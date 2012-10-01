Новости
В Москве и Петербурге пройдет фестиваль «Новый европейский театр»
На NET представят иммерсивный спектакль, созданный театральной группой Signa
Новости
В Москве и Петербурге пройдет фестиваль «Новый европейский театр» На NET представят иммерсивный спектакль, созданный театральной группой Signa
Новости
В Москве пройдет юбилейный фестиваль спектаклей из Европы NET
Спектакли продлятся с 30 ноября по 20 декабря
Новости
В Москве пройдет юбилейный фестиваль спектаклей из Европы NET Спектакли продлятся с 30 ноября по 20 декабря
Театр
Димитрис Папаиоанну: «Зритель не должен понимать мои идеи»Театральный режиссер — об экзистенциальной тьме, границах творчества и сходстве России и Греции
Театр
Димитрис Папаиоанну: «Зритель не должен понимать мои идеи» Театральный режиссер — об экзистенциальной тьме, границах творчества и сходстве России и Греции
Weekend
Планы на осень: 21 спектакльВажные фестивали, звёзды со всего мира, «Мастерская Фоменко» без Фоменко и многое другое в нашем отборе театральных событий нового сезона.
Weekend