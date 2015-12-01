В МВД и Госдуме отрицают всплеск домашнего насилия. Данные о росте жалоб «порочат институт семьи»
По сведениям министерства, число случаев насилия в семье даже сократилось на 9 %
Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше Пока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят
Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше Пока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят
Барабанщик стучит по телам девушек. Это ролик Анны Довгалюк о домашнем насилии
Ранее активистка провела акцию «Раздвинул ноги? Получи!», направленную против мэнспрединга
Сколько россиянок чувствуют угрозу стать жертвой насилия в семье
Большинство граждан считают важной тему насилия над женщинами
Я знаю о насилии в чужой семье — что делать? Юрист, психолог и специалист центра «Анна» объясняют, как помочь близкому человеку
Я знаю о насилии в чужой семье — что делать? Юрист, психолог и специалист центра «Анна» объясняют, как помочь близкому человеку
В России создадут карту кризисных центров для женщин
Сейчас в некоторых регионах страны нет учреждений, которые могут оказать психологическую поддержку женщине, оказавшейся в сложной жизненной ситуации
#ЯНебоюсьСказать: Как помочь человеку, пережившему сексуальное насилие? The Village поговорил с психологом и представителями центра «Сёстры» о том, что делать, если вы столкнулись с насилием, и о том, как помочь пострадавшим