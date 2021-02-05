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2021-02-05T14:29:55.000+03:00
5 февраля 2021
Суд оштрафовал дочку «Норникеля» на 146 миллиардов рублей из-за разлива топлива
2020-10-03T17:03:02.000+03:00
3 октября 2020
СК начал проверку после гибели морских животных на Камчатке. Активисты называют ситуацию экологической катастрофой
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