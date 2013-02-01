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Парфюм с запахом пороха от «Новой газеты»

Он должен привлечь внимание к судьбе «расстрельного» дома на Никольской

Парфюм с запахом пороха от «Новой газеты»
Он должен привлечь внимание к судьбе «расстрельного» дома на Никольской

Фальшфасады vs «порнография руин»
Фальшфасады vs «порнография руин» Что вы не видите на Никольской и ВДНХ из-за строительной сетки
Фальшфасады vs «порнография руин»

Фальшфасады vs «порнография руин»
Что вы не видите на Никольской и ВДНХ из-за строительной сетки

Как Москва праздновала окончание ЧМ-2018
Как Москва праздновала окончание ЧМ-2018 Собрали фотографии с гуляний после финального матча
Как Москва праздновала окончание ЧМ-2018

Как Москва праздновала окончание ЧМ-2018
Собрали фотографии с гуляний после финального матча

На Никольской открылся ресторан «Кафе Централь»

Заведение находится в здании начала прошлого века

На Никольской открылся ресторан «Кафе Централь»
Заведение находится в здании начала прошлого века

На Никольской улице открылось кафе «Руккола»

В меню — двенадцать видов пиццы на тонком тесте, пять видов пасты, а также итальянские десерты

На Никольской улице открылось кафе «Руккола»
В меню — двенадцать видов пиццы на тонком тесте, пять видов пасты, а также итальянские десерты

Бургерная «#Farш»
Бургерная «#Farш» Анна Масловская — о демократичном бургер-баре Аркадия Новикова и холдинга «Мираторг»
Бургерная «#Farш»

Бургерная «#Farш»
Анна Масловская — о демократичном бургер-баре Аркадия Новикова и холдинга «Мираторг»

Фоторепортаж: Новогодние ярмарки в центре Москвы
Фоторепортаж: Новогодние ярмарки в центре Москвы Этой зимой центральные улицы Москвы превратились в сплошную ярмарку с ёлочными игрушками, едой и глинтвейном.
Фоторепортаж: Новогодние ярмарки в центре Москвы

Фоторепортаж: Новогодние ярмарки в центре Москвы
Этой зимой центральные улицы Москвы превратились в сплошную ярмарку с ёлочными игрушками, едой и глинтвейном.

Открытия недели: Пончики Krispy Kreme, третье «Марукамэ», круглосуточный «Волконский»

Пончиковая Krispy Kreme, третья лапшичная «Марукамэ», «Волконский» на Новом Арбате — The Village об интересных открытиях недели.

Открытия недели: Пончики Krispy Kreme, третье «Марукамэ», круглосуточный «Волконский»
Пончиковая Krispy Kreme, третья лапшичная «Марукамэ», «Волконский» на Новом Арбате — The Village об интересных открытиях недели.

Новое место: Кафе Bistronomia
Новое место: Кафе Bistronomia На Никольской открылось бистро, где известный французский шеф-повар Марк де Пассорио одинаково хорошо готовит воки, кесадилью, магре из утки и пельмени.
Новое место: Кафе Bistronomia

Новое место: Кафе Bistronomia
На Никольской открылось бистро, где известный французский шеф-повар Марк де Пассорио одинаково хорошо готовит воки, кесадилью, магре из утки и пельмени.