до середины ноября
Северный речной вокзал превратят в современный транспортный комплекс
В здании появится музей, а на территории рядом с ним — благоустроенный парк
Северный речной вокзал превратят в современный транспортный комплекс В здании появится музей, а на территории рядом с ним — благоустроенный парк
На набережной Марка Шагала появятся искусственные холмы для защиты от ветра и шума
Частью умного ландшафта также станут деревья и кустарники
На набережной Марка Шагала появятся искусственные холмы для защиты от ветра и шума Частью умного ландшафта также станут деревья и кустарники
Власти начнут активно застраивать территорию «Большого Сити» вдоль Москвы-реки
Общая площадь высотных зданий может составить 6 миллионов квадратных метров
Власти начнут активно застраивать территорию «Большого Сити» вдоль Москвы-реки Общая площадь высотных зданий может составить 6 миллионов квадратных метров
Российский павильон, посвященный Москве-реке, стал призером Миланской триеннале
Увидеть экспозицию можно до 1 сентября
Российский павильон, посвященный Москве-реке, стал призером Миланской триеннале Увидеть экспозицию можно до 1 сентября
Открыт конкурс историй о Москве-реке для выставки на Миланской триеннале
Поучаствовать могут все желающие
Открыт конкурс историй о Москве-реке для выставки на Миланской триеннале Поучаствовать могут все желающие
Как благоустроят еще пять набережных Москвы-реки
На Щукинском полуострове, где встречаются краснокнижные животные, сформируют экопарк
Как благоустроят еще пять набережных Москвы-реки На Щукинском полуострове, где встречаются краснокнижные животные, сформируют экопарк
Канатная дорога на Воробьевых горах будет работать бесплатно первый месяц
На станции «Лужники» пассажирам уже доступен фуд-корт
Канатная дорога на Воробьевых горах будет работать бесплатно первый месяц На станции «Лужники» пассажирам уже доступен фуд-корт
Между дорогами и набережными увеличат расстояние при благоустройстве Москвы-реки
Это позволит сделать набережные удобными для пешеходов и велосипедистов
Между дорогами и набережными увеличат расстояние при благоустройстве Москвы-реки Это позволит сделать набережные удобными для пешеходов и велосипедистов
Москва потратит четыре миллиарда рублей на городской водный транспорт
Для речного сообщения закупят десять судов вместимостью до 100 человек
Москва потратит четыре миллиарда рублей на городской водный транспорт Для речного сообщения закупят десять судов вместимостью до 100 человек
В водохранилищах Москвы планируют создать плавучие поселки и отели
В домах будет все необходимое для комфортной жизни, а на береге построят автопарковку и другую инфраструктуру