Сейчас мне 40 лет. В сферу помощи детям я пришла еще в юности: в 18 лет устроилась на работу в детский дом. Это было время, когда еще не было такого строгого регулирования сиротских учреждений и появлялось много интересных проектов. Я попала в новое место, которое изначально пытались открыть как учреждение семейного типа. Это был маленький детский дом, который должен был быть похож не на интернат, а на семью. Для работы набирали команду молодых и небезразличных людей. На тот момент профессиональных требований к сотрудникам детских домов не было никаких — брали людей с образованием, без образования, студентов. Я пришла работать воспитателем и параллельно училась на психолога. Оттуда ушла в декретный отпуск, а когда вернулась через три года, система сильно изменилась, что оказалось для меня совершенно неприемлемо.

Воспитатель — это человек, который, по сути, выполняет родительские функции в сиротском учреждении — проще говоря, работает мамой. И у меня была группа старших мальчиков, которым я была скорее старшей сестрой. Встреча с детьми в полном смысле слова перевернула мою жизнь. Для меня эти ребята стали очень близкими и значимыми. В какой-то момент мне стало очевидно, что та государственная система, в которой они находятся, совершенно не годится для детей. Я пыталась как-то справляться с системой, но не могла. Или я должна была постоянно нарушать всевозможные регламенты (что я, в общем-то, и делала), или пришлось бы наплевать на потребности, интересы, желания детей — и тогда я могла бы стать хорошим воспитателем с точки зрения руководства. В итоге я поняла, что не готова меняться под систему и была вынуждена уйти. Дети видели в этом предательство, и они были абсолютно правы.