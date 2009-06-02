Как страшно пить: Чем отличается вода из-под крана, в бутылках и кулерах Мэр Москвы заверяет, что можно пить воду прямо из-под крана, а горожане устанавливают фильтры и покупают питьевую воду — Александра Шевелева разбирается, как не утонуть в ассортименте питьевой воды.