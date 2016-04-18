Instagram начал пересказывать фотографии слабовидящим пользователям
Новая функция доступна в последнем обновлении приложения
Instagram начал пересказывать фотографии слабовидящим пользователям Новая функция доступна в последнем обновлении приложения
В «Аптекарском огороде» откроется тактильный сад для слабовидящих
Для удобства незрячих людей растения расположили особым образом
В «Аптекарском огороде» откроется тактильный сад для слабовидящих Для удобства незрячих людей растения расположили особым образом
Кто и как дрессирует собак-поводырей The Village узнал, как работает центр, который готовит собак для незрячих людей со всей России
Кто и как дрессирует собак-поводырей The Village узнал, как работает центр, который готовит собак для незрячих людей со всей России
В Москве запускается проект «Прогулка в темноте» о жизни незрячих
Экспозиция проекта расположена в торговом центре «Ривьера»