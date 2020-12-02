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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В России впервые издали книгу, которую перевела нейросеть
2 декабря 2020

В России впервые издали книгу, которую перевела нейросеть

20 августа 2020

«ВКонтакте» тестирует нейросеть для борьбы с оскорблениями

Искусственный интеллект поможет персонализировать приложение Сбербанка

Нейронная сеть начнет анализировать предпочтения пользователя по более чем тысяче параметров

Искусственный интеллект поможет персонализировать приложение Сбербанка

Как устроена система распознавания лиц (и кто ей торгует)
Как устроена система распознавания лиц (и кто ей торгует) Все о технологии, с помощью которой травят женщин и расследуют военные преступления
Как устроена система распознавания лиц (и кто ей торгует)

Как устроена система распознавания лиц (и кто ей торгует)
Все о технологии, с помощью которой травят женщин и расследуют военные преступления

Обмануть Google: Как сравнить свое селфи с портретами в музеях
Обмануть Google: Как сравнить свое селфи с портретами в музеях Что потребуется, чтобы воспользоваться нейросетью «Is your portrait in a museum?» в России
Обмануть Google: Как сравнить свое селфи с портретами в музеях

Обмануть Google: Как сравнить свое селфи с портретами в музеях
Что потребуется, чтобы воспользоваться нейросетью «Is your portrait in a museum?» в России

Криптошекель, филантроп года и денежные переводы по фотографии

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Криптошекель, филантроп года и денежные переводы по фотографии

Рассказ о Гарри Поттере от искусственного интеллекта

В нем Рон Уизли пляшет чечетку, превращается в пауков и пытается съесть родителей Гермионы

Рассказ о Гарри Поттере от искусственного интеллекта

Moscow Coding School запустила онлайн-курсы по блокчейну и нейросетям

Большинство занятий рассчитаны на абсолютных новичков в программировании

Moscow Coding School запустила онлайн-курсы по блокчейну и нейросетям

«Я не милая»: «Алиса» — о Siri, насилии и конце света
«Я не милая»: «Алиса» — о Siri, насилии и конце света Редакция The Village пообщалась с новым голосовым помощником «Яндекса»
«Я не милая»: «Алиса» — о Siri, насилии и конце света

«Я не милая»: «Алиса» — о Siri, насилии и конце света
Редакция The Village пообщалась с новым голосовым помощником «Яндекса»

«Яндекс» представил голосового помощника с навыками импровизации

Помощник Алиса разговаривает голосом актрисы, дублирующей Скарлетт Йоханссон в российском прокате

«Яндекс» представил голосового помощника с навыками импровизации

Отказ от слежки в Uber, реклама в «Историях» и доставка пиццы беспилотными авто

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Отказ от слежки в Uber, реклама в «Историях» и доставка пиццы беспилотными авто

Блокировка SlideShare, покупки «Открытия» и робот для буддистских похорон

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Блокировка SlideShare, покупки «Открытия» и робот для буддистских похорон

Новый алгоритм поиска «Яндекса», скафандр от Илона Маска и умные очки

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый алгоритм поиска «Яндекса», скафандр от Илона Маска и умные очки

Бот для Telegram, угадывающий возраст и пол по селфи

Программу разработал стартап VisionLabs

Бот для Telegram, угадывающий возраст и пол по селфи

В Москве создадут нейросеть для обработки показаний счетчиков воды

На основе алгоритма может появиться сервис, определяющий данные приборов учета по фотографии

В Москве создадут нейросеть для обработки показаний счетчиков воды

Робоугорь, вложения в TokenStars и продажи умной колонки Xiaomi

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Робоугорь, вложения в TokenStars и продажи умной колонки Xiaomi

Роботы-барсуки для прокладки труб, мясная криптовалюта и нейросеть-художник

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Роботы-барсуки для прокладки труб, мясная криптовалюта и нейросеть-художник

Планы по колонизации Марса, нейросеть-картограф и соревнования по робо-сумо

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Планы по колонизации Марса, нейросеть-картограф и соревнования по робо-сумо

ИИ-обманщик от Facebook, международные операторы Tele2 и магазин без касс и продавцов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

ИИ-обманщик от Facebook, международные операторы Tele2 и магазин без касс и продавцов

Роботы Сбербанка, инвестиции в Spin и поддержка российского VR

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Роботы Сбербанка, инвестиции в Spin и поддержка российского VR

Котики из нейросетей
Котики из нейросетей Редакция The Village тестирует новый сервис, который может превратить любой плохой рисунок в кота
Котики из нейросетей

Котики из нейросетей
Редакция The Village тестирует новый сервис, который может превратить любой плохой рисунок в кота

Чему в России обучают нейронные сети
Чему в России обучают нейронные сети The Village разобрался, как искусственный интеллект меняет экономику, медицину и медиа
Чему в России обучают нейронные сети

Чему в России обучают нейронные сети
The Village разобрался, как искусственный интеллект меняет экономику, медицину и медиа

«Яндекс» задействовал нейросети в поиске

С их помощью система учится обрабатывать редкие запросы по смыслу

«Яндекс» задействовал нейросети в поиске

Ашот Габрелянов запустил сервис поиска красивой еды Borsch

В нём используются технологии из его основного проекта — мобильной платформы для гражданской журналистики Babo

Ашот Габрелянов запустил сервис поиска красивой еды Borsch

Mail.Ru Group выпустила аналог Prisma для обработки видео

Пока приложение Artisto доступно только пользователям Android

Mail.Ru Group выпустила аналог Prisma для обработки видео

«ВКонтакте» выпустила аналог фотоприложения Prisma

Сервис Vinci уже доступен на iOS и Android

«ВКонтакте» выпустила аналог фотоприложения Prisma