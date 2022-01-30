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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Музей русского импрессионизма запустит детскую программу мастер-классов
30 января 2022

Музей русского импрессионизма запустит детскую программу мастер-классов

Музей русского импрессионизма проведет паблик-ток про Нью-Йорк 1920-х годов
18 октября 2021

Музей русского импрессионизма проведет паблик-ток про Нью-Йорк 1920-х годов

Создатели спектакля «Распад» — о том, как и зачем говорить в искусстве о ментальном здоровье
Создатели спектакля «Распад» — о том, как и зачем говорить в искусстве о ментальном здоровье А еще об умном зрительском театре, женском взгляде на мужской взгляд и об усталости
Создатели спектакля «Распад» — о том, как и зачем говорить в искусстве о ментальном здоровье

Создатели спектакля «Распад» — о том, как и зачем говорить в искусстве о ментальном здоровье
А еще об умном зрительском театре, женском взгляде на мужской взгляд и об усталости

В Музее русского импрессионизма 21 апреля откроется выставка работ отечественных художников-модернистов
18 апреля 2021

В Музее русского импрессионизма 21 апреля откроется выставка работ отечественных художников-модернистов

В Музее русского импрессионизма покажут театральную постановку о психическом здоровье
10 марта 2021

В Музее русского импрессионизма покажут театральную постановку о психическом здоровье

Выставка Сергея Виноградова в Москве откроется перформансом Александры Ревенко и рэпера Хамиля
6 сентября 2020

Выставка Сергея Виноградова в Москве откроется перформансом Александры Ревенко и рэпера Хамиля

«Революция за дверью»: В Музее русского импрессионизма откроется выставка Юрия Анненкова

Некоторые работы художника представят в России впервые

«Революция за дверью»: В Музее русского импрессионизма откроется выставка Юрия Анненкова

Музей русского импрессионизма объявил планы на 2020 год

Особое внимание уделят культурным связям России и Франции

Музей русского импрессионизма объявил планы на 2020 год

Музей русского импрессионизма запустит летний лекторий

Он приурочен к выставке «Место под солнцем. Беньков / Фешин»

Музей русского импрессионизма запустит летний лекторий

«Наадя» проведет акустический концерт в Музее русского импрессионизма

Он состоится 7 июня

«Наадя» проведет акустический концерт в Музее русского импрессионизма

В Музее русского импрессионизма откроется выставка Николая Мещерина

Художника называют последователем французского импрессионизма

В Музее русского импрессионизма откроется выставка Николая Мещерина

В Музее русского импрессионизма пройдут вечера памяти футуристов (обновлено)

Спектакли завершат выставку, посвященную Давиду Бурлюку

В Музее русского импрессионизма пройдут вечера памяти футуристов (обновлено)

Музей русского импрессионизма представил программу на 2019 год

Посетители увидят работы Николая Мещерина и испанских импрессионистов

Музей русского импрессионизма представил программу на 2019 год

В Музее русского импрессионизма покажут редкие работы Давида Бурлюка

Выставка продлится с 3 октября по 27 января 2019 года

В Музее русского импрессионизма покажут редкие работы Давида Бурлюка

Съемка: 10 модных образов, вдохновленных известными картинами
ПРОМО
Съемка: 10 модных образов, вдохновленных известными картинами Одели моделей, как героев портретов Модильяни
Съемка: 10 модных образов, вдохновленных известными картинами
ПРОМО

Съемка: 10 модных образов, вдохновленных известными картинами
Одели моделей, как героев портретов Модильяни

Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота
Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота Главные события наступающих выходных
Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота

Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота
Главные события наступающих выходных

В Музее русского импрессионизма проведут инклюзивный перформанс

Акция состоится в День народного единства

В Музее русского импрессионизма проведут инклюзивный перформанс

В Музее русского импрессионизма пройдет бесплатный концерт классической музыки

Он запланирован на 12 сентября

В Музее русского импрессионизма пройдет бесплатный концерт классической музыки

«Я работаю в здании фабрики „Большевик“»

«Я работаю в здании фабрики „Большевик“»Кто работает в бывшем цехе пирожных и на складе муки

«Я работаю в здании фабрики „Большевик“»

«Я работаю в здании фабрики „Большевик“»
Кто работает в бывшем цехе пирожных и на складе муки

День кино в «Самокате», фестиваль «Вдохновение» и «Сады художников» в МРИ

Куда пойти в выходные с детьми

День кино в «Самокате», фестиваль «Вдохновение» и «Сады художников» в МРИ

Фестиваль «Политех», День Элмера, праздник мороженого и миссия на «Станции Марс»

Лучшие площадки для последних весенних выходных

Фестиваль «Политех», День Элмера, праздник мороженого и миссия на «Станции Марс»

В Музее русского импрессионизма запустят видеогид для людей с нарушениями слуха

Новой функцией можно будет воспользоваться через смартфон

В Музее русского импрессионизма запустят видеогид для людей с нарушениями слуха

Как выглядит новый Музей русского импрессионизма

Как выглядит новый Музей русского импрессионизмаThe Village побывал в новом московском музейном пространстве, открывшемся 28 мая

Как выглядит новый Музей русского импрессионизма

Как выглядит новый Музей русского импрессионизма
The Village побывал в новом московском музейном пространстве, открывшемся 28 мая

Beat Film Festival, летний сезон в «НИИ» и третий сезон «Сладкой жизни»

Beat Film Festival, летний сезон в «НИИ» и третий сезон «Сладкой жизни»События, сериалы, книги и музыка на выходные

Beat Film Festival, летний сезон в «НИИ» и третий сезон «Сладкой жизни»

Beat Film Festival, летний сезон в «НИИ» и третий сезон «Сладкой жизни»
События, сериалы, книги и музыка на выходные

Музей русского импрессионизма откроется 28 мая

В постоянной экспозиции музея будет около 80 работ

Музей русского импрессионизма откроется 28 мая

Музей русского импрессионизма на территории фабрики «Большевик» откроют в мае

Ранее сообщалось, что музей откроют в марте 2016 года

Музей русского импрессионизма на территории фабрики «Большевик» откроют в мае