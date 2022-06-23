«Я снимал рекламу для Nike, Leica и McLaren» Как создатель микровидео Руслан Пелых переехал в Нью-Йорк и нашел клиентов в инстаграме
Nike начнет принимать старые кроссовки на переработку
Первый пункт сбора появится в парке Горького
Монеточка, White Punk и Айсултан Сеитов проведут бесплатные занятия на «Air Max Класс» от Nike
Участникам расскажут о хип-хопе, женской лирике и современном клипмейкинге
«Спортмастер» запустит сеть магазинов кроссовок Urban Vibes
Они появятся в бывших торговых точках Under Armour
Nike запустил в парке Горького тренировки по хоккею, футболу и зимнему бегу
Скоро в программу добавят фигурное катание и сноуборд
Где в Москве кататься на коньках, лыжах и санях И чем еще можно заняться в московских парках зимой
Nike Air Max превратили в кроссовки Иисуса. В них можно буквально ходить по воде (обновлено)
На шнурках — распятие, в подошве — святая вода из Иордана
В Sneakerhead презентуют новые Air Max 90 в расцветке Viotech и вдохновленную ими скульптуру
Тогда же гости смогут поучаствовать в баттле дизайнеров граффити
Третий образовательный уик-энд от Nike и Faces & Laces посвятят стрит-арту
Участниками проекта Off Script станут московские уличные художники и диджеи Kreemz и Kovsh Beats
В образовательной программе Nike и Faces & Laces примет участие дизайнер Крейг Костелло (обновлено)
Встречи с ним пройдут в Nike Box MSK на Кузнецком мосту
Принты по мотивам дизайна кроссовок Nike Air Max 270 React
Картины можно нанести на футболки во флагманском магазине бренда
Летнюю футбольную программу Nike завершит концерт «Обладает»
Также гостей ждет награждение победителей турнира и трансляция матча по женскому футболу
Сезон открыт: 18 пар беговых кроссовок Модели для асфальта, бездорожья, плохой погоды и стадионов
Nike проведет в Москве образовательную программу On Air
Событие приурочат к празднованию Air Max Day 2019
Nike запустит проект об искусстве и спорте Off Script
Кураторами станут Филипп Авдеев и Андрей Алгоритмик
Бег в плавательных шапочках, алкоголь и марафон за лайками Как и в чем бегают москвичи в 2018 году
Кастомизированные Nike Air Force 1 от ÖMANKÖ и Ha-Ha Whore Паблик об уличной культуре представил свое видение культовой модели
Не футболом единым: 8 джерси для тех, кто далек от спорта Которые можно носить, даже если вы не болельщик
Скидки 60 % в Street Pie и Mid Sale в Vans А также поп-ап-пространство Under Armour и новые часы Casio с шагомером
В парке Горького пройдет пятый фестиваль искусства и технологий «Политех»
Посетителей ждут VR-перформанс, лекция об издержках страсти и подарочные карты в спортцентр Nike
Super Sale на сайте Leform и скидки до 70 % в ITK А также второй дроп коллаборации Puma и The Weeknd и коллекция H&M для Met Gala
Всасывающие ногу кроссовки, доходы Apple от игр и стартап по омоложению собак
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Nike открыл регистрацию на забег в рамках благотворительного марафона «Бегущие сердца»
За каждый преодоленный километр в фонд «Обнаженные сердца» перечисляется 50 рублей
Off-White x Nike Air VaporMax Flyknit Total White Очередной громкий релиз от Вирджила Абло в ЦУМе
Москвичи смогут поучаствовать в беговой игре Nike
За успешно выполненные задания бегуны получат призы
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Brandshop открыл продажи модели от американского винтажиста Шона Уотерспуна