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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве-реке появилось нефтяное пятно. Прокуратура начала проверку

В Москве-реке появилось нефтяное пятно. Прокуратура начала проверку

Великобритания ослабила антироссийские санкции в авиационной отрасли

обновлено

Великобритания ослабила антироссийские санкции в авиационной отрасли

21 марта 2022

Четыре нефтяных компании остановили инвестиции в Россию

Eni, Shell и British Petroleum откажутся от российских нефти и газа
обновлено10 марта 2022

Eni, Shell и British Petroleum откажутся от российских нефти и газа

От Северного Ледовитого океана до пустыни:
Спецпроект
От Северного Ледовитого океана до пустыни: Как российские специалисты живут и работают в Арктике и на Ближнем Востоке
От Северного Ледовитого океана до пустыни:
Спецпроект

От Северного Ледовитого океана до пустыни:
Как российские специалисты живут и работают в Арктике и на Ближнем Востоке

5 февраля 2021

Суд оштрафовал дочку «Норникеля» на 146 миллиардов рублей из-за разлива топлива

По Москве-реке разлилось масляное пятно
14 октября 2020

По Москве-реке разлилось масляное пятно

3 октября 2020

СК начал проверку после гибели морских животных на Камчатке. Активисты называют ситуацию экологической катастрофой

Отголоски Норильска: Чем опасен разлив нефти в Химках
Отголоски Норильска: Чем опасен разлив нефти в Химках В местном заливе погибли рыбы и утки
Отголоски Норильска: Чем опасен разлив нефти в Химках

Отголоски Норильска: Чем опасен разлив нефти в Химках
В местном заливе погибли рыбы и утки

Курс доллара взлетел выше 80 рублей (обновлено)

Впервые с февраля 2016 года

Курс доллара взлетел выше 80 рублей (обновлено)

Как выглядит интерактивный павильон «Нефть» на ВДНХ после реставрации

В здании можно узнать об истории и перспективах нефтяной промышленности

Как выглядит интерактивный павильон «Нефть» на ВДНХ после реставрации

В мае цены на бензин выросли на 17,5 %

Стоимость сырой нефти увеличилась на 4,5 %

В мае цены на бензин выросли на 17,5 %

На российских АЗС подешевел бензин

Эксперты прогнозируют, что это продлится недолго

На российских АЗС подешевел бензин

Поставщики предупредили о росте цен на продукты

Связано это с подорожанием топлива

Поставщики предупредили о росте цен на продукты

Правительство подписало соглашение с нефтяниками о заморозке цен на бензин

Договоренности действуют до конца года

Правительство подписало соглашение с нефтяниками о заморозке цен на бензин

В Москве-реке произошел разлив нефтепродуктов

Эксперты взяли пробы воды для анализа

В Москве-реке произошел разлив нефтепродуктов

Бензин в России за две недели подорожал на 1,7 рубля

Дмитрий Медведев призвал нефтяные компании не проявлять эгоизм

Бензин в России за две недели подорожал на 1,7 рубля

Правительство договорилось о заморозке цен на бензин

Цены на топливо зафиксируют по состоянию на 30 мая

Правительство договорилось о заморозке цен на бензин

Стоимость нефти Brent обновила трехлетний максимум

Цена эталона впервые с ноября 2014 года превысила отметку в 73 доллара

Стоимость нефти Brent обновила трехлетний максимум

К лету цены на бензин могут вырасти до пяти рублей на литр

Нефтяные компании предпочитают экспортировать топливо, создавая искусственный дефицит на внутреннем рынке

К лету цены на бензин могут вырасти до пяти рублей на литр

Суды для подростков, главные игры 2017 года и трейлер «Щелкунчика» от Disney
Суды для подростков, главные игры 2017 года и трейлер «Щелкунчика» от Disney Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Суды для подростков, главные игры 2017 года и трейлер «Щелкунчика» от Disney

Суды для подростков, главные игры 2017 года и трейлер «Щелкунчика» от Disney
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

