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Новости

В Москве и Петербурге пройдет фестиваль «Новый европейский театр»

На NET представят иммерсивный спектакль, созданный театральной группой Signa

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Новости

В Москве и Петербурге пройдет фестиваль «Новый европейский театр» На NET представят иммерсивный спектакль, созданный театральной группой Signa

Новости

В Москве пройдет юбилейный фестиваль спектаклей из Европы NET

Спектакли продлятся с 30 ноября по 20 декабря

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Новости

В Москве пройдет юбилейный фестиваль спектаклей из Европы NET Спектакли продлятся с 30 ноября по 20 декабря

Димитрис Папаиоанну: «Зритель не должен понимать мои идеи»
Театр

Димитрис Папаиоанну: «Зритель не должен понимать мои идеи»Театральный режиссер — об экзистенциальной тьме, границах творчества и сходстве России и Греции

Театр

Димитрис Папаиоанну: «Зритель не должен понимать мои идеи» Театральный режиссер — об экзистенциальной тьме, границах творчества и сходстве России и Греции

Планы на осень: 21 спектакль
Weekend
Планы на осень: 21 спектакльВажные фестивали, звёзды со всего мира, «Мастерская Фоменко» без Фоменко и многое другое в нашем отборе театральных событий нового сезона.
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Планы на осень: 21 спектакль
Weekend

Планы на осень: 21 спектакль Важные фестивали, звёзды со всего мира, «Мастерская Фоменко» без Фоменко и многое другое в нашем отборе театральных событий нового сезона.