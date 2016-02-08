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Новости

«Революция за дверью»: В Музее русского импрессионизма откроется выставка Юрия Анненкова

Некоторые работы художника представят в России впервые

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Новости

«Революция за дверью»: В Музее русского импрессионизма откроется выставка Юрия Анненкова Некоторые работы художника представят в России впервые

Новости

Музей русского импрессионизма объявил планы на 2020 год

Особое внимание уделят культурным связям России и Франции

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Новости

Музей русского импрессионизма объявил планы на 2020 год Особое внимание уделят культурным связям России и Франции

Новости

Музей русского импрессионизма запустит летний лекторий

Он приурочен к выставке «Место под солнцем. Беньков / Фешин»

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Музей русского импрессионизма запустит летний лекторий Он приурочен к выставке «Место под солнцем. Беньков / Фешин»

Новости

«Наадя» проведет акустический концерт в Музее русского импрессионизма

Он состоится 7 июня

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«Наадя» проведет акустический концерт в Музее русского импрессионизма Он состоится 7 июня

Новости

В Музее русского импрессионизма откроется выставка Николая Мещерина

Художника называют последователем французского импрессионизма

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В Музее русского импрессионизма откроется выставка Николая Мещерина Художника называют последователем французского импрессионизма

Новости

В Музее русского импрессионизма пройдут вечера памяти футуристов (обновлено)

Спектакли завершат выставку, посвященную Давиду Бурлюку

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В Музее русского импрессионизма пройдут вечера памяти футуристов (обновлено) Спектакли завершат выставку, посвященную Давиду Бурлюку

Новости

Музей русского импрессионизма представил программу на 2019 год

Посетители увидят работы Николая Мещерина и испанских импрессионистов

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Новости

Музей русского импрессионизма представил программу на 2019 год Посетители увидят работы Николая Мещерина и испанских импрессионистов

Новости

В Музее русского импрессионизма покажут редкие работы Давида Бурлюка

Выставка продлится с 3 октября по 27 января 2019 года

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Новости

В Музее русского импрессионизма покажут редкие работы Давида Бурлюка Выставка продлится с 3 октября по 27 января 2019 года

Съемка: 10 модных образов, вдохновленных известными картинами
ПРОМО
Съемка: 10 модных образов, вдохновленных известными картинамиОдели моделей, как героев портретов Модильяни
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Съемка: 10 модных образов, вдохновленных известными картинами
Спецпроекты
ПРОМО

Съемка: 10 модных образов, вдохновленных известными картинами Одели моделей, как героев портретов Модильяни

Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота
Выходные в городе
Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная субботаГлавные события наступающих выходных
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Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота
Выходные в городе

Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота Главные события наступающих выходных

Новости

В Музее русского импрессионизма проведут инклюзивный перформанс

Акция состоится в День народного единства

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Новости

В Музее русского импрессионизма проведут инклюзивный перформанс Акция состоится в День народного единства

Новости

В Музее русского импрессионизма пройдет бесплатный концерт классической музыки

Он запланирован на 12 сентября

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Новости

В Музее русского импрессионизма пройдет бесплатный концерт классической музыки Он запланирован на 12 сентября

«Я работаю в здании фабрики „Большевик“»
Где ты работаешь

«Я работаю в здании фабрики „Большевик“»Кто работает в бывшем цехе пирожных и на складе муки

Где ты работаешь

«Я работаю в здании фабрики „Большевик“» Кто работает в бывшем цехе пирожных и на складе муки

Выходные с детьми

День кино в «Самокате», фестиваль «Вдохновение» и «Сады художников» в МРИ

Куда пойти в выходные с детьми

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Выходные с детьми

День кино в «Самокате», фестиваль «Вдохновение» и «Сады художников» в МРИ Куда пойти в выходные с детьми

Выходные с детьми

Фестиваль «Политех», День Элмера, праздник мороженого и миссия на «Станции Марс»

Лучшие площадки для последних весенних выходных

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Выходные с детьми

Фестиваль «Политех», День Элмера, праздник мороженого и миссия на «Станции Марс» Лучшие площадки для последних весенних выходных

Город

В Музее русского импрессионизма запустят видеогид для людей с нарушениями слуха

Новой функцией можно будет воспользоваться через смартфон

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Город

В Музее русского импрессионизма запустят видеогид для людей с нарушениями слуха Новой функцией можно будет воспользоваться через смартфон

Как выглядит новый Музей русского импрессионизма
Новое место

Как выглядит новый Музей русского импрессионизмаThe Village побывал в новом московском музейном пространстве, открывшемся 28 мая

Новое место

Как выглядит новый Музей русского импрессионизма The Village побывал в новом московском музейном пространстве, открывшемся 28 мая

Beat Film Festival, летний сезон в «НИИ» и третий сезон «Сладкой жизни»
Выходные в городе

Beat Film Festival, летний сезон в «НИИ» и третий сезон «Сладкой жизни»События, сериалы, книги и музыка на выходные

Выходные в городе

Beat Film Festival, летний сезон в «НИИ» и третий сезон «Сладкой жизни» События, сериалы, книги и музыка на выходные

Город

Музей русского импрессионизма откроется 28 мая

В постоянной экспозиции музея будет около 80 работ

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Город

Музей русского импрессионизма откроется 28 мая В постоянной экспозиции музея будет около 80 работ

Город

Музей русского импрессионизма на территории фабрики «Большевик» откроют в мае

Ранее сообщалось, что музей откроют в марте 2016 года

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Город

Музей русского импрессионизма на территории фабрики «Большевик» откроют в мае Ранее сообщалось, что музей откроют в марте 2016 года