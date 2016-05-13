Гуляем у «Трубной» с композитором Игорем Яковенко Говорим о притонах, джазе и «Отпетых мошенниках»
Гуляем у «Трубной» с композитором Игорем Яковенко Говорим о притонах, джазе и «Отпетых мошенниках»
Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России
Номинант на премию «Грэмми» за неоклассическую музыку
Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России Номинант на премию «Грэмми» за неоклассическую музыку
Композитор Миша Мищенко выпускает сразу два альбома в один день Хрупкая неоклассика на пианино из подводной лодки и эклектичный ню-джаз для вечеринки Билла Мюррея
Композитор Миша Мищенко выпускает сразу два альбома в один день Хрупкая неоклассика на пианино из подводной лодки и эклектичный ню-джаз для вечеринки Билла Мюррея
В Анненкирхе проведут благотворительный концерт Миши Мищенко
Пианист и композитор выступит в лютеранской церкви 2 марта