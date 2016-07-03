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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памяти

Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памятиИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах и о себе

Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памяти

Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памяти
Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах и о себе

В «Депо» пройдет фестиваль современного искусства «Art лихорадка»

В программе — аукцион, перформансы, аудиоинсталляции и Никита Забелин

В «Депо» пройдет фестиваль современного искусства «Art лихорадка»

Никита Забелин выступит в «Агломерате» с новой программой Tesla

В перформансе используют катушки Теслы — генераторы разрядов

Никита Забелин выступит в «Агломерате» с новой программой Tesla

На Alfa Future People выступят Марсель Детманн, Инга Мауэр и Филипп Горбачев

Организаторы фестиваля объявили полный лайнап техно-сцены Miller Future Music

На Alfa Future People выступят Марсель Детманн, Инга Мауэр и Филипп Горбачев

Arma17 проведет вечеринку на фестивале Exit в Сербии

Команда привезет собственных диджеев 14 июля

Arma17 проведет вечеринку на фестивале Exit в Сербии

Выставка Сергея Шнурова, открытие летней веранды клуба «Рабица» и «ИЗИ Дискурс»
Выставка Сергея Шнурова, открытие летней веранды клуба «Рабица» и «ИЗИ Дискурс» Вечеринки, выставки, лекции и другие интересные события наступающих выходных
Выставка Сергея Шнурова, открытие летней веранды клуба «Рабица» и «ИЗИ Дискурс»

Выставка Сергея Шнурова, открытие летней веранды клуба «Рабица» и «ИЗИ Дискурс»
Вечеринки, выставки, лекции и другие интересные события наступающих выходных

Концерт Хаски, выставка Уно Моралеса и «Ламбада-маркет»
Концерт Хаски, выставка Уно Моралеса и «Ламбада-маркет» Главные события наступающих выходных
Концерт Хаски, выставка Уно Моралеса и «Ламбада-маркет»

Концерт Хаски, выставка Уно Моралеса и «Ламбада-маркет»
Главные события наступающих выходных

Никита Забелин — о своей квартире на Ленинградке, Ельцин Центре и нелюбви к дорогим ресторанам

Никита Забелин — о своей квартире на Ленинградке, Ельцин Центре и нелюбви к дорогим ресторанамИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве, Петербурге и Екатеринбурге

Никита Забелин — о своей квартире на Ленинградке, Ельцин Центре и нелюбви к дорогим ресторанам

Никита Забелин — о своей квартире на Ленинградке, Ельцин Центре и нелюбви к дорогим ресторанам
Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве, Петербурге и Екатеринбурге

Московский Boiler Room в снимках Instagram
Московский Boiler Room в снимках Instagram The Village посмотрел снимки тех, кто попал на секретную вечеринку с участием Криса Либинга, Никиты Забелина и Майи Джейн Коулз
Московский Boiler Room в снимках Instagram

Московский Boiler Room в снимках Instagram
The Village посмотрел снимки тех, кто попал на секретную вечеринку с участием Криса Либинга, Никиты Забелина и Майи Джейн Коулз

Je suis Outline: Что думают участники фестиваля о его отмене
Je suis Outline: Что думают участники фестиваля о его отмене The Village поговорил с теми, кто помогал организовывать одно из главных музыкальных событий лета
Je suis Outline: Что думают участники фестиваля о его отмене

Je suis Outline: Что думают участники фестиваля о его отмене
The Village поговорил с теми, кто помогал организовывать одно из главных музыкальных событий лета