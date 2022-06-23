Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Парке Горького закрылся тренировочный центр Nike Box

В Парке Горького закрылся тренировочный центр Nike Box

Reuters: Nike уйдет из России
обновлено23 июня 2022

Reuters: Nike уйдет из России

Nike больше не будет сотрудничать со «Спартаком» из-за санкций УЕФА
12 мая 2022

Nike больше не будет сотрудничать со «Спартаком» из-за санкций УЕФА

Nike, Street Beat и The North Face продолжат работать в России
18 марта 2022

Nike, Street Beat и The North Face продолжат работать в России

1 марта 2022

Сайт Nike перестал работать для российских пользователей

4 сентября 2021

В двух магазинах Nike гостям бесплатно почистят обувь

Nike установил в Москве контейнеры, куда можно сдать старые кроссовки
26 ноября 2020

Nike установил в Москве контейнеры, куда можно сдать старые кроссовки

Кроссовки Nike цвета серого дыма, посвященные Москве
Товар дня
10 ноября 2020

Кроссовки Nike цвета серого дыма, посвященные Москве

«Я снимал рекламу для Nike, Leica и McLaren»
«Я снимал рекламу для Nike, Leica и McLaren» Как создатель микровидео Руслан Пелых переехал в Нью-Йорк и нашел клиентов в инстаграме
«Я снимал рекламу для Nike, Leica и McLaren»

«Я снимал рекламу для Nike, Leica и McLaren»
Как создатель микровидео Руслан Пелых переехал в Нью-Йорк и нашел клиентов в инстаграме

Nike начнет принимать старые кроссовки на переработку

Первый пункт сбора появится в парке Горького

Nike начнет принимать старые кроссовки на переработку

Тренировки с Nike в парке Горького возвращаются

На футбольном поле и с социальной дистанцией

Тренировки с Nike в парке Горького возвращаются

Кроссовки Nike из переработанного мусора

В продаже с середины июня

Кроссовки Nike из переработанного мусора

Новые модели Air Max: полупрозрачные и в цвете металлов

Купить новинки можно с 26 марта

Новые модели Air Max: полупрозрачные и в цвете металлов

Монеточка, White Punk и Айсултан Сеитов проведут бесплатные занятия на «Air Max Класс» от Nike

Участникам расскажут о хип-хопе, женской лирике и современном клипмейкинге

Монеточка, White Punk и Айсултан Сеитов проведут бесплатные занятия на «Air Max Класс» от Nike

До 90 % на ключевые бренды Kixbox в «Цветном»

Пора обновить гардероб к весне

До 90 % на ключевые бренды Kixbox в «Цветном»

Adapt BB: Второе поколение кроссовок Nike, шнурки на которых завязываются сами

Макфлай 2.0

Adapt BB: Второе поколение кроссовок Nike, шнурки на которых завязываются сами

«Спортмастер» запустит сеть магазинов кроссовок Urban Vibes

Они появятся в бывших торговых точках Under Armour

«Спортмастер» запустит сеть магазинов кроссовок Urban Vibes

Air Max 2090: Кроссовки будущего Nike

А также новый женский силуэт

Air Max 2090: Кроссовки будущего Nike

Nike запустил в парке Горького тренировки по хоккею, футболу и зимнему бегу

Скоро в программу добавят фигурное катание и сноуборд

Nike запустил в парке Горького тренировки по хоккею, футболу и зимнему бегу

Зимняя коллекция Nike x Undercover

Уже вторая совместная линейка брендов

Зимняя коллекция Nike x Undercover

Где в Москве кататься на коньках, лыжах и санях
Где в Москве кататься на коньках, лыжах и санях И чем еще можно заняться в московских парках зимой
Где в Москве кататься на коньках, лыжах и санях

Где в Москве кататься на коньках, лыжах и санях
И чем еще можно заняться в московских парках зимой

Кроссовки Air Jordan из линейки Fearless Ones

Коллекция посвящена борьбе со страхом

Кроссовки Air Jordan из линейки Fearless Ones

Nike Air Max превратили в кроссовки Иисуса. В них можно буквально ходить по воде (обновлено)

