Курс доллара взлетел выше 80 рублей (обновлено) Впервые с февраля 2016 года
Как выглядит интерактивный павильон «Нефть» на ВДНХ после реставрации
В здании можно узнать об истории и перспективах нефтяной промышленности
Как выглядит интерактивный павильон «Нефть» на ВДНХ после реставрации В здании можно узнать об истории и перспективах нефтяной промышленности
В мае цены на бензин выросли на 17,5 % Стоимость сырой нефти увеличилась на 4,5 %
На российских АЗС подешевел бензин Эксперты прогнозируют, что это продлится недолго
Поставщики предупредили о росте цен на продукты Связано это с подорожанием топлива
Правительство подписало соглашение с нефтяниками о заморозке цен на бензин
Договоренности действуют до конца года
Правительство подписало соглашение с нефтяниками о заморозке цен на бензин Договоренности действуют до конца года
В Москве-реке произошел разлив нефтепродуктов Эксперты взяли пробы воды для анализа
Бензин в России за две недели подорожал на 1,7 рубля
Дмитрий Медведев призвал нефтяные компании не проявлять эгоизм
Бензин в России за две недели подорожал на 1,7 рубля Дмитрий Медведев призвал нефтяные компании не проявлять эгоизм
Правительство договорилось о заморозке цен на бензин
Цены на топливо зафиксируют по состоянию на 30 мая
Правительство договорилось о заморозке цен на бензин Цены на топливо зафиксируют по состоянию на 30 мая
Стоимость нефти Brent обновила трехлетний максимум
Цена эталона впервые с ноября 2014 года превысила отметку в 73 доллара
Стоимость нефти Brent обновила трехлетний максимум Цена эталона впервые с ноября 2014 года превысила отметку в 73 доллара
К лету цены на бензин могут вырасти до пяти рублей на литр
Нефтяные компании предпочитают экспортировать топливо, создавая искусственный дефицит на внутреннем рынке
К лету цены на бензин могут вырасти до пяти рублей на литр Нефтяные компании предпочитают экспортировать топливо, создавая искусственный дефицит на внутреннем рынке
Суды для подростков, главные игры 2017 года и трейлер «Щелкунчика» от Disney Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
В Мособлдуме предложили проверить выбросы сероводорода на Московском НПЗ
Председатель Думы также призвал исследовать промышленные зоны вокруг МСЗ-4, где могут нелегально сжигать мусор
В Мособлдуме предложили проверить выбросы сероводорода на Московском НПЗ Председатель Думы также призвал исследовать промышленные зоны вокруг МСЗ-4, где могут нелегально сжигать мусор
Минэкономики внесло изменения в прогноз по инфляции и ценам на нефть
Об этом сообщает газета «Коммерсантъ»
Минэкономики внесло изменения в прогноз по инфляции и ценам на нефть Об этом сообщает газета «Коммерсантъ»
Новое приложение MIT, умный термостат и надувающийся робот
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новое приложение MIT, умный термостат и надувающийся робот Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
МНПЗ взял на себя ответственность за выбросы диоксида серы
На заводе пообещали устранить замечания Росприроднадзора
МНПЗ взял на себя ответственность за выбросы диоксида серы На заводе пообещали устранить замечания Росприроднадзора
Московский НПЗ перестал принимать нефть из-за нештатной ситуации
Накануне на юге столицы зафиксировали резкое превышение предельной нормы сероводорода
Московский НПЗ перестал принимать нефть из-за нештатной ситуации Накануне на юге столицы зафиксировали резкое превышение предельной нормы сероводорода
Впервые за полтора года биржевой курс евро упал ниже 67 рублей
Одновременно с этим курс доллара опустился ниже 63 рублей