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5 февраля 2021

Суд оштрафовал дочку «Норникеля» на 146 миллиардов рублей из-за разлива топлива

3 октября 2020

СК начал проверку после гибели морских животных на Камчатке. Активисты называют ситуацию экологической катастрофой