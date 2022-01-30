Создатели спектакля «Распад» — о том, как и зачем говорить в искусстве о ментальном здоровье А еще об умном зрительском театре, женском взгляде на мужской взгляд и об усталости
В Музее русского импрессионизма 21 апреля откроется выставка работ отечественных художников-модернистов
Выставка Сергея Виноградова в Москве откроется перформансом Александры Ревенко и рэпера Хамиля
«Революция за дверью»: В Музее русского импрессионизма откроется выставка Юрия Анненкова
Некоторые работы художника представят в России впервые
Музей русского импрессионизма объявил планы на 2020 год
Особое внимание уделят культурным связям России и Франции
Музей русского импрессионизма запустит летний лекторий
Он приурочен к выставке «Место под солнцем. Беньков / Фешин»
В Музее русского импрессионизма откроется выставка Николая Мещерина
Художника называют последователем французского импрессионизма
В Музее русского импрессионизма пройдут вечера памяти футуристов (обновлено)
Спектакли завершат выставку, посвященную Давиду Бурлюку
Музей русского импрессионизма представил программу на 2019 год
Посетители увидят работы Николая Мещерина и испанских импрессионистов
В Музее русского импрессионизма покажут редкие работы Давида Бурлюка
Выставка продлится с 3 октября по 27 января 2019 года
Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота Главные события наступающих выходных
В Музее русского импрессионизма проведут инклюзивный перформанс
Акция состоится в День народного единства
В Музее русского импрессионизма пройдет бесплатный концерт классической музыки
Он запланирован на 12 сентября
«Я работаю в здании фабрики „Большевик“»Кто работает в бывшем цехе пирожных и на складе муки
«Я работаю в здании фабрики „Большевик“» Кто работает в бывшем цехе пирожных и на складе муки
День кино в «Самокате», фестиваль «Вдохновение» и «Сады художников» в МРИ
Куда пойти в выходные с детьми
Фестиваль «Политех», День Элмера, праздник мороженого и миссия на «Станции Марс»
Лучшие площадки для последних весенних выходных
В Музее русского импрессионизма запустят видеогид для людей с нарушениями слуха
Новой функцией можно будет воспользоваться через смартфон
Как выглядит новый Музей русского импрессионизмаThe Village побывал в новом московском музейном пространстве, открывшемся 28 мая
Как выглядит новый Музей русского импрессионизма The Village побывал в новом московском музейном пространстве, открывшемся 28 мая
Beat Film Festival, летний сезон в «НИИ» и третий сезон «Сладкой жизни»События, сериалы, книги и музыка на выходные
Beat Film Festival, летний сезон в «НИИ» и третий сезон «Сладкой жизни» События, сериалы, книги и музыка на выходные
Музей русского импрессионизма откроется 28 мая
В постоянной экспозиции музея будет около 80 работ
Музей русского импрессионизма на территории фабрики «Большевик» откроют в мае
Ранее сообщалось, что музей откроют в марте 2016 года