17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
В России впервые издали книгу, которую перевела нейросеть
2 декабря 2020

В России впервые издали книгу, которую перевела нейросеть

20 августа 2020

«ВКонтакте» тестирует нейросеть для борьбы с оскорблениями