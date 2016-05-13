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Гуляем у «Трубной» с композитором Игорем Яковенко
Гуляем у «Трубной» с композитором Игорем Яковенко Говорим о притонах, джазе и «Отпетых мошенниках»
Гуляем у «Трубной» с композитором Игорем Яковенко

Гуляем у «Трубной» с композитором Игорем Яковенко
Говорим о притонах, джазе и «Отпетых мошенниках»

Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России

Номинант на премию «Грэмми» за неоклассическую музыку

Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России
Номинант на премию «Грэмми» за неоклассическую музыку

Композитор Миша Мищенко выпускает сразу два альбома в один день
Композитор Миша Мищенко выпускает сразу два альбома в один день Хрупкая неоклассика на пианино из подводной лодки и эклектичный ню-джаз для вечеринки Билла Мюррея
Композитор Миша Мищенко выпускает сразу два альбома в один день

Композитор Миша Мищенко выпускает сразу два альбома в один день
Хрупкая неоклассика на пианино из подводной лодки и эклектичный ню-джаз для вечеринки Билла Мюррея

В Анненкирхе проведут благотворительный концерт Миши Мищенко

Пианист и композитор выступит в лютеранской церкви 2 марта

В Анненкирхе проведут благотворительный концерт Миши Мищенко
Пианист и композитор выступит в лютеранской церкви 2 марта

Ретроспектива Киры Муратовой, фестиваль тюльпанов и новый Radiohead

Ретроспектива Киры Муратовой, фестиваль тюльпанов и новый RadioheadСобытия, сериалы, книги и музыка на выходные

Ретроспектива Киры Муратовой, фестиваль тюльпанов и новый Radiohead

Ретроспектива Киры Муратовой, фестиваль тюльпанов и новый Radiohead
События, сериалы, книги и музыка на выходные