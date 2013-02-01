Парфюм с запахом пороха от «Новой газеты»
Он должен привлечь внимание к судьбе «расстрельного» дома на Никольской
Парфюм с запахом пороха от «Новой газеты» Он должен привлечь внимание к судьбе «расстрельного» дома на Никольской
Фальшфасады vs «порнография руин» Что вы не видите на Никольской и ВДНХ из-за строительной сетки
Фальшфасады vs «порнография руин» Что вы не видите на Никольской и ВДНХ из-за строительной сетки
На Никольской открылся ресторан «Кафе Централь»
Заведение находится в здании начала прошлого века
На Никольской открылся ресторан «Кафе Централь» Заведение находится в здании начала прошлого века
На Никольской улице открылось кафе «Руккола»
В меню — двенадцать видов пиццы на тонком тесте, пять видов пасты, а также итальянские десерты
На Никольской улице открылось кафе «Руккола» В меню — двенадцать видов пиццы на тонком тесте, пять видов пасты, а также итальянские десерты
Бургерная «#Farш» Анна Масловская — о демократичном бургер-баре Аркадия Новикова и холдинга «Мираторг»
Бургерная «#Farш» Анна Масловская — о демократичном бургер-баре Аркадия Новикова и холдинга «Мираторг»
Фоторепортаж: Новогодние ярмарки в центре Москвы Этой зимой центральные улицы Москвы превратились в сплошную ярмарку с ёлочными игрушками, едой и глинтвейном.
Фоторепортаж: Новогодние ярмарки в центре Москвы Этой зимой центральные улицы Москвы превратились в сплошную ярмарку с ёлочными игрушками, едой и глинтвейном.
Открытия недели: Пончики Krispy Kreme, третье «Марукамэ», круглосуточный «Волконский»
Пончиковая Krispy Kreme, третья лапшичная «Марукамэ», «Волконский» на Новом Арбате — The Village об интересных открытиях недели.
Открытия недели: Пончики Krispy Kreme, третье «Марукамэ», круглосуточный «Волконский» Пончиковая Krispy Kreme, третья лапшичная «Марукамэ», «Волконский» на Новом Арбате — The Village об интересных открытиях недели.
Новое место: Кафе Bistronomia На Никольской открылось бистро, где известный французский шеф-повар Марк де Пассорио одинаково хорошо готовит воки, кесадилью, магре из утки и пельмени.