В Мособлдуме предложили проверить выбросы сероводорода на Московском НПЗ

Председатель Думы также призвал исследовать промышленные зоны вокруг МСЗ-4, где могут нелегально сжигать мусор

В Мособлдуме предложили проверить выбросы сероводорода на Московском НПЗ

Минэкономики внесло изменения в прогноз по инфляции и ценам на нефть

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ»

Минэкономики внесло изменения в прогноз по инфляции и ценам на нефть

Новое приложение MIT, умный термостат и надувающийся робот

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новое приложение MIT, умный термостат и надувающийся робот

МНПЗ взял на себя ответственность за выбросы диоксида серы

На заводе пообещали устранить замечания Росприроднадзора

МНПЗ взял на себя ответственность за выбросы диоксида серы

Московский НПЗ перестал принимать нефть из-за нештатной ситуации

Накануне на юге столицы зафиксировали резкое превышение предельной нормы сероводорода

Московский НПЗ перестал принимать нефть из-за нештатной ситуации

Впервые за полтора года биржевой курс евро упал ниже 67 рублей

Одновременно с этим курс доллара опустился ниже 63 рублей

Впервые за полтора года биржевой курс евро упал ниже 67 рублей

Россия согласилась снизить нефтедобычу вслед за ОПЕК

Соглашение вступит в силу с 2017 года

Россия согласилась снизить нефтедобычу вслед за ОПЕК

Что будет с экономикой, нефтью и курсом валют после победы Трампа
Что будет с экономикой, нефтью и курсом валют после победы Трампа Эксперты рассуждают о будущем мировой и российской экономики
Что будет с экономикой, нефтью и курсом валют после победы Трампа

Что будет с экономикой, нефтью и курсом валют после победы Трампа
Эксперты рассуждают о будущем мировой и российской экономики

Победа Трампа на выборах привела к падению курса рубля

Стоимость национальной валюты начала резко снижаться из-за обвала мировых цен на нефть

Победа Трампа на выборах привела к падению курса рубля

Впервые с лета 2015 года биржевой курс евро опустился ниже 68 рублей

Укрепление рубля по-прежнему связывают с ростом мировых цен на нефть

Впервые с лета 2015 года биржевой курс евро опустился ниже 68 рублей

В Москве нашли старинное нефтехранилище

Нефтехранилище нашли в Доме Зимина в Дегтярном переулке

В Москве нашли старинное нефтехранилище

Россия стала крупнейшим в мире поставщиком нефти и нефтепродуктов

Раньше пальма первенства принадлежала Саудовской Аравии

Россия стала крупнейшим в мире поставщиком нефти и нефтепродуктов

Всемирный банк улучшил прогноз развития экономики России

Теперь в 2017 и 2018 годах страну ожидает не спад, а рост ВВП

Всемирный банк улучшил прогноз развития экономики России

Brent подорожала до 50 долларов за баррель

Рост нефтяных котировок привёл к укреплению курса рубля

Brent подорожала до 50 долларов за баррель

Минэкономразвития спрогнозировало снижение курса доллара

Ведомство признало, что стоимость национальной валюты всё ещё напрямую зависит от колебаний нефтяных цен

Минэкономразвития спрогнозировало снижение курса доллара

МВФ улучшил прогноз развития России

Специалисты организации пересмотрели оценки изменения ВВП и инфляции на фоне роста мировых цен на нефть

МВФ улучшил прогноз развития России

Российского брокера уличили в отмывании денег при помощи нефти

Для легализации доходов использовалась межконтинентальная биржа ICE Futures

Российского брокера уличили в отмывании денег при помощи нефти

Доллар и евро официально обновили минимумы 2016 года

Стоимость американской валюты опустилась ниже 65 рублей, а европейской — приблизилась к 73

Доллар и евро официально обновили минимумы 2016 года

Курс доллара на бирже упал ниже 65 рублей

Одновременно с этим стоимость европейской валюты приблизилась к 73 рублям

Курс доллара на бирже упал ниже 65 рублей

Доллар официально подешевел до минимума в 2016 году

Рубль отыграл падение, спровоцированное срывом переговоров по заморозке нефтедобычи

