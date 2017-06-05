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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Гуляем у «Трубной» с композитором Игорем Яковенко
Гуляем у «Трубной» с композитором Игорем Яковенко Говорим о притонах, джазе и «Отпетых мошенниках»
Гуляем у «Трубной» с композитором Игорем Яковенко

Гуляем у «Трубной» с композитором Игорем Яковенко
Говорим о притонах, джазе и «Отпетых мошенниках»

Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России

Номинант на премию «Грэмми» за неоклассическую музыку

Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России

В Москве пройдет фестиваль актуальной классики re:Formers

Его темой станет соединение музыки и других видов искусств

В Москве пройдет фестиваль актуальной классики re:Formers

Композитор Миша Мищенко выпускает сразу два альбома в один день
Композитор Миша Мищенко выпускает сразу два альбома в один день Хрупкая неоклассика на пианино из подводной лодки и эклектичный ню-джаз для вечеринки Билла Мюррея
Композитор Миша Мищенко выпускает сразу два альбома в один день

Композитор Миша Мищенко выпускает сразу два альбома в один день
Хрупкая неоклассика на пианино из подводной лодки и эклектичный ню-джаз для вечеринки Билла Мюррея

Очередной концерт фестиваля Sound Up состоится 19 сентября

Он пройдет на территории Трехгорной мануфактуры

Очередной концерт фестиваля Sound Up состоится 19 сентября

Объявлен хедлайнер серии концертов «Неоклассики»

Выступление главной звезды состоится 16 июля

Объявлен хедлайнер серии концертов «Неоклассики»

В парке «Останкино» пройдет серия концертов современной академической музыки

Программу примет новая концертная площадка «Зеленый театр. Сцена на воде»

В парке «Останкино» пройдет серия концертов современной академической музыки