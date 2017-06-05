Гуляем у «Трубной» с композитором Игорем Яковенко Говорим о притонах, джазе и «Отпетых мошенниках»
Гуляем у «Трубной» с композитором Игорем Яковенко Говорим о притонах, джазе и «Отпетых мошенниках»
Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России
Номинант на премию «Грэмми» за неоклассическую музыку
В Москве пройдет фестиваль актуальной классики re:Formers
Его темой станет соединение музыки и других видов искусств
Композитор Миша Мищенко выпускает сразу два альбома в один день Хрупкая неоклассика на пианино из подводной лодки и эклектичный ню-джаз для вечеринки Билла Мюррея
Композитор Миша Мищенко выпускает сразу два альбома в один день Хрупкая неоклассика на пианино из подводной лодки и эклектичный ню-джаз для вечеринки Билла Мюррея
Очередной концерт фестиваля Sound Up состоится 19 сентября
Он пройдет на территории Трехгорной мануфактуры
В парке «Останкино» пройдет серия концертов современной академической музыки
Программу примет новая концертная площадка «Зеленый театр. Сцена на воде»