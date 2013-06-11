Бизнес
Своя игра: Как заработать на необычных товарах для детейОсновательница мобильного салона красоты The MoSt и молодая мать — о предпринимателях, которые нашли своё место на рынке детских товаров
Бизнес
Своя игра: Как заработать на необычных товарах для детей Основательница мобильного салона красоты The MoSt и молодая мать — о предпринимателях, которые нашли своё место на рынке детских товаров
Бизнес
Как маркетологи зарабатывают на бьюти-процедурахОсновательница мобильного салона красоты The MoSt Наталья Альшанова — о том, какие рекламные трюки заставляют женщин тратить деньги на бесполезные услуги
Бизнес
Как маркетологи зарабатывают на бьюти-процедурах Основательница мобильного салона красоты The MoSt Наталья Альшанова — о том, какие рекламные трюки заставляют женщин тратить деньги на бесполезные услуги
Бизнес
Как ребёнок изменил мой бизнесОсновательница мобильного салона красоты The MoSt Наталья Альшанова — о том, как четырёхмесячный сын влияет на всё в её компании — от маркетинга до выбора расходных материалов
Бизнес
Как ребёнок изменил мой бизнес Основательница мобильного салона красоты The MoSt Наталья Альшанова — о том, как четырёхмесячный сын влияет на всё в её компании — от маркетинга до выбора расходных материалов
Эксперимент
Маникюр по вызову: Как работает салон красоты без помещенияЖурналист Наталья Альшанова придумала концепцию мобильного салона красоты и решила найти более опытного партнёра, отношения с франчайзером не сложились, теперь салон Stilistimo она развивает сама.
Эксперимент