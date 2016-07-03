Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памятиИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах и о себе
Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памяти Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах и о себе
В «Депо» пройдет фестиваль современного искусства «Art лихорадка»
В программе — аукцион, перформансы, аудиоинсталляции и Никита Забелин
Никита Забелин выступит в «Агломерате» с новой программой Tesla
В перформансе используют катушки Теслы — генераторы разрядов
На Alfa Future People выступят Марсель Детманн, Инга Мауэр и Филипп Горбачев
Организаторы фестиваля объявили полный лайнап техно-сцены Miller Future Music
Arma17 проведет вечеринку на фестивале Exit в Сербии
Команда привезет собственных диджеев 14 июля
Выставка Сергея Шнурова, открытие летней веранды клуба «Рабица» и «ИЗИ Дискурс» Вечеринки, выставки, лекции и другие интересные события наступающих выходных
Выставка Сергея Шнурова, открытие летней веранды клуба «Рабица» и «ИЗИ Дискурс» Вечеринки, выставки, лекции и другие интересные события наступающих выходных
Концерт Хаски, выставка Уно Моралеса и «Ламбада-маркет» Главные события наступающих выходных
Концерт Хаски, выставка Уно Моралеса и «Ламбада-маркет» Главные события наступающих выходных
Никита Забелин — о своей квартире на Ленинградке, Ельцин Центре и нелюбви к дорогим ресторанамИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве, Петербурге и Екатеринбурге
Никита Забелин — о своей квартире на Ленинградке, Ельцин Центре и нелюбви к дорогим ресторанам Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве, Петербурге и Екатеринбурге
Московский Boiler Room в снимках Instagram The Village посмотрел снимки тех, кто попал на секретную вечеринку с участием Криса Либинга, Никиты Забелина и Майи Джейн Коулз
Московский Boiler Room в снимках Instagram The Village посмотрел снимки тех, кто попал на секретную вечеринку с участием Криса Либинга, Никиты Забелина и Майи Джейн Коулз
Je suis Outline: Что думают участники фестиваля о его отмене The Village поговорил с теми, кто помогал организовывать одно из главных музыкальных событий лета