На шнурках — распятие, в подошве — святая вода из Иордана

Nike Air Max превратили в кроссовки Иисуса. В них можно буквально ходить по воде (обновлено)

Женские кроссовки Nike Air Force 1 в новом дизайне

Стоимость пары составит 9 тысяч рублей

Женские кроссовки Nike Air Force 1 в новом дизайне

В Sneakerhead презентуют новые Air Max 90 в расцветке Viotech и вдохновленную ими скульптуру

Тогда же гости смогут поучаствовать в баттле дизайнеров граффити

В Sneakerhead презентуют новые Air Max 90 в расцветке Viotech и вдохновленную ими скульптуру

Третий образовательный уик-энд от Nike и Faces & Laces посвятят стрит-арту

Участниками проекта Off Script станут московские уличные художники и диджеи Kreemz и Kovsh Beats

Третий образовательный уик-энд от Nike и Faces & Laces посвятят стрит-арту

В образовательной программе Nike и Faces & Laces примет участие дизайнер Крейг Костелло (обновлено)

Встречи с ним пройдут в Nike Box MSK на Кузнецком мосту

В образовательной программе Nike и Faces & Laces примет участие дизайнер Крейг Костелло (обновлено)

Принты по мотивам дизайна кроссовок Nike Air Max 270 React

Картины можно нанести на футболки во флагманском магазине бренда

Принты по мотивам дизайна кроссовок Nike Air Max 270 React

Летнюю футбольную программу Nike завершит концерт «Обладает»

Также гостей ждет награждение победителей турнира и трансляция матча по женскому футболу

Летнюю футбольную программу Nike завершит концерт «Обладает»

Сезон открыт: 18 пар беговых кроссовок
Сезон открыт: 18 пар беговых кроссовок Модели для асфальта, бездорожья, плохой погоды и стадионов
Сезон открыт: 18 пар беговых кроссовок

Сезон открыт: 18 пар беговых кроссовок
Модели для асфальта, бездорожья, плохой погоды и стадионов

Что носить вместо Balenciaga Track
Что носить вместо Balenciaga Track Бюджетные альтернативы остромодной модели
Что носить вместо Balenciaga Track

Что носить вместо Balenciaga Track
Бюджетные альтернативы остромодной модели

Nike проведет в Москве образовательную программу On Air

Событие приурочат к празднованию Air Max Day 2019

Nike проведет в Москве образовательную программу On Air

Nike запустит проект об искусстве и спорте Off Script

Кураторами станут Филипп Авдеев и Андрей Алгоритмик

Nike запустит проект об искусстве и спорте Off Script

Кроссовки Nike Air Max 720
Кроссовки Nike Air Max 720 С дизайном, вдохновленным природными явлениями
Кроссовки Nike Air Max 720

Кроссовки Nike Air Max 720
С дизайном, вдохновленным природными явлениями

Бег в плавательных шапочках, алкоголь и марафон за лайками
Бег в плавательных шапочках, алкоголь и марафон за лайками Как и в чем бегают москвичи в 2018 году
Бег в плавательных шапочках, алкоголь и марафон за лайками

Бег в плавательных шапочках, алкоголь и марафон за лайками
Как и в чем бегают москвичи в 2018 году

Кастомизированные Nike Air Force 1 от ÖMANKÖ и Ha-Ha Whore
Кастомизированные Nike Air Force 1 от ÖMANKÖ и Ha-Ha Whore Паблик об уличной культуре представил свое видение культовой модели
Кастомизированные Nike Air Force 1 от ÖMANKÖ и Ha-Ha Whore

Кастомизированные Nike Air Force 1 от ÖMANKÖ и Ha-Ha Whore
Паблик об уличной культуре представил свое видение культовой модели

Не футболом единым: 8 джерси для тех, кто далек от спорта
Не футболом единым: 8 джерси для тех, кто далек от спорта Которые можно носить, даже если вы не болельщик
Не футболом единым: 8 джерси для тех, кто далек от спорта

Не футболом единым: 8 джерси для тех, кто далек от спорта
Которые можно носить, даже если вы не болельщик

