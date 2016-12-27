Фонд предполагаемой дочери Путина потратил больше 800 миллионов рублей за прошлый год
А за семь лет работы — 3,7 миллиарда
Фонд предполагаемой дочери Путина потратил больше 800 миллионов рублей за прошлый год А за семь лет работы — 3,7 миллиарда
В «Гоголь-центре» пройдут публичные дискуссии о потребностях общества
У микрофона — новые герои времени
В «Гоголь-центре» пройдут публичные дискуссии о потребностях общества У микрофона — новые герои времени
Госдума обнаружила виртуальные «лагеря» для подготовки протестующих
За обучение в них депутаты хотят ввести особое уголовное наказание
Госдума обнаружила виртуальные «лагеря» для подготовки протестующих За обучение в них депутаты хотят ввести особое уголовное наказание
РПЦ организует лекции и экскурсии по музеям Москвы для слабослышащих
Просветительский проект выиграл грант мэра
РПЦ организует лекции и экскурсии по музеям Москвы для слабослышащих Просветительский проект выиграл грант мэра
СПЧ выступил против ужесточения контроля за иностранными программами борьбы с ВИЧ
Члены совета не видят вреда в зарубежном финансировании НКО
СПЧ выступил против ужесточения контроля за иностранными программами борьбы с ВИЧ Члены совета не видят вреда в зарубежном финансировании НКО
Минюст призвал ужесточить контроль за иностранными программами борьбы с ВИЧ
Ведомство сможет запрещать НКО проводить профилактические мероприятия
Минюст призвал ужесточить контроль за иностранными программами борьбы с ВИЧ Ведомство сможет запрещать НКО проводить профилактические мероприятия
В Москве откроется школа профессиональной филантропии Обучение начнется уже осенью 2018 года
Правозащитные проекты Льва Пономарева оказались под угрозой закрытия
Они получили отказ в предоставлении президентского гранта впервые за несколько лет
Правозащитные проекты Льва Пономарева оказались под угрозой закрытия Они получили отказ в предоставлении президентского гранта впервые за несколько лет
Священнослужитель РПЦ — о ненадобности профилактики ВИЧ
Информирование о заболевании в России в церкви объясняют деятельностью Запада
Священнослужитель РПЦ — о ненадобности профилактики ВИЧ Информирование о заболевании в России в церкви объясняют деятельностью Запада
#Явыбираюсам: Московские НКО в поддержку выборов президента
В течение недели представители НКО проведут более 60 агитационных мероприятий
#Явыбираюсам: Московские НКО в поддержку выборов президента В течение недели представители НКО проведут более 60 агитационных мероприятий
Интеллектуальное волонтерство для благотворительных организаций
Фонд «Друзья» запустил платформу для повышения профессиональных навыков
Интеллектуальное волонтерство для благотворительных организаций Фонд «Друзья» запустил платформу для повышения профессиональных навыков
Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты 11 «нежелательных организаций»
Надзорное ведомство потребовало заблокировать 21 интернет-ресурс
Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты 11 «нежелательных организаций» Надзорное ведомство потребовало заблокировать 21 интернет-ресурс
На что живут сотрудники благотворительных организаций Психолог благотворительного фонда — о детях-сиротах, профессиональном выгорании и личном бюджете
Три иностранных агента получили президентские гранты
На финансовую поддержку претендовали 18 НКО со статусом иностранного агента
Три иностранных агента получили президентские гранты На финансовую поддержку претендовали 18 НКО со статусом иностранного агента
«Иностранными агентами» хотят признавать физических лиц
Ранее в Совфеде предложили создать комиссию по противодействию «вмешательству во внутренние дела России»
«Иностранными агентами» хотят признавать физических лиц Ранее в Совфеде предложили создать комиссию по противодействию «вмешательству во внутренние дела России»
Что происходило с «Гоголь-центром» при Серебренникове The Village вспоминает историю конфликтов вокруг театра и его художественного руководителя
Бюджет на выплату президентских грантов увеличат в полтора раза
Ранее СМИ сообщили о том, что российские власти решили реформировать систему предоставления президентских грантов
Бюджет на выплату президентских грантов увеличат в полтора раза Ранее СМИ сообщили о том, что российские власти решили реформировать систему предоставления президентских грантов
В России реформируют систему предоставления президентских грантов
Окончательное решение о выдаче денег будет принимать координационный комитет под руководством Сергея Кириенко
В России реформируют систему предоставления президентских грантов Окончательное решение о выдаче денег будет принимать координационный комитет под руководством Сергея Кириенко
Центробанк проводит массовые проверки в малых пенсионных фондах
Внимание регулятора привлекли участники рынка, решившие продолжить свою деятельность в качестве НКО
Центробанк проводит массовые проверки в малых пенсионных фондах Внимание регулятора привлекли участники рынка, решившие продолжить свою деятельность в качестве НКО
«Ночные волки» и борцы с переоценкой истории получат президентские гранты
Операторы господдержки некоммерческих организаций подвели итоги последнего в 2016 году конкурса грантов