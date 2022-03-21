СК начал проверку после гибели морских животных на Камчатке. Активисты называют ситуацию экологической катастрофой
Как выглядит интерактивный павильон «Нефть» на ВДНХ после реставрации
В здании можно узнать об истории и перспективах нефтяной промышленности
Правительство подписало соглашение с нефтяниками о заморозке цен на бензин
Договоренности действуют до конца года
Бензин в России за две недели подорожал на 1,7 рубля
Дмитрий Медведев призвал нефтяные компании не проявлять эгоизм
Правительство договорилось о заморозке цен на бензин
Цены на топливо зафиксируют по состоянию на 30 мая
Стоимость нефти Brent обновила трехлетний максимум
Цена эталона впервые с ноября 2014 года превысила отметку в 73 доллара
К лету цены на бензин могут вырасти до пяти рублей на литр
Нефтяные компании предпочитают экспортировать топливо, создавая искусственный дефицит на внутреннем рынке
Суды для подростков, главные игры 2017 года и трейлер «Щелкунчика» от Disney Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
В Мособлдуме предложили проверить выбросы сероводорода на Московском НПЗ
Председатель Думы также призвал исследовать промышленные зоны вокруг МСЗ-4, где могут нелегально сжигать мусор
Минэкономики внесло изменения в прогноз по инфляции и ценам на нефть
Об этом сообщает газета «Коммерсантъ»
Новое приложение MIT, умный термостат и надувающийся робот
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
МНПЗ взял на себя ответственность за выбросы диоксида серы
На заводе пообещали устранить замечания Росприроднадзора
Московский НПЗ перестал принимать нефть из-за нештатной ситуации
Накануне на юге столицы зафиксировали резкое превышение предельной нормы сероводорода
Впервые за полтора года биржевой курс евро упал ниже 67 рублей
Одновременно с этим курс доллара опустился ниже 63 рублей
Что будет с экономикой, нефтью и курсом валют после победы Трампа Эксперты рассуждают о будущем мировой и российской экономики
Победа Трампа на выборах привела к падению курса рубля
Стоимость национальной валюты начала резко снижаться из-за обвала мировых цен на нефть
Впервые с лета 2015 года биржевой курс евро опустился ниже 68 рублей
Укрепление рубля по-прежнему связывают с ростом мировых цен на нефть
Россия стала крупнейшим в мире поставщиком нефти и нефтепродуктов
Раньше пальма первенства принадлежала Саудовской Аравии
Всемирный банк улучшил прогноз развития экономики России
Теперь в 2017 и 2018 годах страну ожидает не спад, а рост ВВП
Brent подорожала до 50 долларов за баррель
Рост нефтяных котировок привёл к укреплению курса рубля
Минэкономразвития спрогнозировало снижение курса доллара
Ведомство признало, что стоимость национальной валюты всё ещё напрямую зависит от колебаний нефтяных цен
МВФ улучшил прогноз развития России
Специалисты организации пересмотрели оценки изменения ВВП и инфляции на фоне роста мировых цен на нефть
Российского брокера уличили в отмывании денег при помощи нефти
Для легализации доходов использовалась межконтинентальная биржа ICE Futures
Доллар и евро официально обновили минимумы 2016 года
Стоимость американской валюты опустилась ниже 65 рублей, а европейской — приблизилась к 73
Курс доллара на бирже упал ниже 65 рублей
Одновременно с этим стоимость европейской валюты приблизилась к 73 рублям
Доллар официально подешевел до минимума в 2016 году
Рубль отыграл падение, спровоцированное срывом переговоров по заморозке нефтедобычи
Срыв заморозки нефтедобычи обвалил курс рубля
После открытия торгов доллар и евро подорожали сразу более чем на 2 рубля
Экспортёры нефти не сумели договориться о заморозке добычи
Срыв переговоров привёл к резкому снижению нефтяных котировок
Почему укрепляется рубль? The Village узнал, что, кроме нефти, влияет на российскую валюту и долго ли продлится её подъём
Goldman Sachs ухудшил прогноз развития России
Аналитики проводят перерасчёты из-за сохранения относительно низких цен на нефть
Первый зампред Центробанка — о «новой реальности» в России
Регулятор уверен, что нужно говорить не о временных трудностях, а о новых координатах для развития экономики
«Роснефтегазу» разрешили засекречивать данные
Крупнейший акционер «Роснефти» получил право не публиковать отчётность
Доллар и евро официально обновили минимумы с декабря 2015 года
Американская валюта теперь стоит меньше 69 рублей, а европейская — чуть больше 77
Доллар и евро официально обновили минимумы 2016 года
Стоимость американской валюты опустилась ниже 73 рублей, а европейской — ниже 80
Биржевой курс рубля обновил максимум 2016 года
Стоимость доллара на Московской бирже опустилась ниже 73 рублей, а евро — ниже 80
Официальный курс евро опустился ниже 80 рублей
Обе основные иностранные валюты подешевели примерно на полрубля
Биржевой курс доллара впервые в 2016 году опустился ниже 74 рублей
Одновременно с этим евро подешевел почти до 80 рублей
Минфин вспомнил старый способ поддержки рубля
Ведомство вернулось к идее изъятия нефтедоходов сверх зафиксированной цены
На сколько упали нефтегазовые доходы России
Компенсировать ущерб от обвала экспортных цен не помогло даже повышение налогов
S&P сохранило «мусорный» рейтинг России
Оценку экономики страны не удалось улучшить из-за дестабилизации нефтяного рынка
Евро официально подешевел до 85 рублей
Официальные курсы иностранных валют в России скорректировались на фоне роста нефтяных котировок
Россия и ОПЕК договорились ограничить добычу нефти
Предполагается, что это поможет стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке
Летом 2016 года Россия столкнётся с дефицитом бензина
ФАС просит правительство вновь отсрочить переход на стандарт «Евро-5»
Рубль резко укрепился на фоне роста цен на нефть
Официальный курс доллара опустился ниже 78 рублей, а евро — приблизился к 87