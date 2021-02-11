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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Станции московского метро и МЦК оборудуют системой аудионавигации для незрячих

Станции московского метро и МЦК оборудуют системой аудионавигации для незрячих

Незрячий рэпер-тиктокер — об активной жизни в большом городе

Незрячий рэпер-тиктокер — об активной жизни в большом городе

Незрячий рэпер-тиктокер — об активной жизни в большом городе

Незрячий рэпер-тиктокер — об активной жизни в большом городе

У храма Василия Блаженного появились тактильные макеты для незрячих и слабовидящих людей
11 февраля 2021

У храма Василия Блаженного появились тактильные макеты для незрячих и слабовидящих людей

Тест: Что вы знаете о проблемах незрячих
ПРОМО
Тест: Что вы знаете о проблемах незрячих Готовы ли вы к их жизни
Тест: Что вы знаете о проблемах незрячих
ПРОМО

Тест: Что вы знаете о проблемах незрячих
Готовы ли вы к их жизни

Instagram начал пересказывать фотографии слабовидящим пользователям

Новая функция доступна в последнем обновлении приложения

Instagram начал пересказывать фотографии слабовидящим пользователям

В «Аптекарском огороде» откроется тактильный сад для слабовидящих

Для удобства незрячих людей растения расположили особым образом

В «Аптекарском огороде» откроется тактильный сад для слабовидящих

Кто и как дрессирует собак-поводырей
Кто и как дрессирует собак-поводырей The Village узнал, как работает центр, который готовит собак для незрячих людей со всей России
Кто и как дрессирует собак-поводырей

Кто и как дрессирует собак-поводырей
The Village узнал, как работает центр, который готовит собак для незрячих людей со всей России

В Москве запускается проект «Прогулка в темноте» о жизни незрячих

Экспозиция проекта расположена в торговом центре «Ривьера»

В Москве запускается проект «Прогулка в темноте» о жизни незрячих