Nike выпустит первую российскую коллекцию одежды

Продажи капсулы начнутся 15 июня

Nike выпустит первую российскую коллекцию одежды

Скидки 60 % в Street Pie и Mid Sale в Vans
Скидки 60 % в Street Pie и Mid Sale в Vans А также поп-ап-пространство Under Armour и новые часы Casio с шагомером
Скидки 60 % в Street Pie и Mid Sale в Vans

Скидки 60 % в Street Pie и Mid Sale в Vans
А также поп-ап-пространство Under Armour и новые часы Casio с шагомером

В парке Горького пройдет пятый фестиваль искусства и технологий «Политех»

Посетителей ждут VR-перформанс, лекция об издержках страсти и подарочные карты в спортцентр Nike

В парке Горького пройдет пятый фестиваль искусства и технологий «Политех»

Super Sale на сайте Leform и скидки до 70 % в ITK
Super Sale на сайте Leform и скидки до 70 % в ITK А также второй дроп коллаборации Puma и The Weeknd и коллекция H&M для Met Gala
Super Sale на сайте Leform и скидки до 70 % в ITK

Super Sale на сайте Leform и скидки до 70 % в ITK
А также второй дроп коллаборации Puma и The Weeknd и коллекция H&M для Met Gala

Всасывающие ногу кроссовки, доходы Apple от игр и стартап по омоложению собак

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Всасывающие ногу кроссовки, доходы Apple от игр и стартап по омоложению собак

Nike открыл регистрацию на забег в рамках благотворительного марафона «Бегущие сердца»

За каждый преодоленный километр в фонд «Обнаженные сердца» перечисляется 50 рублей

Nike открыл регистрацию на забег в рамках благотворительного марафона «Бегущие сердца»

Off-White x Nike Air VaporMax Flyknit Total White
Off-White x Nike Air VaporMax Flyknit Total White Очередной громкий релиз от Вирджила Абло в ЦУМе
Off-White x Nike Air VaporMax Flyknit Total White

Off-White x Nike Air VaporMax Flyknit Total White
Очередной громкий релиз от Вирджила Абло в ЦУМе

В парке Горького откроется спортивный центр Nike

Он будет работать бесплатно круглый год

В парке Горького откроется спортивный центр Nike

Москвичи смогут поучаствовать в беговой игре Nike

За успешно выполненные задания бегуны получат призы

Москвичи смогут поучаствовать в беговой игре Nike

11 пар уродливых кроссовок до 15 тысяч рублей
11 пар уродливых кроссовок до 15 тысяч рублей Недорогая альтернатива Balenciaga Triple S и adidas Yeezy Boost 700
11 пар уродливых кроссовок до 15 тысяч рублей

11 пар уродливых кроссовок до 15 тысяч рублей
Недорогая альтернатива Balenciaga Triple S и adidas Yeezy Boost 700

Очередь за новыми Nike Air Max в центре Москвы

Brandshop открыл продажи модели от американского винтажиста Шона Уотерспуна

Очередь за новыми Nike Air Max в центре Москвы

Новая модель Nike к празднованию Air Max Day
Новая модель Nike к празднованию Air Max Day Дух 80-х в кроссовках от американского винтажиста
Новая модель Nike к празднованию Air Max Day

Новая модель Nike к празднованию Air Max Day
Дух 80-х в кроссовках от американского винтажиста

Распродажа в сникер-сторе Concepts, первый клиентский день Mirstores и 50%-ные скидки в Topshop
Распродажа в сникер-сторе Concepts, первый клиентский день Mirstores и 50%-ные скидки в Topshop А еще открытие пространства Uniqlo UT и коллаборация Comme des Garçons и Nike
Распродажа в сникер-сторе Concepts, первый клиентский день Mirstores и 50%-ные скидки в Topshop

Распродажа в сникер-сторе Concepts, первый клиентский день Mirstores и 50%-ные скидки в Topshop
А еще открытие пространства Uniqlo UT и коллаборация Comme des Garçons и Nike