Доллар официально подешевел до минимума в 2016 году

Срыв заморозки нефтедобычи обвалил курс рубля

После открытия торгов доллар и евро подорожали сразу более чем на 2 рубля

Срыв заморозки нефтедобычи обвалил курс рубля

Экспортёры нефти не сумели договориться о заморозке добычи

Срыв переговоров привёл к резкому снижению нефтяных котировок

Экспортёры нефти не сумели договориться о заморозке добычи

Почему укрепляется рубль?
Почему укрепляется рубль? The Village узнал, что, кроме нефти, влияет на российскую валюту и долго ли продлится её подъём
Почему укрепляется рубль?

Почему укрепляется рубль?
The Village узнал, что, кроме нефти, влияет на российскую валюту и долго ли продлится её подъём

Goldman Sachs ухудшил прогноз развития России

Аналитики проводят перерасчёты из-за сохранения относительно низких цен на нефть

Goldman Sachs ухудшил прогноз развития России

Первый зампред Центробанка — о «новой реальности» в России

Регулятор уверен, что нужно говорить не о временных трудностях, а о новых координатах для развития экономики

Первый зампред Центробанка — о «новой реальности» в России

Себестоимость российской нефти

В Минэнерго рассказали об особенностях нефтедобычи в России

Себестоимость российской нефти

«Роснефтегазу» разрешили засекречивать данные

Крупнейший акционер «Роснефти» получил право не публиковать отчётность

«Роснефтегазу» разрешили засекречивать данные

Доллар и евро официально обновили минимумы с декабря 2015 года

Американская валюта теперь стоит меньше 69 рублей, а европейская — чуть больше 77

Доллар и евро официально обновили минимумы с декабря 2015 года

Доллар и евро официально обновили минимумы 2016 года

Стоимость американской валюты опустилась ниже 73 рублей, а европейской — ниже 80

Доллар и евро официально обновили минимумы 2016 года

Биржевой курс рубля обновил максимум 2016 года

Стоимость доллара на Московской бирже опустилась ниже 73 рублей, а евро — ниже 80

Биржевой курс рубля обновил максимум 2016 года

Официальный курс евро опустился ниже 80 рублей

Обе основные иностранные валюты подешевели примерно на полрубля

Официальный курс евро опустился ниже 80 рублей

Биржевой курс доллара впервые в 2016 году опустился ниже 74 рублей

Одновременно с этим евро подешевел почти до 80 рублей

Биржевой курс доллара впервые в 2016 году опустился ниже 74 рублей

Минфин вспомнил старый способ поддержки рубля

Ведомство вернулось к идее изъятия нефтедоходов сверх зафиксированной цены

Минфин вспомнил старый способ поддержки рубля

На сколько упали нефтегазовые доходы России

Компенсировать ущерб от обвала экспортных цен не помогло даже повышение налогов

На сколько упали нефтегазовые доходы России

S&P сохранило «мусорный» рейтинг России

Оценку экономики страны не удалось улучшить из-за дестабилизации нефтяного рынка

S&P сохранило «мусорный» рейтинг России

Евро официально подешевел до 85 рублей

Официальные курсы иностранных валют в России скорректировались на фоне роста нефтяных котировок

Евро официально подешевел до 85 рублей

Россия и ОПЕК договорились ограничить добычу нефти

Предполагается, что это поможет стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке

Россия и ОПЕК договорились ограничить добычу нефти

Летом 2016 года Россия столкнётся с дефицитом бензина

ФАС просит правительство вновь отсрочить переход на стандарт «Евро-5»

Летом 2016 года Россия столкнётся с дефицитом бензина

Рубль резко укрепился на фоне роста цен на нефть

Официальный курс доллара опустился ниже 78 рублей, а евро — приблизился к 87

Рубль резко укрепился на фоне роста цен на нефть

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