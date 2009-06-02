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В Подмосковье начнут выпускать мороженое Cadbury и Oreo
Крупнейший британский производитель мороженого R&R договорился о сотрудничестве с Nestle
В Минкомсвязи отказались вывести рекламные каталоги из-под закона о СМИ
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Как и из чего делают растворимый кофе? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
В какой компании лучше начинать карьеру The Village узнал у представителей разных компаний, где лучше начинать работать — в большой корпорации или небольшой фирме
Nestle открывает в России сеть по продаже воды для кулеров
Инвестиции в создание одного магазина оцениваются в 1,5 миллиона рублей
Как страшно пить: Чем отличается вода из-под крана, в бутылках и кулерах Мэр Москвы заверяет, что можно пить воду прямо из-под крана, а горожане устанавливают фильтры и покупают питьевую воду — Александра Шевелева разбирается, как не утонуть в ассортименте питьевой воды.
Производитель шоколада Cadbury лишился исключительных прав на фиолетовый цвет
Этому поспособствовала компания Nestle, с которой у производителя уже возникали патентные споры
Компания Google назвала новую версию Android в честь шоколадного батончика KitKat
В свою очередь компания Nestle, которой и принадлежит этот товарный знак, займётся выпуском специальной серии шоколадок, на обёртках которых будет изображён зелёный робот Android