Назад в будущее: 10 ностальгических спортивных костюмов
Назад в будущее: 10 ностальгических спортивных костюмов Дань спортивной моде прошлых лет в новом прочтении
Назад в будущее: 10 ностальгических спортивных костюмов

Назад в будущее: 10 ностальгических спортивных костюмов
Дань спортивной моде прошлых лет в новом прочтении

Финальная распродажа в Leform и Mango и 90%-ные скидки на российских дизайнеров
Финальная распродажа в Leform и Mango и 90%-ные скидки на российских дизайнеров А еще подешевевшие дубленки Bats и старт продаж кроссовок Nike x Off-White
Финальная распродажа в Leform и Mango и 90%-ные скидки на российских дизайнеров

Финальная распродажа в Leform и Mango и 90%-ные скидки на российских дизайнеров
А еще подешевевшие дубленки Bats и старт продаж кроссовок Nike x Off-White

Что будет с новой олимпийской формой сборной России?
Что будет с новой олимпийской формой сборной России? И в чем поедут на Игры спортсмены, выступающие под нейтральным флагом
Что будет с новой олимпийской формой сборной России?

Что будет с новой олимпийской формой сборной России?
И в чем поедут на Игры спортсмены, выступающие под нейтральным флагом

35 скидок «черной пятницы»
35 скидок «черной пятницы» Все явки и пароли щедрых выходных
35 скидок «черной пятницы»

35 скидок «черной пятницы»
Все явки и пароли щедрых выходных

Скользкая дорожка: Зимняя обувь до 20 тысяч рублей
Скользкая дорожка: Зимняя обувь до 20 тысяч рублей 20 теплых и демократичных пар
Скользкая дорожка: Зимняя обувь до 20 тысяч рублей

Скользкая дорожка: Зимняя обувь до 20 тысяч рублей
20 теплых и демократичных пар

Офшоры депутатов, самолеты для корги и уклонение Apple от налогов
Офшоры депутатов, самолеты для корги и уклонение Apple от налогов Что мы узнали из «архива райских островов»
Офшоры депутатов, самолеты для корги и уклонение Apple от налогов

Офшоры депутатов, самолеты для корги и уклонение Apple от налогов
Что мы узнали из «архива райских островов»

Мужские вещи за полцены в Gentry, новые московские цены Leform и пре-сейл в SVMoscow
Мужские вещи за полцены в Gentry, новые московские цены Leform и пре-сейл в SVMoscow А еще шестилетие Grunge John Orchestra. Explosion и старт продаж Oxxxymiron x Reebok Classic
Мужские вещи за полцены в Gentry, новые московские цены Leform и пре-сейл в SVMoscow

Мужские вещи за полцены в Gentry, новые московские цены Leform и пре-сейл в SVMoscow
А еще шестилетие Grunge John Orchestra. Explosion и старт продаж Oxxxymiron x Reebok Classic

Кроссовки на позднюю осень
Кроссовки на позднюю осень Специалисты из московских магазинов о парах, которые переживут слякоть и холода
Кроссовки на позднюю осень

Кроссовки на позднюю осень
Специалисты из московских магазинов о парах, которые переживут слякоть и холода

Подешевевшая оптика Ray-Ban, скидки на кроссовки в Naked и большая распродажа Strogo Vintage
Подешевевшая оптика Ray-Ban, скидки на кроссовки в Naked и большая распродажа Strogo Vintage А еще благотворительный маркет Helper's Bazar и баскетбольная выставка Nike
Подешевевшая оптика Ray-Ban, скидки на кроссовки в Naked и большая распродажа Strogo Vintage

Подешевевшая оптика Ray-Ban, скидки на кроссовки в Naked и большая распродажа Strogo Vintage
А еще благотворительный маркет Helper's Bazar и баскетбольная выставка Nike

Новые запреты для курильщиков, арест Павленского и хоррор «Переход»
Новые запреты для курильщиков, арест Павленского и хоррор «Переход» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Новые запреты для курильщиков, арест Павленского и хоррор «Переход»

Новые запреты для курильщиков, арест Павленского и хоррор «Переход»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