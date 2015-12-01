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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В МВД и Госдуме отрицают всплеск домашнего насилия. Данные о росте жалоб «порочат институт семьи»

По сведениям министерства, число случаев насилия в семье даже сократилось на 9 %

В МВД и Госдуме отрицают всплеск домашнего насилия. Данные о росте жалоб «порочат институт семьи»

Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше
Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше Пока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят
Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше

Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше
Пока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят

Барабанщик стучит по телам девушек. Это ролик Анны Довгалюк о домашнем насилии

Ранее активистка провела акцию «Раздвинул ноги? Получи!», направленную против мэнспрединга

Барабанщик стучит по телам девушек. Это ролик Анны Довгалюк о домашнем насилии

Сколько россиянок чувствуют угрозу стать жертвой насилия в семье

Большинство граждан считают важной тему насилия над женщинами

Сколько россиянок чувствуют угрозу стать жертвой насилия в семье

Я знаю о насилии в чужой семье — что делать?
Я знаю о насилии в чужой семье — что делать? Юрист, психолог и специалист центра «Анна» объясняют, как помочь близкому человеку
Я знаю о насилии в чужой семье — что делать?

Я знаю о насилии в чужой семье — что делать?
Юрист, психолог и специалист центра «Анна» объясняют, как помочь близкому человеку

В России создадут карту кризисных центров для женщин

Сейчас в некоторых регионах страны нет учреждений, которые могут оказать психологическую поддержку женщине, оказавшейся в сложной жизненной ситуации

В России создадут карту кризисных центров для женщин

#ЯНебоюсьСказать: Как помочь человеку, пережившему сексуальное насилие?
#ЯНебоюсьСказать: Как помочь человеку, пережившему сексуальное насилие? The Village поговорил с психологом и представителями центра «Сёстры» о том, что делать, если вы столкнулись с насилием, и о том, как помочь пострадавшим
#ЯНебоюсьСказать: Как помочь человеку, пережившему сексуальное насилие?

#ЯНебоюсьСказать: Как помочь человеку, пережившему сексуальное насилие?
The Village поговорил с психологом и представителями центра «Сёстры» о том, что делать, если вы столкнулись с насилием, и о том, как помочь пострадавшим

В Москве проведут митинг против насилия над женщинами

Мероприятие состоится 5 декабря

В Москве проведут митинг против насилия над женщинами