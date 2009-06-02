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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Мороженое Maxibon, Extreme и Mövenpick будут продавать под новыми названиями

Мороженое Maxibon, Extreme и Mövenpick будут продавать под новыми названиями

Чудо-Amazon, Литва против adidas и сенсорные стены

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Чудо-Amazon, Литва против adidas и сенсорные стены

Бесплатный StarCraft, новый патент Amazon и экспансия Bite

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Бесплатный StarCraft, новый патент Amazon и экспансия Bite

В Подмосковье начнут выпускать мороженое Cadbury и Oreo

Крупнейший британский производитель мороженого R&R договорился о сотрудничестве с Nestle

В Подмосковье начнут выпускать мороженое Cadbury и Oreo

В Минкомсвязи отказались вывести рекламные каталоги из-под закона о СМИ

Иностранные компании опасаются, что в дальнейшем власти всё-таки могут взяться и за корпоративную прессу

В Минкомсвязи отказались вывести рекламные каталоги из-под закона о СМИ

Популярность HeadHunter, рабы Nestle и «Дом интернета» в Москве

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Популярность HeadHunter, рабы Nestle и «Дом интернета» в Москве

Как и из чего делают растворимый кофе?
Как и из чего делают растворимый кофе? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Как и из чего делают растворимый кофе?

Как и из чего делают растворимый кофе?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

В какой компании лучше начинать карьеру
В какой компании лучше начинать карьеру The Village узнал у представителей разных компаний, где лучше начинать работать — в большой корпорации или небольшой фирме
В какой компании лучше начинать карьеру

В какой компании лучше начинать карьеру
The Village узнал у представителей разных компаний, где лучше начинать работать — в большой корпорации или небольшой фирме

Nestle открывает в России сеть по продаже воды для кулеров

Инвестиции в создание одного магазина оцениваются в 1,5 миллиона рублей

Nestle открывает в России сеть по продаже воды для кулеров

Как страшно пить: Чем отличается вода из-под крана, в бутылках и кулерах
Как страшно пить: Чем отличается вода из-под крана, в бутылках и кулерах Мэр Москвы заверяет, что можно пить воду прямо из-под крана, а горожане устанавливают фильтры и покупают питьевую воду — Александра Шевелева разбирается, как не утонуть в ассортименте питьевой воды.
Как страшно пить: Чем отличается вода из-под крана, в бутылках и кулерах

Как страшно пить: Чем отличается вода из-под крана, в бутылках и кулерах
Мэр Москвы заверяет, что можно пить воду прямо из-под крана, а горожане устанавливают фильтры и покупают питьевую воду — Александра Шевелева разбирается, как не утонуть в ассортименте питьевой воды.

Производитель шоколада Cadbury лишился исключительных прав на фиолетовый цвет

Этому поспособствовала компания Nestle, с которой у производителя уже возникали патентные споры

Производитель шоколада Cadbury лишился исключительных прав на фиолетовый цвет

Компания Google назвала новую версию Android в честь шоколадного батончика KitKat

В свою очередь компания Nestle, которой и принадлежит этот товарный знак, займётся выпуском специальной серии шоколадок, на обёртках которых будет изображён зелёный робот Android

Компания Google назвала новую версию Android в честь шоколадного батончика KitKat

Сладкая история одного какао-зерна
Сладкая история одного какао-зерна В  нашем огромном мире все меняется, стили и тенденции создаются и уходят в прошлое, но самым любимым лакомством большинства людей неизменно остается шоколад.
Сладкая история одного какао-зерна

Сладкая история одного какао-зерна
В  нашем огромном мире все меняется, стили и тенденции создаются и уходят в прошлое, но самым любимым лакомством большинства людей неизменно остается шоколад.